Случилась со мной эта история зимой. Холод стоял собачий. Казалось, что даже воздух стал хрустальным. Нам-то в доме тепло, а вот мешок картошки в подвале подмерз.
Жалко добро выбрасывать, и вспомнил я, как на рыбалке угощали меня самогоном из картошки. Вот и решил приготовить эту экзотику, себя и соседей побаловать.
Историей поделился мой подписчик Кирилл.
Кто изобрел водку из картошкиВыгнать самогон из клубней картофеля дело непростое, долго не могли люди рецепт изобрести. Только в начале XIX века появилась картофельная водка в Польше. Но вкус у напитка был неприятным, поэтому потребляли его только в качестве дешевого пойла.
Усовершенствовать процесс производства спирта из картошки взялись американцы в 1946 году. Впоследствии к ним снова подключились поляки, и через полстолетия мир попробовал картофельную водку «Шопен».
Напиток имел маслянистый вкус, абсолютно непохожий на зерновой продукт. На производство одной бутылки водки требовалось 7 кг картошки.
Интересно: знатоки картофельной водки, например, шведской Karlsson’s Gold, пьют ее с добавлением черного перца и капли масла.
Секретные ингредиентыУспех приготовления самогона кроется в правильном подборе продуктов. Например, сахар. Его всегда добавляют при самогоноварении, но с картошкой дела обстоят по особому.
Она содержит много крахмала, который при брожении сам расщепляется до сахара, а потому дополнительно его можно не добавлять. Но если хочется выгнать самогон покрепче, то 1 кг сахарного песка на 15 кг картошки будет достаточно.
Итак, ингредиенты, которые я взял:
- Картошка. В самогон годится прошлогодний урожай. Из замороженного картофеля, как в моем случае, выход спирта даже больше.
- Солод. Помогает крахмалу прореагировать с дрожжами, поэтому без него не обойтись. Можно самостоятельно извлечь его из пророщенного зерна, но гораздо легче купить в магазине.
- Вода. Подойдет только отфильтрованная. Если в доме нет фильтра, то можно запастись бутилированной. С кипяченой водой из-под крана экспериментировать не советую, иначе вкус у напитка может получиться неожиданный.
- Дрожжи. Подойдут самые обычные, которые легко купить в магазине. Специфический аромат дрожжей пропадет после очистки спирта.
И еще немного про картошку. Клубни я тщательно вымыл, обрезал испорченные места и удалил глазки. Обработанный картофель натер на мелкой терке или пропустил через мясорубку.
Интересно, что некоторые умельцы предпочитают готовить самогон из вареной картошки. Утверждают, что вкус у готового алкоголя получается мягче. Но тут, как говорится, на любителя.
Процесс приготовленияВажно тщательно придерживаться рецепта, добавлять компоненты в строгой очередности и поддерживать нужную температуру. Отклонение в 2-3 градуса все труды пустит насмарку.
Сам рецепт:
- В большой кастрюле я нагрел 20 л воды до 70ºC.
- Добавил в воду 15 кг натертого картофеля и 1 кг солода.
- Полученную массу нужно интенсивно перемешать, накрыть крышкой и держать на медленном огне 1 час, помешивая каждые 10 минут.
- Готовое сусло снимаем с огня, остужаем до 30ºC.
- Потом я слил жидкость, добавил туда 500 г прессованных дрожжей и сахар, если есть желание.
- Переливаю смесь в большую стеклянную бутыль, накрываю гидрозатвором и ставлю бродить в темное место.
Интересно: закрыть горлышко бутыли можно медицинской перчаткой. Только не забудьте проткнуть дырочку в одном из пальцев, чтобы выходил воздух.
Что же получилосьНа следующие две недели пришлось набраться терпения и наблюдать, как бродит содержимое бутыли. В итоге брага посветлела, а на дне емкости появился осадок.
Итак, после двойного перегона и очистки активированным углем у меня получилось 4,5 л самогона. Крепость домашней водки 40%, вкус вполне приличный.
Но не покидает меня мысль, что можно сделать лучше. Так, чтобы всех удивить: вот какая она бывает, водка из картошки. Может, кто-то знает еще какой рецепт? Поделитесь!