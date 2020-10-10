Случилась со мной эта история зимой. Холод стоял собачий. Казалось, что даже воздух стал хрустальным. Нам-то в доме тепло, а вот мешок картошки в подвале подмерз.

Жалко добро выбрасывать, и вспомнил я, как на рыбалке угощали меня самогоном из картошки. Вот и решил приготовить эту экзотику, себя и соседей побаловать.

Историей поделился мой подписчик Кирилл.

Кто изобрел водку из картошки

Выгнать самогон из клубней картофеля дело непростое, долго не могли люди рецепт изобрести. Только в начале XIX века появилась картофельная водка в Польше. Но вкус у напитка был неприятным, поэтому потребляли его только в качестве дешевого пойла.

Усовершенствовать процесс производства спирта из картошки взялись американцы в 1946 году. Впоследствии к ним снова подключились поляки, и через полстолетия мир попробовал картофельную водку «Шопен».

Напиток имел маслянистый вкус, абсолютно непохожий на зерновой продукт. На производство одной бутылки водки требовалось 7 кг картошки.

Интересно: знатоки картофельной водки, например, шведской Karlsson’s Gold, пьют ее с добавлением черного перца и капли масла.

Секретные ингредиенты

Успех приготовления самогона кроется в правильном подборе продуктов. Например, сахар. Его всегда добавляют при самогоноварении, но с картошкой дела обстоят по особому.

Она содержит много крахмала, который при брожении сам расщепляется до сахара, а потому дополнительно его можно не добавлять. Но если хочется выгнать самогон покрепче, то 1 кг сахарного песка на 15 кг картошки будет достаточно.

Итак, ингредиенты, которые я взял:

Картошка. В самогон годится прошлогодний урожай. Из замороженного картофеля, как в моем случае, выход спирта даже больше. Солод. Помогает крахмалу прореагировать с дрожжами, поэтому без него не обойтись. Можно самостоятельно извлечь его из пророщенного зерна, но гораздо легче купить в магазине. Вода. Подойдет только отфильтрованная. Если в доме нет фильтра, то можно запастись бутилированной. С кипяченой водой из-под крана экспериментировать не советую, иначе вкус у напитка может получиться неожиданный. Дрожжи. Подойдут самые обычные, которые легко купить в магазине. Специфический аромат дрожжей пропадет после очистки спирта.

И еще немного про картошку. Клубни я тщательно вымыл, обрезал испорченные места и удалил глазки. Обработанный картофель натер на мелкой терке или пропустил через мясорубку.

Интересно, что некоторые умельцы предпочитают готовить самогон из вареной картошки. Утверждают, что вкус у готового алкоголя получается мягче. Но тут, как говорится, на любителя.

Процесс приготовления

Важно тщательно придерживаться рецепта, добавлять компоненты в строгой очередности и поддерживать нужную температуру. Отклонение в 2-3 градуса все труды пустит насмарку.

Сам рецепт:

В большой кастрюле я нагрел 20 л воды до 70ºC. Добавил в воду 15 кг натертого картофеля и 1 кг солода. Полученную массу нужно интенсивно перемешать, накрыть крышкой и держать на медленном огне 1 час, помешивая каждые 10 минут. Готовое сусло снимаем с огня, остужаем до 30ºC. Потом я слил жидкость, добавил туда 500 г прессованных дрожжей и сахар, если есть желание. Переливаю смесь в большую стеклянную бутыль, накрываю гидрозатвором и ставлю бродить в темное место.

Интересно: закрыть горлышко бутыли можно медицинской перчаткой. Только не забудьте проткнуть дырочку в одном из пальцев, чтобы выходил воздух.

Что же получилось

На следующие две недели пришлось набраться терпения и наблюдать, как бродит содержимое бутыли. В итоге брага посветлела, а на дне емкости появился осадок.

Итак, после двойного перегона и очистки активированным углем у меня получилось 4,5 л самогона. Крепость домашней водки 40%, вкус вполне приличный.

Но не покидает меня мысль, что можно сделать лучше. Так, чтобы всех удивить: вот какая она бывает, водка из картошки. Может, кто-то знает еще какой рецепт? Поделитесь!