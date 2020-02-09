Жалко выбрасывать варенье с истекающим сроком, поэтому готовлю из него самогон, но есть свои тонкости

Если варенье хранить более года, его вкусовые качества ухудшаются. А иногда оно и просто засахаривается. Однако, выбрасывать такой продукт жалко. Из варенья, которое не успели съесть вовремя, можно приготовить отличный самогон — вкусный и ароматный.

Так начал свою историю мой знакомый, специалист по самогоноварению и просто хороший человек Иван Н.

Необходимые ингредиенты

Важно. Даже немного заплесневевшее варенье применять для браги недопустимо. При перегонке плесневые грибки, возможно, и погибнут, но вкус напитка изменится и самогон будет испорчен.

Варенье для браги подойдет любое. А если оно засахарилось, так это еще и лучше. Правда в этом случае придется подольше растворять его в воде. Если для вас важно, чтобы аромат напитка был узнаваем, лучше использовать варенье одного вида. Но и из смеси различных сортов можно создать этакий интересный «купаж».Кроме варенья, для приготовления браги потребуются дрожжи, вода и, возможно, сахар.

Воду лучше использовать нейтральную — не кислую и не щелочную. Показатель содержания атомов водорода в такой воде рН=7,0. Но это дистилированная вода и в природе она не встречается. Можно использовать воду с меньшим показателем — она богата кислородом и в ней нет щелочных солей.

Измеряется коэффициент рН при помощи прибора.

Если же такого нет, то можно использовать бутилированную воду из магазина (негазированную), водопроводную после суточного отстаивания, колодезную. Дрожжи для браги предпочтительнее сухие хлебопекарные — их легче отмерять, чтобы получить нужную дозировку. Но можно использовать и живые дрожжи. Сахар может потребоваться для достижения оптимальной плотности раствора.

Пропорции

сахар — 1 кг;

дрожжи хлебопекарные сухие — 20 г, если применяются живые — 100 г;

вода — 5 л.

Чтобы добиться оптимальной крепости браги, нужно тщательно соблюдать пропорции при закладке ингредиентов. В «правильной» браге сахар должен перебродить полностью и при этом крепость раствора будет максимальной — 12% об. Именно при таком содержании спирта дрожжи погибают. Идеальные пропорции для обычного сахарного сусла таковы:

Но дело в том, что в варенье сахар содержится в количестве примерно 0,6 кг на литр. Величина эта зависит от того, насколько сладким собирались сделать десерт при варке. Разные фрукты и ягоды также влияют на сахаристость варенья.

Приблизительно содержание сусла можно скорректировать, если в состав, приведенный выше, вместо 1 кг сахара использовать 1,7 кг варенья. Но точных пропорций можно достигнуть, если измерить плотность раствора. Содержание сахаров должно быть 25%. Измерить это значение можно при помощи сахаромера.

Важно. Измерять плотность нужно при температуре 20±3°С, так как холодный раствор обладает большей плотностью, а теплый — меньшей.

Как правильно поставить брагу

Приготовление сиропа. Варенье размешивается в воде до полного растворения всех комочков сахара. После этого сироп нужно процедить через сито или марлю. Корректировка состава сиропа. Измеряется плотность, и в зависимости от ее значения, добавляется сахар или вода. Нагревание сиропа. Температура его должна быть в диапазоне 20-30°С. При низкой температуре брожение не начнется, а при высокой — дрожжи погибнут. Активация дрожжей. Для этого нужно отмерить необходимое количество и всыпать в подогретую до 30°С подслащенную воду. Минут через 5-7 дрожи поднимутся пышной шапкой. Внесение дрожжей в сусло.

Если плотность ниже нормы, брага будет некрепкой и самогона при перегонке будет мало. Если же плотность слишком высока, то сахар не перебродит полностью и останется в браге, то есть просто будет его перерасход.Для получения качественной браги продукты нужно закладывать в определенной последовательности:

Заполнять емкость для брожения более чем на 2/3 не рекомендую, так как пены будет много и она может даже забить отверстия для выхода углекислого газа в гидрозатворе. Расскажу, как делаю я.

Емкость заполняю только на ½ объема, а количество дрожжей ввожу, как на 2/3. Брожение получается бурное, но через пару дней активность стихает, и пена спадает. Вот тогда и вливаю аккуратно остатки сиропа.

Если все-таки пены много, можно «погасить» ее, рассыпав по поверхности крошки сухого печенья или разлив пару ложек растительного масла. После этого брага должна бродить спокойно.

Как определить готовность браги для выгонки

температура браги снизилась и брожение прекратилось;

температура оказалась выше нормы и дрожжи погибли;

в брагу попал воздух и она прокисла.

Обычно брожение проходит около недели, но брага из варенья может «ходить» и дольше. Когда весь сахар перебродит и сусло достигнет предельной крепости — 12% об., пузырьки газа перестанут выходить через гидрозатвор. Тогда необходимо отфильтровать брагу и перегонять ее. Но в некоторых случаях брожение может прекратиться и раньше:

В первом случае достаточно установить требуемую температуру и довести брагу до готовности.

Во втором — можно после стабилизации температуры «подсадить» свежие дрожжи и снова дожидаться окончания брожения.

В третьем случае брагу лучше не перегонять. Как бы это ни было печально, но она пропала. Однако, ее можно отфильтровать и использовать вместо уксуса при приготовлении мяса, рыбы или птицы. Это — отличный маринад.

При перегонке обязательно нужно отбирать «головы» - начальную фракцию, содержащую метанол. Количество ее составляет примерно 10% от ожидаемого выхода дистиллята.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Увеличением или уменьшением температуры при перегонке, можно увеличить или уменьшить крепость на выходе. Я стараюсь при выгонке фруктового, ягодного или поставленного на варенье самогона держать не более 60 - 65. Тогда самогон получается ароматным.Тем не менее, много раз наблюдая, я так и не понял, почему брага из варенья бродит гораздо активнее, чем сахарная, а продолжительность процесса дольше, но вот количество самогона практически одинаково в обоих случаях. Если у вас есть какие-то соображения, мне было бы интересно узнать их.