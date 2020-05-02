Не так давно я вам рассказывал о том, что жена мне разрешила во время самоизоляции сварить самогон и о своем соседе по гаражу, который неожиданно стал моим учеником в производстве домашнего алкоголя.

Столько лет с ним здоровались при встрече, просили друг у друга ключи, а ни разу нормально и не общались. А ведь классный мужик оказался! Сегодня я рассказывал ему о дополнительном оборудовании для самогонного аппарата, с которыми я настолько обленился, что без них не вижу никакого смысла сейчас что-то гнать.

Ну и вас я не могу оставить без столь важной информации, мои дорогие подписчики. Итак, погнали!

Какие принадлежности используют для самогонного аппарата

Чтобы улучшить качество производимого самогона, можно дооборудовать самый простой самогонный аппарат дополнительными устройствами.

Благодаря их использованию, уменьшается продолжительность выгонки, становится удобнее осуществлять процесс, а в некоторых случаях принадлежности можно использовать для улучшения вкусо-ароматических свойств продукта.

Кроме перегонного куба и охладителя (конденсора) для успешной перегонки сусла я использую еще три устройства:

сухопарник;

«попугай»;

колонна.

Иногда их приходится использовать одновременно, а бывает, что требуется применение лишь одного или двух из них. Рассмотрим подробнее каждый из аксессуаров.

Сухопарник

Сухопарник (дефлегматор) представляет собой обыкновенный металлический или стеклянный сосуд, в верхней крышке которого вварены или впаяны две трубки. Через одну из них входят пары дистиллята, поступающего из перегонного куба. В другую они выходят уже очищенными до некоторой степени.

Задача сухопарника — очистка дистиллята от сивушных масел. Происходит это естественным образом. Сивушные масла, будучи тяжелее спирта и имея температуру кипения гораздо выше, просто конденсируются в сухопарнике, а пары спирта продолжают движение дальше.

Для того, чтобы вредные примеси конденсировались в устройстве, достаточно, чтобы оно охлаждался окружающим воздухом.

В комплекте с самогонным аппаратом у меня был сухопарник, но он не был пригоден для качественной выгонки. Емкость его была чуть более 300 мл, наполнялся он очень быстро и на этом вся его работа заканчивалась.

Дальше дистиллят шел неочищенным. Чтобы опорожнить устройство, пришлось бы остановить процесс и разобрать систему. А потом, естественно, производить все сначала — нагрев, отбор «голов».

В одном из интернет-магазинов я нашел подходящую для себя конструкцию — сухопарник емкостью 500 мл с полдюймовой резьбой снизу (стоимость – 1200 рублей). Установив на резьбу кран, можно впоследствии опорожнять устройство через него. Стало намного удобнее.

Впоследствии я купил еще один сухопарник и установил оба последовательно один за другим. Это позволило производить очистку в два этапа, получая продукт крепостью 88% об.

Сухопарник в виде крышки из нержавейки для стеклянной банки можно купить за 800-900 рублей.

Попугай

Так называют сосуд, изготовленный из нержавеющей стали или стекла, по внешнему виду похожий на эту птицу. Его роль для качества выгонки ничтожна, зато для удобства он незаменим.

Дело в том, что при использовании «попугая» не нужно периодически отбирать пробу продукта и измерять его крепость, чтобы не пропустить момент, когда самогон станет слабым.

Конструкция устройства такова, что свежий продукт поступает из охладителя по трубке в нижнюю часть сосуда, а выливается через трубку, впаянную сверху. Внутри «попугая» свободно плавает спиртомер, позволяя получать информацию о крепости дистиллята, что называется, «в реальном времени».

Достаточно взглянуть на устройство и сразу понятно, заканчивать перегонку или еще можно «выцедить» что-либо.

Стоимость сильно зависит от материала, из которого попугай изготовлен.

Колонна

Колонна представляет собой обычный цилиндр из нержавеющей стали. В дно впаяна трубка, через которую выливается обработанный продукт. А поступает он сверху через патрубок, впаянный в крышку.

Я применяю колонну в двух случаях:

Когда необходимо очистить дистиллят, я засыпаю в устройство активированный уголь БАУ-М, который приобретаю в специализированных магазинах для самогонщиков. Иногда, если осуществляется вторая перегонка, я засыпаю внутрь какие-либо ароматизаторы — травки, кусочки цедры, сухофруктов. От этого напиток приобретает своеобразный аромат.

Специальные «ножки» позволяют надежно установить колонну на трехлитровую банку. Но конструкция устройства может быть любой, особенно, если изготавливалась она для конкретного пользователя.

Стоит такое приспособление в разных интернет магазинах от 1000 до 2000 рублей.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Все принадлежности я постепенно докупал в магазинах, совершенствуя свой аппарат. В настоящее время считаю, что у меня есть все необходимое для получения качественного самогона. Думаю, что еще чем-то усложнять конструкцию уже не стоит. Или попробовать? Есть среди вас опытные самогонщики?