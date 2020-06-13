Я перепробовал множество способов ароматизации спиртного, иногда удавалось достичь настолько приятного аромата, что ни одной нотки спирта не ощущалось.

Но бывало и такое, что алкоголь был полностью испорчен. Например, некоторые настойки мне приходилось просто выливать, так как к употреблению они были непригодны.

Это нормально, все чему-то учатся, тем более, я гоню обычно большое количество продуктов, так как люблю экспериментировать. За всю мою практику я перепробовал почти 50 разных способов ароматизации, поэтому могу поделиться тремя, которые мне понравились больше всего.

Сухопарник – не только для очистки

Важно! Каждый фрукт/трава/кора и т. д. имеет свои правила закладки. Если ими пренебречь, то в лучшем случае эффекта не будет никакого, в худшем – продукт можно будет потом вылить.

Все, кто сталкивался с самогоноварением, знают, что сухопарник служит для отделения сивушных масел. Но это не единственное его предназначение. С его помощью можно насытить продукт ароматом, причем не только фруктовым, но и любым другим.Больше всего мне нравится закладывать в сухопарник яблоки или бананы. Многие считают, что банановый аромат и спиртные напитки несовместимы, но они просто не пробовали.

Яблоки нужно очистить и съесть, так как для сухопарника понадобиться исключительно кожура. С бананами сложнее, одной кожуры недостаточно.

Я нарезаю кубиками шкурку и добавляю ¼ самого банана. Яблочную кожуру просто закидываю в сухопарник, а банановую смесь равномерно распределяю по всему объему.

Как утверждают на форумах самогонщиков-винокуров, если переборщить с закладкой в сухопарник, продукт может пересытиться ароматом, что портит его качество. Проверял на себе, закладывал практически до половины – ничего плохого не произошло.

Пробовал также использовать и другие ингредиенты:

Цитрусовые – появляется горечь. Хвойные веточки и хвою – на самом деле эффект заметный, но сам запах на любителя. Виноград и изюм – эффекта я не почувствовал. Листики и веточки ягодных кустарников и деревьев – эффект практически отсутствует.

Поэтому я использую этот метод исключительно для яблок и бананов.

Подвешиваем цитрус

Еще один полюбившийся мне метод – висельник. Достаточно просто подвесить цитрусовый фрукт над готовым продуктом и дать постоять. Главное, не допускать соприкосновения спиртосодержащего продукта и подвешенного фрукта. Этот метод применим только с цитрусовыми – лимон, лайм, апельсин.

У меня есть знакомые, которые пробовали даже весьма экзотические фрукты и результат был тот же – насыщенный аромат, который никак не отразился на вкусе.

Кто говорит, что висельник должен висеть не более недели – не знает, о чем говорит, а просто перечитал форумов винокуров. Однажды я забыл про висельник почти на месяц, и ничего плохого не произошло.

Настаивание

Лучший способ для насыщения ягодным ароматом, при этом можно даже обойтись без ягод. Я настаиваю на черной смородине, вишне и крыжовнике. Последний – дает самый насыщенный аромат, а, например, малина – не дает практически ничего, запах получается довольно неприятный.

Как правильно настаивать? Я использую 10 л стеклянные бутыли или 20-литровые пластиковые канистры. В них я загружаю около 50 г на литр продукта веточек кустарников или деревьев нужных ягодных пород.

Лучше всего срезать веточки по весне, где есть молодые побеги, а еще лучше – почки. В этот период древесина содержит наибольшее количество сока, который нам и нужен.

Настаиваю я от 7 до 15 дней, особой разницы при этом я не увидел, просто сливаю алкоголь тогда, когда появляется свободное время.

Какой метод самый лучший

Выделить лучший метод невозможно, ведь каждый из них подходит для своего аромата. Если настаивать на лимоне – ничего хорошего из этого не получиться, проверено, в то же время подвешивать смородиновые веточки – вообще глупо.

Я выбирают метод, только отталкиваясь от того, какой аромат я хочу придать самогону. А какие способы ароматизации домашних спиртных напитков знаете вы? Может, у кого получалось добиться чистого ягодного аромата без изменения вкуса продукта?