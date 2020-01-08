5 вариантов красиво упаковать бутылку в подарок на Старый Новый год

Вот и отгрохотали новогодние салюты, доедены салаты и получены все подарки… Но в России есть замечательная традиция – отмечать старый новый год! Вот и опять повод встретиться с друзьями и хорошо провести время.

Но традиции дарить подарки на старый новый год у нас вроде бы нет, а идти с пустыми руками в гости не очень хорошо. Я считаю, что в такой праздник можно подарить алкоголь. Но чтобы создать праздничное настроение, подарок надо красиво упаковать.

Какой алкоголь выбрать в подарок

полусухое итальянское Prosecco Ice от Canti для любителей классического золотистого цвета в новогоднем бокале;

демократичное полусладкое Lambrusco dell Emilia Rosso Poderi Alti понравится сладкоежкам;

чилийское ягодное Fresita Blueberry and Raspberry – нестандартный выбор и возможность познакомиться с новым напитком.

И Новый и Старый новый год это в первую очередь ассоциируется с игристым вином. Универсальный вариант – полусладкое или полусухое:

Для любителей покрепче – любимый и популярный теннессийский Jack Daniels. Для особо ответственных подарков я выбрал бы коньяк VSOP от Martell.

Можно ли дарить алкоголь без упаковки

Не дело дарить бутылку так, без упаковки. Даже при наличии заводской коробки будет выглядеть, будто забежал в магазин в последний момент. Чтобы в подарке чувствовалась душа, его нужно красиво оформить.

В магазинах продаются специальные пакеты по размеру бутылки: из крафт-бумаги, яркого фольгированного картона, фетра. Однотонные или с ярким рисунком, с ленточными или веревочными ручками, новогодние или просто нарядные

Но душа просит чего-то неповторимого. Самодельного! Залез в интернет и открыл для себя целую индустрию украшения бутылок.

5 идей для оригинального оформления алкоголя

Елка, она же шампанское – самый староновогодний подарок. Делается просто: конфеты крепятся к бутылке клеевым пистолетом, свободное пространство закрывается блестящей мишурой с помощью двухстороннего скотча. Сверху повязать бант и новогодняя елочка готова. Композиция возле горлышка не закроет всю бутылку, оставит этикетку на виду.

Отношусь с уважением к мастерам, которые из мишуры, лент и разных мелочей способны создать действительно оригинальную вещь. Расскажу об идеях, которые впечатлили.

Можно крепить украшения на кольцо, вырезанное из пластиковой бутылки, тогда декор легко снять перед открытием вина. Для тех, кто на диете, конфеты заменяются блестящими шариками, еловыми веточками и шишками.

Очень понравились вязаные мешочки на бутылки, с косичками и другими рельефными узорами. Вязать не умею, но рукав от свитера отрезать способен. У горлышка перевязать ленточкой, пришить пуговицы – лаконично и очень стильно, по-зимнему. Тут потребуется скорее умение шить, чем вязать. Или клеить. Запас новогодних фетровых шапок позволяет парочку пустить под нож, точнее под ножницы. Смастерить крошечные шапочки на бутылки.

Можно ими ограничиться, а можно повязать шарфик, приклеить бороду, нос. Обернуть полоской красного фетра, сделать пуговки, подпоясать ремнем с характерной пряжкой Санта-Клауса. Варианты безграничны, пока не кончится фетр.

Легкий в исполнении и броский вариант: покрыть бутылку клеем и обсыпать конфетти. Дать высохнуть, стряхнуть то, что не приклеилось, подклеить проплешины. По традиции на горлышко бант, очень нарядно получается. Еще узнал новое слово «глиттер», это блестки, которыми тем же способом можно покрыть поверхность бутылки. Обернуть бутылку креповой бумагой, сверху хаотично замотать узкой ленточкой. Если подобрать контрастную тесьму, смотрится как узор. На горлышко надеть маленький рождественский венок: еловые веточки, маленькие шарики, цветы, шишки, ленточки. Их несложно собрать на проволочном кольце, закрепить клеевым пистолетом.

Теперь размышляю. Смущает, что технологии больше женские. Ни брутальных кованых завитушек, ни филигранно напиленных болгаркой узоров. Удивить смогу, но все ли правильно оценят мой hand made? Может быть, ограничиться покупными пакетами?

Чрезмерное употребления алкоголя вредит вашему здоровью! Берегите себя!