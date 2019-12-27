Работать нет ни сил, ни желания. Настроение предпраздничное, легкое и игривое, как шампанское. Кстати, вы уже закупились перед праздниками? Что взяли? Опять Российское шампанское? Может посмотрим, что есть еще из доступного?

Ни одно торжество не обходится без изысканного шампанского. Иногда возникает желание выпить бокал без особого повода, просто ради удовольствия. Чтобы насладиться вкусом и ароматом благородного напитка нужно его правильно выбрать.

Какие вина являются шампанскими

Любой алкогольный напиток с пузырьками часто называют шампанским. По законам ЕС этикетку с надписью Champagne могут иметь только вина, изготовленные в местечке Шампань на территории Франции.

Виноград определенных сортов, минимальная выдержка 18 месяцев, классическая технология, географическое положение – соответствие этим условиям дает право называть продукт шампанским.

Алкоголь, выполняющий требования производства, но созданный в других районах Франции, других странах – игристые вина.

Какие страны производят шампанское

Франция. Лидер производства и продаж. Италия. Страна на втором месте в мире. Испания. Изготавливают по традиционной технологии. Россия. Краснодарский край, Крым. США. Соглашение, подписанное в 2006 году, не позволяет выпускать новые бренды напитка. Португалия. Белые и розовые разновидности.

Чтобы не купить газированный винный напиток изучайте внимательно состав на этикетке, внешний вид.

только бутылка темного цвета способна сохранить качество напитка;

в составе не должны присутствовать двуокись углерода (СО2), красители, ароматизаторы;

пробка из натурального материала;

цвет должен быть прозрачным, оттенок соответствовать заявленному (белое, розовое)

Не только качество, но и количество влияет на состояние здоровья.

Виды шампанского

Винтажное. Изготавливают из одного сорта винных ягод. Урожай собирают в благоприятный для виноделия год. Обычно раз в 5 лет.

Невинтажное. Купаж трех определенных сортов винограда. Сбор урожая без определенного года.

Существует определенная классификация. Вид зависит от сорта сырья, срока выдержки, количества сахара, технологии производства:

В зависимости от количества сахара подразделяется на категории:

brut – брют;

extra dry – сухое;

semi\Dry – полусухое;

semi\Sweet – полусладкое;

Sweet – десертное, сладкое.

Какое лучше определить можно с помощью дегустации, в зависимости от предпочтений.

6 самых лучших шампанских

Элитное шампанское не каждый может приобрести из-за высокой цены. По традиции россияне предпочитают «Советское».

Осмелюсь рекомендовать рейтинг лучшего недорогого шампанского, исходя из мнения ценителей и дегустаторов.

Асти. Легкое с естественной фруктовой нотой. Сорт винограда «Белый мускат» делает вино сладким. «Абрау-Дюрсо». Россия Краснодарский край. Выдерживается не меньше 3 лет. Виноград собирают чуть недозрелым. Ягоды не слишком сладкие. «Новый свет». Российское игристое созданное по классическим рецептам и технологиям. Виноградники располагаются в Севастопольской области. Микроклимат близок к региону Шампани. Боска. Производятся в Литве и в нашей стране из сырья, привезенного из Италии. Цимлянское. Ростов. Качественный напиток достойный внимания. Фанагория. Таманский полуостров. Применяется естественная шампанизация. Используются сорта ягод, завезенных из Европы.

Аромат раскрывается, когда пузырьки со дна бокала поднимаются наверх и лопаются.

Шампанское ассоциируется с праздником, романтикой, хорошим настроением. Я убежден, что бутылка с игристым всегда должна стоять в холодильнике для особых моментов.

Иногда бутылка в холодильнике и есть особый повод. Я стараюсь все время иметь в запасе на всякий случай. Уверен, что многие со мной согласятся.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!