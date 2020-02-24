7 самых необычных идей оформления мохито

Как говорит один мой хороший знакомый: «Сначала пробуют глаза». Эту фразу я от него слышу достаточно часто и не только по поводу еды, напитков, но и про женщин. Ему-то можно их пробовать, он не женат. А я его поговорку применяю только к напиткам.
Вчера моя жена попросила приготовить ей мохито. Дело простое. Сделал, налил в обычный стакан, да и подал жене.
Такого возмущения я давно не видел – ей хотелось красоты в бокале, а не простой напиток. Добавил я на краешек стакана дольку лайма, а сам задумался, как еще можно украсить традиционный мохито.
Что такое мохитоМохито – коктейль из категории лонг-дринков, его основные ингредиенты – светлый ром и листья мяты. Международная ассоциация барменов относит его к категории «современной классики».
Считается, что предшественник мохито, именуемый «драк», был изобретен экипажем корабля Фрэнсиса Дрейка. Мяту и лайм в ром они добавляли, во-первых, для профилактики цинги, а во-вторых, чтобы «закамуфлировать» вкус низкокачественного алкоголя.
Современная версия коктейля родом с Кубы. Оттуда он попал в США, и с 50-х годов прошлого века начал свое триумфальное шествие по миру.
Как приготовить мохитоКлассический рецепт, «задокументированный» Международной ассоциацией барменов:
- светлый ром Bacardi (40 мл);
- листья мяты (10-12 штук);
- свежевыжатый лаймовый сок (30 мл);
- коричневый сахар (2 чайных ложки);
- содовая;
- лед фраппе (крошка или «стружка»).
Готовится коктейль так:
- Слегка размять мяту с сахаром и соком прямо в стакане.
- Заполнить его льдом примерно на треть, перемешать.
- Постепенно вливать ром и содовую, чередуя с ледяной крошкой.
Важно! Бармены рекомендуют использовать для мохито именно листья мяты. Стебли дают неприятный «травяной» привкус. Еще не стоит заменять содовую тоником или «Спрайтом».Наглядно процесс приготовления нескольких версий мохито представлен в видео:
Какой бокал взять для мохитоДля мохито подойдет хайбол, в котором подают и многие другие коктейли. Это простой высокий стакан цилиндрической формы.
Его объем колеблется в пределах 240-350 мл. Классическим считается хайбол объемом 270 мл (9 унций).
Оригинальный «декор» для мохитоКлассическое украшение мохито – кружок лайма и трубочка. Другие варианты:
- Фрукты на шпажках. Хорошо дополнит вкус мохито сочетание клубники, киви, ананасов и листьев мелиссы. Другой подходящий вариант – любые цитрусы с коктейльными вишнями.
- «Твисты» (тонкие спирали из кожуры цитрусов). Чтобы их получить, нужно следовать одному, но очень важному правилу: овощерезку или нож держат неподвижно, крутят сам фрукт. Для усиления эффекта можно навертеть получившийся «завиток» на карандаш или коктейльную трубочку. Эффектно смотрятся несколько «твистов» разных цветов, сплетенных вместе и закрепленных шпажкой.
- «Посыпка» из цедры. Ее нужно нарезать мелкими кружочками (с помощью дырокола) или иными фигурками. Стакан сахара – нагреть на водяной бане до полного растворения. Опустить в сироп цедру на 2-3 минуты, а потом сразу выложить на смазанный сливочным маслом противень и поставить в духовку, разогретую до 100 градусов. Когда кусочки подсохнут, их можно доставать и посыпать напиток сверху.
- Разноцветный лед. Не слишком подходит для классического мохито, зато очень хорошо – для его клубничной, ежевичной, малиновой, иных «ягодных» версий. Свежевыжатый сок смешивается с водой в пропорции 2:3, разливается по формочкам и отправляется в морозилку. Еще можно залить водой листья мяты, сами ягоды.
- «Букет» из мяты. Несколько листочков просто собирают вместе и ставят «букет» на поверхность коктейля, слегка вдавливая. Ледяная крошка не даст конструкции развалиться.
- «Резные» фигурки из цедры. Ее нужно срезать как можно более тонким слоем, без белой мякоти. Острым ножом с тонким лезвием вырезают цветы, бабочек, перья, птиц – все, на что хватит фантазии и творческих способностей. Готовые фигурки насаживают на шпажки и декорируют напиток.
- «Дымящийся» мохито. Выглядит очень эффектно. Коктейль готовится в большой чаше для пунша, затем в него добавляется сухой лед. Напиток начинает шипеть, бурлить и дымиться.
Способов украсить мохито много. Но даже самый оригинальный декор не «спасет» неправильно приготовленный коктейль.
Мохито сохраняет популярность уже не один десяток лет. Готовя этот коктейль самостоятельно и подавая его друзьям, для большей эффектности вполне можно проявить свои творческие способности и украсить бокалы с напитком.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!А вы как считаете? Нуждается ли мохито в дополнительном «декоре»? Или приготовленный по классическому рецепту коктейль вполне самодостаточен?