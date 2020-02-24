7 самых необычных идей оформления мохито

Как говорит один мой хороший знакомый: «Сначала пробуют глаза». Эту фразу я от него слышу достаточно часто и не только по поводу еды, напитков, но и про женщин. Ему-то можно их пробовать, он не женат. А я его поговорку применяю только к напиткам.

Вчера моя жена попросила приготовить ей мохито. Дело простое. Сделал, налил в обычный стакан, да и подал жене.

Такого возмущения я давно не видел – ей хотелось красоты в бокале, а не простой напиток. Добавил я на краешек стакана дольку лайма, а сам задумался, как еще можно украсить традиционный мохито.

Что такое мохито

Мохито – коктейль из категории лонг-дринков, его основные ингредиенты – светлый ром и листья мяты. Международная ассоциация барменов относит его к категории «современной классики».

Считается, что предшественник мохито, именуемый «драк», был изобретен экипажем корабля Фрэнсиса Дрейка. Мяту и лайм в ром они добавляли, во-первых, для профилактики цинги, а во-вторых, чтобы «закамуфлировать» вкус низкокачественного алкоголя.

Современная версия коктейля родом с Кубы. Оттуда он попал в США, и с 50-х годов прошлого века начал свое триумфальное шествие по миру.

Как приготовить мохито

светлый ром Bacardi (40 мл);

листья мяты (10-12 штук);

свежевыжатый лаймовый сок (30 мл);

коричневый сахар (2 чайных ложки);

содовая;

лед фраппе (крошка или «стружка»).

Классический рецепт, «задокументированный» Международной ассоциацией барменов:

Готовится коктейль так:

Слегка размять мяту с сахаром и соком прямо в стакане. Заполнить его льдом примерно на треть, перемешать. Постепенно вливать ром и содовую, чередуя с ледяной крошкой.

Важно! Бармены рекомендуют использовать для мохито именно листья мяты. Стебли дают неприятный «травяной» привкус. Еще не стоит заменять содовую тоником или «Спрайтом».

Наглядно процесс приготовления нескольких версий мохито представлен в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=l2_9CgXtY5o

Какой бокал взять для мохито

Для мохито подойдет хайбол, в котором подают и многие другие коктейли. Это простой высокий стакан цилиндрической формы.

Его объем колеблется в пределах 240-350 мл. Классическим считается хайбол объемом 270 мл (9 унций).

Оригинальный «декор» для мохито

Фрукты на шпажках. Хорошо дополнит вкус мохито сочетание клубники, киви, ананасов и листьев мелиссы. Другой подходящий вариант – любые цитрусы с коктейльными вишнями. «Твисты» (тонкие спирали из кожуры цитрусов). Чтобы их получить, нужно следовать одному, но очень важному правилу: овощерезку или нож держат неподвижно, крутят сам фрукт. Для усиления эффекта можно навертеть получившийся «завиток» на карандаш или коктейльную трубочку. Эффектно смотрятся несколько «твистов» разных цветов, сплетенных вместе и закрепленных шпажкой. «Посыпка» из цедры. Ее нужно нарезать мелкими кружочками (с помощью дырокола) или иными фигурками. Стакан сахара – нагреть на водяной бане до полного растворения. Опустить в сироп цедру на 2-3 минуты, а потом сразу выложить на смазанный сливочным маслом противень и поставить в духовку, разогретую до 100 градусов. Когда кусочки подсохнут, их можно доставать и посыпать напиток сверху. Разноцветный лед. Не слишком подходит для классического мохито, зато очень хорошо – для его клубничной, ежевичной, малиновой, иных «ягодных» версий. Свежевыжатый сок смешивается с водой в пропорции 2:3, разливается по формочкам и отправляется в морозилку. Еще можно залить водой листья мяты, сами ягоды. «Букет» из мяты. Несколько листочков просто собирают вместе и ставят «букет» на поверхность коктейля, слегка вдавливая. Ледяная крошка не даст конструкции развалиться. «Резные» фигурки из цедры. Ее нужно срезать как можно более тонким слоем, без белой мякоти. Острым ножом с тонким лезвием вырезают цветы, бабочек, перья, птиц – все, на что хватит фантазии и творческих способностей. Готовые фигурки насаживают на шпажки и декорируют напиток. «Дымящийся» мохито. Выглядит очень эффектно. Коктейль готовится в большой чаше для пунша, затем в него добавляется сухой лед. Напиток начинает шипеть, бурлить и дымиться.

Классическое украшение мохито – кружок лайма и трубочка. Другие варианты:

Способов украсить мохито много. Но даже самый оригинальный декор не «спасет» неправильно приготовленный коктейль.

Мохито сохраняет популярность уже не один десяток лет. Готовя этот коктейль самостоятельно и подавая его друзьям, для большей эффектности вполне можно проявить свои творческие способности и украсить бокалы с напитком.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы как считаете? Нуждается ли мохито в дополнительном «декоре»? Или приготовленный по классическому рецепту коктейль вполне самодостаточен?