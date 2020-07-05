Ацетон, масла, едкий запах - самые частые ошибки при изготовлении домашнего алкоголя и как их не допустить

У меня достаточно много знакомых, которые увлекаются самогоноварением. Естественно, мы периодически устраиваем совместные дегустации и делимся собственными достижениями. Далеко не у всех из нас получаются достойные напитки.

Сколько раз я замечал, что самогон может иметь настолько выраженный запах ацетона, что его невозможно даже нюхать, не то что пить. Но некоторых винокуров это не смущает, они считают, что это нормально.

На самом же деле, во время производства ими были допущены фатальные ошибки. Чаще всего это вызвано тремя причинами: ленью, незнанием и жадностью. Сейчас я хочу рассказать о тех самых распространенных ошибках перегона домашнего продукта.

Этими советами поделился мой читатель Сергей.

Жадность на «головы»

Как известно, первым делом выгоняются головы, так как ацетон и все схожие эфиры начинают испаряться уже при 50-60⁰С.

Многие уделяют этому моменту слишком мало внимания и не выдерживают достаточного количества времени. Как результат – в тело попадают «головы».

Самое страшное, когда человек без опыта считает, что одной перегонки ему будет достаточно, и вот этот продукт «ацетоновый коктейль» начинает употреблять.

Это яд, который годится разве что на растопку углей в мангале. Отсюда – невыносимая головная боль, жгучий вкус, химический привкус.

К сожалению, если много голов попало в напиток, то исправить это практически невозможно. Перегонять продукт необходимо не менее двух раз, и то, на выходе получится просто самогон пригодный к употреблению, но о его качестве и речи быть не может.

Чтобы дистиллят приобрел максимальную степень очистки, я перегоняю его три или даже четыре раза.

Закон 1. Самогоноварение не терпит спешки!

Масла попадают в «тело» – жадность на «тело»

Другие самогонщики слишком увлекаются с выгоном тела, стараются сцедить все до последней капли и пропускают момент перегрева куба, что влечет за собой попадание хвостов в тело.

Они не так опасны, но запах портится ужасно. В хвостах содержится основная масса сивушных масел, что негативно отражается и на вкусе, и на негативном воздействии на организм.

Чтобы избежать этого, не нужно экономить на нормальном термореле, которое отключит нагрев куба при достижении критических температур.

Многие специально допускают немного хвостов в тело, ради «усиления» аромата, однако, есть несколько «НО»:

Хвосты можно добавлять только после второго раздельного перегона. Имеется в виду «тело», полученное из перегнанных хвостов. О каких ароматах можно говорить в тех случаях, когда самогонщик использует сахарную брагу? Этот метод уместен только для ягодных, солодовых и фруктовых браг. И то, для каждой из них есть свои нюансы, которые нужно учитывать. Хвосты добавляются под конец приготовления и аккуратно, порционно, чтобы соблюсти все необходимые пропорции.

Отсюда следует еще один закон:

Закон 2. Если хотите добавлять «хвосты», их нужно дополнительно перегнать.

Количество перегонов

Каждый перегон сокращает количество напитка на выходе. Именно это и беспокоит «экономных» винокуров.

В целях получить как можно больше самогона, они стараются как можно меньше перегонять продукт.

А это и головы в теле, и хвосты, и полный набор сивушных масел. Необходимо перегонять минимум два раза, и то, только в том случае, если есть уверенность, что все временные рамки выгона были выдержаны.

Вот и третий закон самогоноварения.

Закон 3. Чем больше циклов перегона – тем чище продукт.

Основы самогоноварения

Когда мне многие самогонщики начинают оправдывать свои неудавшиеся напитки бюджетным оборудованием, это выглядит просто смешно.

Да, оборудование облегчает многие процессы, но суть все равно остается одна. Сделать ацетон можно и с помощью самой дорогой колонны.

Достаточно просто придерживаться азов, не спешить и строго соблюдать инструкцию выгона тела. Тело – это основа.

А дальше уже можно экспериментировать. Но ведь куда легче создавать новые напитки с помощью хорошего напитка, а не низкокачественного.

Далее следует учитывать, что как бы все правила ни были соблюдены, качество во многом зависит от браги.

Сахарный ректификат никогда не будет иметь благородный аромат. Поэтому экономия в нашем деле никогда не приводит к добру. А какие вы знаете распространенные ошибки в самогоноварении?