Недавно столкнулся с одной ситуацией в баре. Девушка долго выбирала себе что-нибудь выпить из барной карты, но потом попросила бармена подобрать какой-нибудь коктейль лично для нее. Ситуация стандартная, но решение, которое принял бармен меня несколько озадачило.
Он спросил ее знак зодиака. И я подумал, если уж астрологи пытаются по расположению планет предсказать судьбу человека, то может помогут и выбрать коктейли?
Стихия водыК знакам стихии воды относятся:
- рак;
- скорпион;
- рыбы.
РакОтличаются консервативностью, сдержанностью. Могут обойтись бокалом хорошего вина или односолодового виски со льдом, но если находят что-то любимое то, как правило, сохраняют верность этому коктейлю.
Раку подойдут: дайкири, виски-кола.
СкорпионЭнергичный, страстный, увлекающийся знак, любящий интриги и раскрывать тайный смысл вещей. Любят красивые, сложные, иногда многослойные лонг-дринки. С радостью потратят приличное количество времени и дорогих ингредиентов на изготовление любимого коктейля, чтобы потом наслаждаться всеми оттенками его вкуса.
Скорпиону подойдут: «Лонг айленд айс ти», «Мартини».
РыбыЛюди, родившиеся под этим знаком зодиака, консервативны, скрытны, но при этом очень любят себя и поэтому коктейли выбирают такие же, простые, но вкусные. Предпочитают кофейные коктейли или шот-дринки.
Рыбы могут выбрать: BMW, айриш кофе.
Стихия воздуха
К знакам стихии воздуха относятся:
- близнецы;
- весы;
- водолей.
БлизнецыЛюбят во всем вызов, демонстрируют свою исключительность. Очень эгоистичны, поэтому коктейли выбирают шот-дринки, чтобы ни с кем не делиться, но показать, что они пьют. Коктейли предпочитают зажигательные, интересные.
Близнецам подойдут: б - 52, текила бум.
ВесыОчень застенчивы, долго определяются со вкусовыми предпочтениями, поэтому коктейли выбирают легкие, которые можно долго потягивать через тонкую соломинку. Каждый раз пробуют что-то новое.
Весам подойдут: мохито, пина коллада.
ВодолейЛегкие на подъем, непредсказуемые личности, которые предпочитают все воздушное и прозрачное. Любят лонг-дринки или коктейли на основе шампанского.
Водолею рекомендуют: кир рояль, голубая лагуна.
Стихия огняК знакам стихии огня относятся:
- овен;
- лев;
- стрелец.
ОвенЛюбят алкоголь всем своим горячим сердцем. Натуры вспыльчивые, яркие, поэтому предпочитают пряные красивые лонг-дринки со сложными ингредиентами.
Для овна подойдут: глинтвейн, кровавая мери.
ЛевЭто властные натуры, которые предпочитают править даже в выборе и приготовлении коктейля, поэтому выбирают несложные лонг-дринки, но обязательно на основе дорогих и качественных ингредиентов. Могут позволить себе смешать дорогой коньяк и колу, при этом вселяя в других ощущение, что это правильно и оригинально.
Для льва подойдут: космополитен, манхэттен.
СтрелецЛюди, которые очень энергичны, любят путешествовать и открывать все новое. Для коктейлей выбирают редкие ингредиенты, необычные. С легкостью могут выпить шот-дринк, чтобы разогреться, а затем медленно и расслабленно потягивать весь вечер один слабоалкогольный лонг-дринк.
Подойдут стрельцу: серебряная пуля, текила санрайз.
Стихия землиК ней относятся:
- телец;
- дева.
- козерог.
ТелецСпокойные и уравновешенные люди этого знака зодиака предпочитают консервативность и в выборе коктейлей, т.е. выбирают один и готовят его на протяжении долгих лет. Им подойдут не сложные классические лонг-дринки с насыщенным вкусом и качественным составом.
Подойдут тельцу: джин-тоник, куба либре.
ДеваЗнак зодиака, который любит сочетать не сочетаемое только потому, что ему кажется, что именно эти ингредиенты красиво и хорошо смотрятся в бокале. С напитком могут сидеть весь вечер, поэтому важно как он смотрится и сколько держится в приготовленном состоянии.
Идеально для дев: май-тай, сингапур слинг.
КозерогНеусидчивый, упорный, своенравный знак зодиака. Пока все выбирают коктейль, козерог уже привлекает к себе внимание, заказав самый яркий коктейль заведения. Любят все превращать в шоу, при этом любят себя и предпочитают дорогие напитки.
Козерогу подойдет: унесенные ветром, хвост ракеты.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Таким образом, по психологическому портрету знака зодиака можно выбрать множество коктейлей, которые идеально подойдут определенному человеку, но иногда бывают и исключения. Не знаю от чего это зависит, но что думаете об этом вы?