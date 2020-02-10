Недавно столкнулся с одной ситуацией в баре. Девушка долго выбирала себе что-нибудь выпить из барной карты, но потом попросила бармена подобрать какой-нибудь коктейль лично для нее. Ситуация стандартная, но решение, которое принял бармен меня несколько озадачило.

Он спросил ее знак зодиака. И я подумал, если уж астрологи пытаются по расположению планет предсказать судьбу человека, то может помогут и выбрать коктейли?

Стихия воды

рак;

скорпион;

рыбы.

К знакам стихии воды относятся:

Рак

Отличаются консервативностью, сдержанностью. Могут обойтись бокалом хорошего вина или односолодового виски со льдом, но если находят что-то любимое то, как правило, сохраняют верность этому коктейлю.

Раку подойдут: дайкири, виски-кола.

Скорпион

Энергичный, страстный, увлекающийся знак, любящий интриги и раскрывать тайный смысл вещей. Любят красивые, сложные, иногда многослойные лонг-дринки. С радостью потратят приличное количество времени и дорогих ингредиентов на изготовление любимого коктейля, чтобы потом наслаждаться всеми оттенками его вкуса.

Скорпиону подойдут: «Лонг айленд айс ти», «Мартини».

Рыбы

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, консервативны, скрытны, но при этом очень любят себя и поэтому коктейли выбирают такие же, простые, но вкусные. Предпочитают кофейные коктейли или шот-дринки.

Рыбы могут выбрать: BMW, айриш кофе.

Стихия воздуха

К знакам стихии воздуха относятся:

близнецы;

весы;

водолей.

Близнецы

Любят во всем вызов, демонстрируют свою исключительность. Очень эгоистичны, поэтому коктейли выбирают шот-дринки, чтобы ни с кем не делиться, но показать, что они пьют. Коктейли предпочитают зажигательные, интересные.

Близнецам подойдут: б - 52, текила бум.

Весы

Очень застенчивы, долго определяются со вкусовыми предпочтениями, поэтому коктейли выбирают легкие, которые можно долго потягивать через тонкую соломинку. Каждый раз пробуют что-то новое.

Весам подойдут: мохито, пина коллада.

Водолей

Легкие на подъем, непредсказуемые личности, которые предпочитают все воздушное и прозрачное. Любят лонг-дринки или коктейли на основе шампанского.

Водолею рекомендуют: кир рояль, голубая лагуна.

Стихия огня

овен;

лев;

стрелец.

К знакам стихии огня относятся:

Овен

Любят алкоголь всем своим горячим сердцем. Натуры вспыльчивые, яркие, поэтому предпочитают пряные красивые лонг-дринки со сложными ингредиентами.

Для овна подойдут: глинтвейн, кровавая мери.

Лев

Это властные натуры, которые предпочитают править даже в выборе и приготовлении коктейля, поэтому выбирают несложные лонг-дринки, но обязательно на основе дорогих и качественных ингредиентов. Могут позволить себе смешать дорогой коньяк и колу, при этом вселяя в других ощущение, что это правильно и оригинально.

Для льва подойдут: космополитен, манхэттен.

Стрелец

Люди, которые очень энергичны, любят путешествовать и открывать все новое. Для коктейлей выбирают редкие ингредиенты, необычные. С легкостью могут выпить шот-дринк, чтобы разогреться, а затем медленно и расслабленно потягивать весь вечер один слабоалкогольный лонг-дринк.

Подойдут стрельцу: серебряная пуля, текила санрайз.

Стихия земли

телец;

дева.

козерог.

К ней относятся:

Телец

Спокойные и уравновешенные люди этого знака зодиака предпочитают консервативность и в выборе коктейлей, т.е. выбирают один и готовят его на протяжении долгих лет. Им подойдут не сложные классические лонг-дринки с насыщенным вкусом и качественным составом.

Подойдут тельцу: джин-тоник, куба либре.

Дева

Знак зодиака, который любит сочетать не сочетаемое только потому, что ему кажется, что именно эти ингредиенты красиво и хорошо смотрятся в бокале. С напитком могут сидеть весь вечер, поэтому важно как он смотрится и сколько держится в приготовленном состоянии.

Идеально для дев: май-тай, сингапур слинг.

Козерог

Неусидчивый, упорный, своенравный знак зодиака. Пока все выбирают коктейль, козерог уже привлекает к себе внимание, заказав самый яркий коктейль заведения. Любят все превращать в шоу, при этом любят себя и предпочитают дорогие напитки.

Козерогу подойдет: унесенные ветром, хвост ракеты.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Таким образом, по психологическому портрету знака зодиака можно выбрать множество коктейлей, которые идеально подойдут определенному человеку, но иногда бывают и исключения. Не знаю от чего это зависит, но что думаете об этом вы?