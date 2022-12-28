Если случилось так, что праздники застали вас врасплох: вы не знаете что приготовить, какие напитки поставить на стол и как сделать это все быстро - решение есть. Мы разработали чек-лист по подготовке к новогоднему застолью. Читайте дальше, если хотите встретить Новый Год в комфорте и со спокойной душой.
Что пьем?
7 коктейлей на основе водки, которые стоит попробовать в этот Новый Год
6 самых вкусных и доступных шампанских на новый год
13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь
Что едим?
12 интересных закусок на праздничный стол
ТОП-10 закусок под водку
Яйца, фаршированные копченой рыбой: пошаговый фото-рецепт
Как украсить новогодний стол?
Как дома сделать горку из шампанского, за которую профи просят от 4000 до 12 000 рублей
12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники)
Как красиво открыть и разлить шампанское: мои лайфхаки
Чем лечить похмелье?
Как избавиться от похмелья – 12 универсальных рецептов
ТОП-7 антипохмельных коктейлей или чем лучше опохмелиться
Обзор аптечных средств от похмелья
Делитесь чек-листом с друзьями, кто еще не составил список блюд, или кто точно будет болеть 1 января (вы то уж точно знаете). Всех с наступающим!