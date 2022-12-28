Ромовый Дневник

Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год

Если случилось так, что праздники застали вас врасплох: вы не знаете что приготовить, какие напитки поставить на стол и как сделать это все быстро - решение есть. Мы разработали чек-лист по подготовке к новогоднему застолью. Читайте дальше, если хотите встретить Новый Год в комфорте и со спокойной душой.

иконка двух бьющихся бокалов с виномЧто пьем?

7 коктейлей на основе водки, которые стоит попробовать в этот Новый Год несколько стеклянных стелажей на которых стоит водка
6 самых вкусных и доступных шампанских на новый год фужеры шампанского на столе в которые из бутылки подливают шампанское
13 новогодних коктейлей с мандаринами, о которых ваши гости будут вспоминать всю жизнь десяток мандаринов, часть которых почищена, лежат на белом фоне

Что едим?маленькая иконка салата

12 интересных закусок на праздничный стол азиатское блюдо в сковородке с лимонами и креветками
ТОП-10 закусок под водку
Яйца, фаршированные копченой рыбой: пошаговый фото-рецепт

Как украсить новогодний стол? маленькая иконка новогодних украшений

Как дома сделать горку из шампанского, за которую профи просят от 4000 до 12 000 рублей бокалы мартини наполненные алкоголем и украшенные ягодой малины стоят в форме пирамиды
12 обалденных рецептов желе из алкогольных напитков (пригодятся на праздники) пластмассовые стаканчики наполненные алкогольным желе
Как красиво открыть и разлить шампанское: мои лайфхаки рука красиво разливает шампанское по бокалам

Чем лечить похмелье?маленькая иконка таблетки

Как избавиться от похмелья – 12 универсальных рецептов пьяный человек лежит на зеленой поляне рядом с бутылкой алкоголя
ТОП-7 антипохмельных коктейлей или чем лучше опохмелиться погруженный в себя и грустный человек сидит в темной комнате на диване
Обзор аптечных средств от похмелья человек в депрессивном состоянии лежит на диване под пледом

Делитесь чек-листом с друзьями, кто еще не составил список блюд, или кто точно будет болеть 1 января (вы то уж точно знаете). Всех с наступающим!

Двойная перегонка самогона: важность и техника

Можно ли делать вино в алюминиевой посуде?

Рейтинг ТОП-15 алкотестеров

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе?

Как пить алкоголь, чтобы не пьянеть на корпоративе

