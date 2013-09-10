Чем лучше закусывать или выпил – закуси

Да, да, у нас это происходит именно так. Причем, народные традиции настолько укоренились в умах простых сограждан, что о пользе закуски, а уж тем более о ее надобности ни кто даже и не задумывается. Я уж не говорю о знаменитой фразе «был бы повод…». Но закусывать правильно – это очень важный момент любой попойки, ведь от этого зависит наше с вами, товарищи, здоровье. Тем временем у врачей на счет фраз: «Выпей закуси», «Закусывать надо!», «Закуска градус крадет», сложилось свое, профессиональное мнение.

Данная статья написана как дополнение к статье: как пить и не пьянеть, которая, к слову сказать, сейчас возымела в Интернете немалую популярность.

Как лучше не закусывать

Конечно же, перед тем как рассказать вам о правильном закусе, вернее о его технологии, сначала расскажу, как лучше не закусывать вообще. К слову сказать, некоторые аспекты были мною рассмотрены совсем с другой стороны и нижеизложенное не совсем совпадает с моими прежними взглядами, в частности, описанными в упомянутой выше статье о способах не пьянеть.

Не закусывайте много

В этот же пункт можно включить следующее: не закусывайте жирной и трудноусвояемой белковой пищей. К числу последней можно отнести грибы, горох, колбасу, мясо, перловку (гадость), домашнюю птицу. Как оказалось, подобные продукты только ухудшат ваше общее состояние с утра, а не наоборот, как я считал раньше. Конечно, в забитый желудок много пива или вина не вольешь, но вот водки туда влезет предостаточно. Итак, разберем этот момент подробнее:

Наличие пищи в желудке и кишечнике не уменьшает действие C2 H5 OH , а лишь оттягивает момент истины. Рано или поздно, пища вернет все, что впитала. Получается, что с забитым желудком можно выпить гораздо больше, чем положено живому организму – так можно и смертельную дозу поймать.

Как не прискорбно это писать, но большинство летальных исходов от алкоголя сопровождалось обильной закуской. Идеальным решением в это случае: отказ от белковой пищи за один день до попойки и, соответственно, отказ от ее приема в этот знаменательный день. Спланировать подобные вещи довольно просто.

Не закусывайте острым

Важным этапом расщепления алкоголя является его окисление. Этот процесс замедляют блюда, содержащие: лук, хрен, чеснок, горчицу, уксус и перец.

Раздельное питание и закуска

О раздельном питании слышали многие. Каждый вправе относиться к этому принципу на свое усмотрение, но врачи уверены, что не стоит закусывать плохо совместимыми продуктами. К примеру, не стоит совмещать мясо и крахмалистую пищу: мясо перерабатывается в кислой среде, крахмал – в щелочной. Как известно, кислоту нейтрализует щелочь. Так что тушеная утка с картошечкой – не самая лучшая закуска.

Будьте бдительны с грибами

Ах, как это подло, - скажете вы. Конечно, закусывать маринованными грибочками просто замечательно. Но, есть такая группа грибов, вредность которых определяется индивидуальной переносимостью или нечувствительностью организма. К примеру, у многих даже не возникнет дискомфорта в результате употребления: сморчков, красных мухоморов, старых дождевиков, некоторых видов сыроежек и т.д. Но алкоголь обладает очень коварным свойством – он создает экстрагирующий эффект, который усиливает выделение ядов из мякоти грибов и упрощает их усвоение. К слову сказать, мускарин, который содержится в свинушках и мухоморах, не может проникнуть трезвому человеку через гематоэнцефалический барьер, а у пьяного может. В результате можно испытать уж очень жуткие галлюцинации.

Помимо прочего, некоторые грибы совместно с алкоголем могут образовать химические связи, которые сильно отразятся на самочувствии пьющего. К примеру, водка + сморчки = токсины, вредные для печени. Еще один любопытный факт: некоторые грибы, снова таки, могут вызывать ЛСД-подобные галлюцинации. Так что будьте бдительны те, кто не планировал триповать =)

Как и чем лучше закусывать

Закуска должна быть умеренной.

Закуска должна содержать в достаточном количестве пектин и пищевые волокна.

Лучшая закуска – это фрукты и овощи, которые содержат и то, и другое. В идеале – яблоки, а также: калина, смородина, ананас, банан, рябина, крыжовник, шиповник, свекла, тыква, арбуз, батат. Но самое интересное, много пектина содержится в цедре цитрусовых, то есть кожуре, которую мы обычно выбрасываем. Так что если закусываете лимоном (а это еще и витамин С, который нейтрализует действие алкоголя), то закусывайте им полностью.

Цикл Кребса – это центровой момент метаболизма, в результате которого наш организм получает энергию. Если закусывать алкоголь пищей, которая содержит эти самые кислоты, то можно довольно быстро разогнать метаболизм, а это: быстрая переработка алкоголя, ядов, полученных в результате его переработки, ядовитой «сивухи» (примесей), а также ароматных примесей, содержащихся в благородных напитках – текиле, виски, джине и т.д. К слову сказать, все ароматные примеси в «элитке» очень сильно нагружают печень. К продуктам, содержащим вышеупомянутые кислоты, можно отнести: сочные ягоды и фрукты, мед, лимоны, яблочный и виноградный сок. Есть также продукты, которые сами по себе ускоряют метаболизм: орехи кешью и кедровые орешки, отвар шиповника, имбирь, грейпфрут, яичный желток и т.д.

Поддержите закуской печень

В общем, есть вещества, которые, грубо говоря, тонизируют печень (индукторы микросомальных ферментов). К таким веществам можно отнести кофеин и хинин. Хинин содержат тоники (Швепс, к примеру), поэтому замечательный коктейль Джин-тоник является в некотором роде полезным для здоровья, не зря ведь его использовали как профилактическое средство от малярии. Кофеин можно найти в кофе и чае, также не забываем и про мате, в котором имеется матеин.

Помогите закуской вывести из организма вредные вещества

В этом случае сгодятся любые продукты, оказывающие мочегонный эффект. К ним можно отнести: кабачки, арбуз, дыни, клубнику или садовую землянику, зеленый чай, одуванчики, настои из кураги, изюма, чернослива, укроп, петрушку, сельдерей, зеленый лук, тмин, морковь, огурцы, шпинат, тыкву, помидоры, творог, кефир, сыр в сочетании с зеленью .

Небольшая хитрость

Назовем это 26 способом пить и не пьянеть. Перед застольем выпейте пару таблеток мезима-форте, который можно купить в любой аптеке без рецепта. Он поможет переварить тяжелую закуску, тем самым уменьшив нагрузку на печень и поджелудочную железу. Очень важно выпить именно мезим а не фестал, которые многие считают одним и тем же. В состав фестала входит бычья желчь, которая затормозит выработку собственной, а нам во время вливания в себя алкоголя лучше вооружиться как раз собственными желчными кислотами. Также Мезим можно заменить креоном и вобэнзимом, но эти препараты довольно дорогие, а их эффект ни сколько не отличается от действия мезима, по крайней мере в данном случае.

Что ж, теперь вы знаете, чем лучше закусывать водку и прочие алкогольные напитки. Запомните эти продукты, а лучше запишите.

