Чем праздновать Старый Новый год если шампанское не нравится

Ну не люблю я пить шампанское. На вкус кислое, а на утро еще и голова тяжелая. Да и за 2 недели до Старого Нового года оно уже успевает надоесть. Пузырьки не радуют, а праздника снова хочется.

Мы с друзьями готовим вечеринку для встречи этого национального российского праздника и задумались, чем можно заменить шампанское на праздничном столе.

Откуда пошла традиция пить шампанское на Новый год

Изначально могли шампанское позволить себе лишь аристократы. Пили они их на балах и светских раутах, в том числе посвященных встрече Нового года. После революции праздник отменили. Пить шампанское перестали. Возродилась былая традиция отмечать Новый год игристым вином в 50-е годы.

Сталин поставил задачу – шампанское на праздник должно быть у каждой семьи. Этим он хотел показать западу, что советский человек может приобрести бутылку игристого, а значит в Советском союзе живут зажиточные граждане.

В 60-е годы артисты на «Голубом огоньке» стали появляться с бокалом игристого. С этих пор шампанское стало неизменным символом празднования Нового года.

Стоит знать, что шампанским считается только то вино, которое производилось в провинции Шампань. Поэтому традиционное «Советское шампанское» - это не настоящее шампанское.

Какие напитки по вкусу напоминают шампанское

Итальянское Prosecco (Просекко). Вино имеет яркий фруктовый вкус с цитрусовым послевкусием. Испанское CAVA. Игристое вино получается с мягким вкусом, в аромате преобладают тонкие, еле уловимые фруктовые нотки. Французский Cremant (Креман). Вкус его максимально приближен по вкусовым качествам к шампанскому. Имеет такой же благородный привкус с фруктовыми нотками.

Пожалуй, альтернативой шампанскому станут близкие его «родственники». Например:

Если хочется чего-то другого, можно подать к столу сидр. Его главные преимущества:

напиток слабоалкогольный;

при умеренном потреблении нет похмельного синдрома;

сидр содержит большое количество полезных для здоровья микроэлементов;

яблочная кислота, содержащаяся в напитке, способствует лучшему перевариванию пищи.

Сидр своим фруктовым послевкусием хоть и мало напоминает шампанское, но как альтернатива напитку может использоваться. Тем более продается сидр в такой же бутылке.

Какие напитки выглядят красиво и подойдут для встречи Старого Нового года

Шипучий киви. В блендере сбить до кашицеобразной массы киви. Перелить его в охлажденный бокал. Добавить 30 мл апельсинового сока. Туда же аккуратно влить шампанское 30 мл. Остается украсить кусочком киви. Утро Нового года. В блендере 1 мандарин с добавлением 1 ч.л. коричневого сахара превращают в пюре. Далее эту массу вливают в охлажденный бокал. Вливают туда 100 мл игристого вина. Коктейль Хуго. В бокале размять 5 листиков мяты. Влить сахарный сироп 2 ст.л., добавить лед. Затем добавляют шампанское и минеральную газированную воду по 50 мл. Украсить кружочком лайма.

Если вы не любите шампанское в чистом виде. Можно приготовить коктейли на его основе. Вот несколько красивых рецептов:

Предложите такие коктейли гостям, и они обязательно его оценят. Даже тем, кто не особо любит шампанское, необычный вариант подачи напитка несомненно понравится.

Коктейли без шампанского, которыми можно встретить Старый Новый год

Морозный шторм. В отдельную посуду засыпать лед. Выжать сок лайма, туда же влить вермута 50 мл, ликера «BlueCuraçao» (Блю Курасо) и текилы по 30 мл. Тщательно все встряхнуть, а затем перелить в охлажденный бокал. Украсить долькой лайма. Коктейль «Сайдкар». В бокале смешивают коньяк 1 ст.л., апельсиновый ликер Куантро 2 ст.л. Сверху аккуратно вливают вино CAVA полстакана. Украшают долькой лимона. Маргарита. Кромку бокала обмакивают сначала в сок лайма, затем в соль. В отдельной посуде смешивают текилу 40 мл, ликер Cointreau (Куантро) 15 мл и сок лайма. Полученный напиток процеживают и наливают в бокал. Украшают долькой лимона.

Вот рецепты коктейлей тем, кто на дух не переносит шампанское:

Эти напитки будут отличной заменой классическому шампанскому. Приготовить коктейли совсем не сложно. Необходимо лишь иметь под рукой необходимые ингредиенты.

А что вы предпочитаете пить при встрече Старого Нового года? Поделитесь своими любимыми рецептами новогодних коктейлей.