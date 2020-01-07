Чем праздновать Старый Новый год если шампанское не нравится

Ну не люблю я пить шампанское. На вкус кислое, а на утро еще и голова тяжелая. Да и за 2 недели до Старого Нового года оно уже успевает надоесть. Пузырьки не радуют, а праздника снова хочется.
Мы с друзьями готовим вечеринку для встречи этого национального российского праздника и задумались, чем можно заменить шампанское на праздничном столе.
Откуда пошла традиция пить шампанское на Новый годИзначально могли шампанское позволить себе лишь аристократы. Пили они их на балах и светских раутах, в том числе посвященных встрече Нового года. После революции праздник отменили. Пить шампанское перестали. Возродилась былая традиция отмечать Новый год игристым вином в 50-е годы.
Сталин поставил задачу – шампанское на праздник должно быть у каждой семьи. Этим он хотел показать западу, что советский человек может приобрести бутылку игристого, а значит в Советском союзе живут зажиточные граждане.
В 60-е годы артисты на «Голубом огоньке» стали появляться с бокалом игристого. С этих пор шампанское стало неизменным символом празднования Нового года.
Стоит знать, что шампанским считается только то вино, которое производилось в провинции Шампань. Поэтому традиционное «Советское шампанское» - это не настоящее шампанское.
Какие напитки по вкусу напоминают шампанскоеПожалуй, альтернативой шампанскому станут близкие его «родственники». Например:
- Итальянское Prosecco (Просекко). Вино имеет яркий фруктовый вкус с цитрусовым послевкусием.
- Испанское CAVA. Игристое вино получается с мягким вкусом, в аромате преобладают тонкие, еле уловимые фруктовые нотки.
- Французский Cremant (Креман). Вкус его максимально приближен по вкусовым качествам к шампанскому. Имеет такой же благородный привкус с фруктовыми нотками.
Если хочется чего-то другого, можно подать к столу сидр. Его главные преимущества:
- напиток слабоалкогольный;
- при умеренном потреблении нет похмельного синдрома;
- сидр содержит большое количество полезных для здоровья микроэлементов;
- яблочная кислота, содержащаяся в напитке, способствует лучшему перевариванию пищи.
Сидр своим фруктовым послевкусием хоть и мало напоминает шампанское, но как альтернатива напитку может использоваться. Тем более продается сидр в такой же бутылке.
Какие напитки выглядят красиво и подойдут для встречи Старого Нового годаЕсли вы не любите шампанское в чистом виде. Можно приготовить коктейли на его основе. Вот несколько красивых рецептов:
- Шипучий киви. В блендере сбить до кашицеобразной массы киви. Перелить его в охлажденный бокал. Добавить 30 мл апельсинового сока. Туда же аккуратно влить шампанское 30 мл. Остается украсить кусочком киви.
- Утро Нового года. В блендере 1 мандарин с добавлением 1 ч.л. коричневого сахара превращают в пюре. Далее эту массу вливают в охлажденный бокал. Вливают туда 100 мл игристого вина.
- Коктейль Хуго. В бокале размять 5 листиков мяты. Влить сахарный сироп 2 ст.л., добавить лед. Затем добавляют шампанское и минеральную газированную воду по 50 мл. Украсить кружочком лайма.
Предложите такие коктейли гостям, и они обязательно его оценят. Даже тем, кто не особо любит шампанское, необычный вариант подачи напитка несомненно понравится.
Коктейли без шампанского, которыми можно встретить Старый Новый годВот рецепты коктейлей тем, кто на дух не переносит шампанское:
- Морозный шторм. В отдельную посуду засыпать лед. Выжать сок лайма, туда же влить вермута 50 мл, ликера «BlueCuraçao» (Блю Курасо) и текилы по 30 мл. Тщательно все встряхнуть, а затем перелить в охлажденный бокал. Украсить долькой лайма.
- Коктейль «Сайдкар». В бокале смешивают коньяк 1 ст.л., апельсиновый ликер Куантро 2 ст.л. Сверху аккуратно вливают вино CAVA полстакана. Украшают долькой лимона.
- Маргарита. Кромку бокала обмакивают сначала в сок лайма, затем в соль. В отдельной посуде смешивают текилу 40 мл, ликер Cointreau (Куантро) 15 мл и сок лайма. Полученный напиток процеживают и наливают в бокал. Украшают долькой лимона.
Эти напитки будут отличной заменой классическому шампанскому. Приготовить коктейли совсем не сложно. Необходимо лишь иметь под рукой необходимые ингредиенты.
А что вы предпочитаете пить при встрече Старого Нового года? Поделитесь своими любимыми рецептами новогодних коктейлей.