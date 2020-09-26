Чист как родниковая вода, а по вкусу - не отличить от брендового алкоголя: рассказываю как правильно собирать и очищать "первак"

В прошлом году я гостил у своих дальних родственников в Беловежской пуще. Днем для меня организовали небольшую экскурсию, во время которой посчастливилось увидеть зубров, а вечером устроили застолье.

Беловежская пуща славится своим самогоном – «пущанкой», поэтому я совсем не был удивлен, когда на стол поставили трехлитровую банку с прозрачной, как слеза, жидкостью.

Пущанка не только выглядела, как слеза. После первой же выпитой рюмки слезы невольно навернулись мне на глаза. Я судорожно начал глотать горящим горлом воздух, с трудом отдышался и осипшим голосом спросил, что я только что выпил. Мне ответили, что это первак.

Историю прислал подписчик Матвей из Беларуси, который читает блог уже почти год.

Что такое первак

Раньше я слышал только о водке, которую выпускают под маркой «Первак». В Беловежской пуще мы пили, конечно, не водку, а настоящий самогон.

Мне рассказали, что это продукт, который получается в самом начале перегонного процесса. Он очень крепкий: обычно на стол ставят 70-ти градусный напиток.

Несмотря на свою крепость первак обладает интересным и даже приятным для некоторых вкусом. Он сохраняет легкий хлебный аромат, который мало похож на резкий водочный запах.

Моя белорусская родня предпочитает «пущанку» всем другим алкогольным напиткам, а первак хранят для особых случаев, например, к приезду долгожданных гостей.

И это неудивительно, поскольку он мало в чем уступает по своим вкусовым качествам даже брендовым алкогольным напиткам.

Стоит ли вообще собирать первак

Вернувшись домой, я решил попробовать выгнать первак самостоятельно. Приобретя недорого перегонный куб, я отправился в дебри интернета в поисках рецепта.

После просмотра нескольких соответствующих сайтов мне удалось выяснить, что в перваке присутствуют опасные для человека вещества: метиловый спирт и ацетон.

Не приносят пользу организму и сивушные масла, содержащиеся в нем. Из-за высокой доли вышеперечисленного некоторые самогонщики первак просто выливают.

Конечно, шекспировский вопрос «Гнать или не гнать?» передо мной не возник, но я серьезно задумался, стоит ли собирать первак.

Покопавшись в интернете еще, я с не меньшим удивлением обнаружил, что в небольших концентрациях метанол и ацетон содержатся в обычной водке и других алкогольных напитках. И высокое качество элитного алкоголя – это просто вопрос тщательной очистки.

Оказалось также, что современные технологии перегонки позволяют минимизировать содержание этих веществ в самогоне. И если не слишком усердствовать в употреблении, первак вполне может занять почетное место среди напитков за праздничным столом.

Как собрать первак правильно

Для себя я уяснил, что самыми нежелательными являются ацетон и метиловый спирт. Поэтому при сборе первака именно их содержание нужно свести к минимуму.

Температура кипения у ацетона, метанола и альдегидов ниже, чем у этилового спирта. Именно они испаряются самыми первыми. Поэтому в начале выгонки я очень внимательно следил за процессом, чтобы не допустить перегрева браги.

Самый первый дистиллят, капавший в сборную емкость из холодильника, пах ацетоном. Я дождался, пока запах не изменился на сивушный, вылил полученную жидкость и стал собирать самогон, контролируя его крепость.

Когда на выходе из холодильника крепость опустилась до 55-ти градусов, я прекратил собирать первак, получив полтора литра 65-ти градусного напитка.

Стоит ли первак дополнительно очищать

Получившийся самогон был слегка мутноватый на вид, поэтому я решил его дополнительно очистить. А чтобы наверняка – двумя способами.

Сначала использовалась обычная марганцовка, купленная в ближайшей аптеке. Добавив в самогон по грамму перманганата на поллитра, я оставил его на ночь и утром процедил через марлю.

Для повторной очистки я воспользовался древесным углем – тем самым, который покупают для мангалов. Уголь был помещен в первак и оставлен на сутки. После я снова процедил самогон через марлю.

На стол мой первый первак попал прозрачным, как родниковая вода. Дегустация прошла весьма успешно. Так я познакомился с самогоноварением и узнал много нового о производстве спиртного. А гнали ли когда-нибудь первак вы?