Домашнее вино - коварная штука, и я сейчас не о его воздействии на организм, а о поразительной способности портится, когда, казалось бы, ничего не предвещало.

Только на днях угощали друзей и нежились в лучах благодарности и вот, пожалуйста: из баллона явственно тянет характерной кислинкой. А всем известно, что прокисание - необратимый процесс, значит, жидкость пойдет в лучшем случае на винный уксус.

Что же делать, чтобы не допустить смерти благородного вина? Да-да, именно смерти, ведь настоящее вино - живое, в нем постоянно протекают различные химические процессы.

Самый простой и бронебойный вариант, конечно, воспользоваться консервирующими свойствами диоксида серы и добавить в вино пиросульфат калия. Этот консервант давно используется виноделами, но может изменить запах продукта в худшую сторону.

Другой способ сопровождается некоторыми заморочками на всех этапах. Почему на всех? Да потому что уксусные бактерии в небольшом количестве изначально присутствуют на ягодах.

Наша задача - минимизировать их исходное содержание и не дать им условий для размножения в течение всей жизни вина.

Исходный материал

Оговорюсь сразу, я пишу преимущественно на основании своего опыта, который получен на берегах Таганрогского залива, в вашей местности могут быть свои фавориты среди сортов.

Естественные консерванты для вина - сахар и спирт. Соответственно, чем лучше вызреет исходный виноград, тем больше шансов будет у вина. Для виноделия выбирайте сорта, которые успеют набрать максимум сахара в вашей климатической зоне.

Домашнее вино

И не поливайте виноградник - это сильно влияет на сахаристость. Мой прадед оценивал готовность винограда к сбору, капнув сока на ладонь - капелька должна была иметь максимально сферическую форму. Правда, он жил южнее - в Ставропольском крае.

Среди использованных семи сортов у меня сформировалось три лидера по стойкости к скисанию при прочих равных: Изабелла, Молдова, Саперави. Все красные. Когда-то заинтересовало - почему так, и я штудировал интернет в поисках ответа.

Скорее всего, это связано с более высоким содержанием танинов, продукты распада которых - фенольные кислоты - обладают антиоксидантными свойствами (кстати, с наличием фенольных кислот связана установленная медиками польза красного вина для человека. В умеренных количествах, естественно).

Сбор Изабеллы

В переработку должны идти только свежесобранные ягоды, особенно если часть была повреждена осами или птицами.

Собранный в ящик продукт не может проветриваться, как на кусте, и привлекает к себе дрозофил, которые могут занести очередную дозу уксусных бактерий. До передавливания ягоды непременно нужно перебрать и удалить все испорченные.

Приготовление

В процессе приготовления следите, чтобы к суслу не было доступа кислорода. Пока вино выбраживает, гидрозатвор справится с проблемой. Иногда достаточно и резиновой перчатки. Ваша дальнейшая задача минимизировать время контакта с воздухом при сливе с осадка и добавлении сахарного сиропа.

Знаю, что последний пункт - на любителя, но повышение крепости готового продукта выше 12% в несколько раз увеличивает его шансы на выживание. Сахар я добавляю два-три раза по мере брожения. Первый раз из расчета 50 г/ литр, второй и третий - около 30 г/литр.

Еще один нюанс - большой объем. Надежней всего пользоваться бочкой от 50 литров и выше, разумеется, если есть чем ее заполнить. В крайнем случае подойдут двадцатилитровые баллоны. В десятилитровых молодое вино сильнее всего капризничает, про меньший размер и говорить не стоит.

Хранение

Для домашнего вина момент, когда приготовление переходит в хранение или выдержку, - условен. Вино дегустируется на всех этапах приготовления, но есть определенные вехи.

Первый год я держу вино в бочке. Когда приходит пора следующего урожая, разливаю. Часть в бутылки - для употребления в ближайшее время. Часть в пятилитровые баллоны - для выдержки. При разливе нужно следить, чтобы в емкости не оставалось свободного места и плотно закрывать крышку.

Оптимальная температура для хранения вина - около 13 градусов. Важно, чтобы не было больших температурных колебаний, вибраций и доступа ультрафиолета. В домашних условиях тяжело добиться идеала, но есть к чему стремиться.

Я обычно храню вино в подвале, иногда в кладовке. Последний вариант, правда, пару раз меня подводил. Нет, вино не прокисло: было жаркое лето, оно решило продолжить брожение и разорвало стеклянный баллон. С тех пор использую пластиковые.

Годовой запас вина разлит и промаркирован

Интересно было бы ознакомиться с другими наблюдениями домашних виноделов касательно сохранности и улучшения вкуса вина.