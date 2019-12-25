Уже смотрели мою новогоднюю подборку коктейлей с шампанским? Я решил продолжить новогоднюю тематику и собрал несколько идей по украшению бутылки шампанского своими руками. Кстати, некоторые из этих способов помогут не только украсить, но и «заначить» бутылку, сделав ее невидимой среди новогоднего декора.

И для начала – несколько рекомендаций и советов, которые могут пригодиться в процессе декорирования:

Если вы проводите работы непосредственно перед праздником, то следует или дать бутылке «отдохнуть» (и, конечно, немного охладиться), или стараться не слишком ее взбалтывать.

Чтобы снять этикетку с бутылки (что не всегда требуется), ее можно сначала немного смочить теплой водой (не нужно ставить шампанское под горячую воду из крана). Затем ножом или другим предметом нужно снять этикетку. Если остался клей, его можно снять ватой, смоченной спиртом (водкой).

Бутылку можно украшать самыми различными предметами: конфетами, лентами, дождиком, бусинами, игрушками, органзой, бумагой и т.д. Для крепления лучше использовать силиконовый клей, который быстро застывает, не имеет неприятного запаха и легко снимается с украшений после. Дополнительно можно использовать обычный и двухсторонний скотч, а также другие виды клея.

Декупаж бутылок шампанского на Новый Год

Бутылка шампанского;

Салфетки с понравившимся новогодним рисунком;

Грунтовка (можно купить в художественном или строительном магазине, а можно обойтись и акриловой белой краской);

Акриловые краски;

Клей ПВА;

Акриловый лак (можно обойтись и без него, если украшение предназначено только на праздник, а не для длительного хранения);

Ножницы, губка (можно специальный спонж, а можно и обычную кухонную губку).

На отмытую и высушенную бутылку наносим спонжиком (губкой) грунтовку, делаем это промакивающим способом, прижимая губку к стеклу. Когда первый слой высохнет, можно нанести еще один. На высохшую грунтовку наносим несколько тонких слоев белой акриловой краски, даем высохнуть. Если вы хотите получить идеально ровную поверхность, то можно зашкурить ее очень мелкой шкуркой после полного высыхания. Вырезаем понравившуюся часть салфетки или из нескольких, отделяем верхний тонкий слой, делаем кромку рисунка «рваной», неровной. Теперь прикладываем рисунки к бутылке, подбираем их расположение. Приклеиваем рисунки специальным средством для декупажа или клеем ПВА (если клей сильно густой, то можно немного разбавить его водой). Клей наносится поверх приложенной салфетки при помощи кисточки, движения должны быть легкими, от центра к краям, не смещающими рисунок. Когда клей немного подсохнет, можно нанести второй тонкий слой. Если вы заклеили всю поверхность бутылки рисунками, то можно после высыхания покрыть все акриловым лаком. А если рисунки находятся на расстоянии друг от друга, то края каждого можно обсыпать блестками, предварительно покрыв их клеем. Также можно перекрасить белые участки в другой цвет.

Задекорировать шампанское в технике декупаж довольно просто, при этом дополнить рисунок можно все теми же лентами, конфетами, блестками.

Верх бутылки шампанского с декупажем можно обвязать соломой, лентами, дождиком или же оставить как есть. Чтобы подарок или украшение стола получилось оригинальным, проявите фантазию и используйте материалы, которые находятся под рукой и не воспринимаются как декоративные. Для наглядности предлагаем вам видео мастер-класс

https://www.youtube.com/watch?v=hACGqwSLlsg

Как украсить бутылку шампанского конфетами

Бутылка шампанского;

Конфеты;

Силиконовый клей (также можно воспользоваться двусторонним скотчем);

Органза, папиросная бумага или другая тонкая красивая бумага (при желании);

Зеленая бумага для упаковки (можно воспользоваться любой зеленой бумагой или разукрасить в нужный цвет обычные белые листы).

Лента или шпагат.

Вырезаем квадратики из органзы или бумаги по количеству конфет. Например, если вы берете «Золотую лилию», то понадобится около 70 штук. Прикрепляем «хвостики» этикеток к самим конфетам, чтобы они не торчали по бокам или сверху. Прикрепить можно при помощи двустороннего скотча или силиконового клея. Закрепляем конфеты посредине квадратиков ткани или бумаги силиконовым клеем. Начинаем приклеивать заготовки тем же клеем к бутылке, начиная с нижнего ряда. Ткань или бумагу подворачиваем, чтобы она не мешала клеить следующий ряд. Так проклеиваем в шахматном порядке все ряды бутылки. Нарезаем из зеленой бумаги будущие «листья» ананаса. Склеиваем их между собой, чтобы получилась полоса с листьями. Привязываем пучок листьев вокруг горлышка, обвязываем их лентами или шнурком.

Один из вариантов «вкусного» декора – «ананас» из конфет на бутылке шампанского. Сделать такое украшение бутылки шампанского на Новый Год можно также из подручных материалов, ведь без сладостей этот праздник не обходится.

Также можно декорировать «ананас» бантом, дождиком и другими материалами.

https://www.youtube.com/watch?v=ykQ-7C9fiLU

Подборка фото-идей по оформлению бутылок шампанского на Новый Год

А вот еще парочка идей как классно задекорировать бутылку. Может что-то вам приглянется.

Надеюсь вы не станете лениться и подарите себе праздничное настроение, украсив бутылку. С наступающим!