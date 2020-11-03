Дистиллят или ректификат: рассказываю в чем отличия и для какого домашнего алкоголя что лучше подходит

Знаю по своему опыту, что путь самогоноварения тернист и непредсказуем. После того как я научился более-менее пристойно перегонять брагу на спирт-сырец, пришло время задуматься о дальнейшей очистке продукта.

Без этой процедуры даже и мечтать не стоит о самостоятельном создании качественного алкоголя. И тут возникла дилема - чистый этанол выского качества без примесей или ароматный самогон с сивушными нотками?

Историей поделился подписчик блога Анатолий.

Что такое дистиллят, виды, продукты на его основе

Дистиллят – это продукт перегонки браги. После того как процесс дистилляции подошел к концу, крепость полученного напитка должна варьировать в районе 60-70°. Я практикую двойную очистку, что повышает качество самогона.

Мои любимые напитки: виски, коньяк, бренди, ром и чача. Они как раз-таки являются дистиллятом, полученным после двойной очистки.

Светлые напитки после перегонки уже готовы к употреблению, а темные необходимо выдерживать в бочках. Когда я решил впервые изготовить свой коньяк, то сначала два раза перегнал виноградный сок.

У меня получился дистиллят из винограда, то есть виноградный спирт. Чтобы сделать из этого полуфабриката качественный коньяк, я поместил его в дубовую бочку и запечатал ее.

На заметку! Только через четыре года я смогу попробовать свое творение на вкус.

Что такое ректификат и продукты на его основе

Схема самогонного аппарата из школьного учебника.В процессе самообразования я также столкнулся с процессом ректификации. Чтобы получить спирт-ректификат, проводится многократная очистка. Чтобы не подвергать сырье многоразовой дистилляции, я использовал насадки Панченкова или СПН (царга с наполнителем).

Для этой процедуры мне пришлось приобрести ректификационную колонну. Процесс заключается в следующем: пары поднимаются по царге, затем охлаждаются, конденсируются и стекают обратно в насадку.

Потом происходит повторный этап испарения, что и является ректификацией. Легкокипящие фракции находятся наверху, посередине спирт, внизу низкокипящие примеси. Чем выше колонна, чем лучше качество продукции. Это я знаю по личному опыту!

Важно! Процедура ректификации производится на ректификационных колоннах или аппаратах колонного типа.

В чем отличия ректификации и дистилляции и что лучше

Применение ректификации в промышленности.Основное отличие заключено в качестве очистки, для чего применяются два разных аппарата. Чтобы получить дистиллят, я использовал обычный самогонный аппарат для дистилляции, а для выгонки ректификата пришлось купить дополнительное оборудование.

Дистилляционный агрегат стоит дешевле и процесс производства напитков проще. С качественным сырьем можно даже получить благородный продукт с тонким сивушным ароматом, правда, его придется еще выдерживать длительный период.

Ректификационная колонна качественнее отбирает этиловый спирт из спирта-сырца, но получить благородный и ароматный алкоголь этим способом труднее.

Мне по сердцу обе методики, и я объясню почему. Основные тезисы:

Ректификат – более чистый продукт без примесей и запахов, но требуется приобрести аппарат колонного типа.

Дистиллятор на выходе даст спирт крепостью до 80%, а ректификация очистит продукт до 96%.

Тем, кто предпочитает коньяк, виски или джин, любят аромат используемого сырья - стоит однозначно выбрать дистилляцию. Для любителей светлых напитков без примесей, часто страдающих от утреннего похмелья, выбор очевиден - ректификация.

Мой опыт! У меня современный самогонный аппарат, который представляет собой конструктор. Я просто докупил колонну и ректификатор, поэтому могут использовать обе методики.

Какие выводы я сделал

Самогонщикам, только начинающим свой путь, я бы рекомендовал начинать с дистиллята, приобрести аппарат и наработать опыт.

После этого можно докупить ректификационную колонну. Я чаще делаю ректификат, потому что он обходится дешевле, но достоинство дистиллята в том, что получить его сможет даже новичок.

Также я рекомендовал бы сначала поиграть с брагами для дистиллята, используя различные добавки, а только потом попробовать получить ректификат. А что предпочтительнее для вас: чистый спирт/водка или выдержанный напиток с приятными сивушными нотками?