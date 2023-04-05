Ромовый Дневник

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

В России действует Федеральный закон №261-ФЗ, в соответствии с которым продажа спиртной продукции может осуществляться с 8:00 до 23:00 по местному времени. Однако региональные власти могут устанавливать более строгие ограничения на время продажи алкоголя. При этом они не могут противоречить Федеральному закону.

Например, в Санкт-Петербурге продажа алкоголя разрешена с 11.00 до 22.00, в Крыму – с 11.00 до 23.00, а в Республике Тыва – с 11.00 до 15.00. Учитывая такие нюансы российского законодательства, у многих возникает вполне оправданный вопрос: до скольки продают алкоголь в моем регионе?

В какое время можно беспрепятственно купить алкоголь в Москве?

В Москве продажа алкоголя разрешена с 8.00 до 23.00 по местному времени. Это правило соответствует №261-ФЗ, устанавливающего общие часы продажи алкогольных напитков в России. При этом факт продажи спиртного должен быть подтвержден фискальным чеком с количеством товара и датой проведения транзакции.

В Москве есть некоторые дополнительные ограничения, связанные с продажей алкоголя:

  • Спиртные напитки можно продавать только в стационарных торговых точках, площадь которых не менее 50 кв.м.
  • Алкоголем нельзя торговать в местах, удаленных менее чем на 100 м от образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений (школ, колледжей, университетов, детских садов, больниц, поликлиник, стационаров, стадионов и т.д.), а также от станций метро и вокзалов.
  • Продажа спиртного запрещена в дни проведения общегородских и районных праздников (например, Дня города) на территориях, прилегающих к местам массовых мероприятий.

Также стоит помнить, что существует запрет на продажу алкоголя лицам младше 18 лет.

Многим жителям Московской области также интересно до скольки можно покупать алкоголь в Подмосковье? В Московской области актуальны аналогичные ограничения - в Подмосковье реализация спиртного допускается с 8 до 23 часов.

С какой целью введены ограничения?

Ограничения на реализацию спиртных напитков в ночное время введены с целью защиты здоровья населения, предупреждения алкоголизма и снижения социальных и экономических последствий чрезмерного потребления алкоголя. Существующие ограничения также направлены на борьбу с нелегальным оборотом алкогольной продукции и защиту прав потребителей. К тому же законодательные ограничения учитывают медицинские сведения о влиянии спиртного на развитие и состояние головного мозга.

Какие товары попадают под ограничения?

Определив до скольки часов продают алкоголь в нашей стране, стоит поговорить о том, какие именно товары попадают под законодательные ограничения. К этой категории относятся все виды алкогольной продукции (напитки, содержащие этиловый спирт).

В России существуют ограничения на покупку:

  • водки;
  • ликероводочных изделий;
  • виноматериалов;
  • вина;
  • коньяка;
  • бренди;
  • пива;
  • пивных напитков;
  • сидра;
  • медовухи.

Ограничения на продажу спиртного зависят от крепости напитка. Слабоалкогольные напитки (с содержанием спирта не более 8%) можно продавать с 18 лет, а крепкие напитки (с содержанием спирта более 16,5%) – только с 21 года.

При этом есть некоторые товары с минимальным содержанием алкоголя, которые можно покупать в любое время суток. Под существующие ограничения не попадают:

  • ароматизаторы на спиртовой основе;
  • кондитерская продукция с незначительным содержанием алкоголя;
  • квас;
  • кефир и т.д.

Перечисленные товары могут продаваться без каких-либо ограничений. Если уточнять, то под действие закона, запрещающего реализацию спиртной продукции с ночи до утра, попадают товары с содержанием алкоголя более 1,2%.

Где можно легально приобрести алкоголь?

Алкоголь можно легально приобрести в специализированных розничных магазинах, супермаркетах, киосках и других торговых точках, имеющих лицензию на продажу алкогольной продукции. Спиртное также можно заказать в кафе, ресторанах, барах и других подобных заведениях.

При покупке алкоголя необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст. Приобретение спиртного в нелегальных источниках (например, у перекупщиков) запрещено и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.

Покупка алкоголя через интернет

Продажа алкоголя через интернет в России запрещена с 2007 года постановлением Правительства. Однако в 2020 году был принят закон, который должен был разрешить продажу спиртных напитков через интернет с 2022 года, но с жесткими правилами и ограничениями.

Однако этот закон был отложен на некоторое время из-за сложностей с его реализацией. Ожидается, что он вступит в силу с 1 июля 2023 года. При этом нужно учитывать, что продажа алкогольных напитков будет осуществляться только в зоне egais.ru. На данный момент продажа алкогольной продукции в интернете влечет за собой административную ответственность. Максимальная сумма штрафа, грозящая юридическим лицам за нарушение закона – 300 000 рублей.

Штрафы за несоблюдение закона

Штрафы за несоблюдение закона о продаже алкоголя зависят от вида нарушения и субъекта ответственности:

  • Продажа спиртного несовершеннолетним лицам грозит штрафом в размере 30-50 тысяч рублей для физических лиц и 300-500 тысяч рублей для юридических лиц. К тому же подобное нарушение может повлечь уголовную ответственность по статье 171.3 УК РФ.
  • Реализация алкоголя в запрещенное время грозит штрафом в размере 1,5-2 тысячи рублей для физических лиц и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц.
  • Продажа алкогольных напитков без лицензии грозит штрафом в размере 10-15 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией продукции.
  • Неправильное декларирование продукции с содержанием этилового спирта грозит штрафом в размере 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 рублей для юридических лиц.
  • Нарушение при учете алкогольной продукции в ЕГАИС грозит штрафом в размере 10-15 тысяч рублей для должностных лиц и 200-300 тысяч рублей для юридических лиц

Хитрости продавцов и покупателей

Продавцы и покупатели могут прибегать к различным хитростям, чтобы обойти существующие законодательные запреты. Например, некоторые недобросовестные торговые точки могут продавать алкоголь запрещенные часы под видом других товаров: воды, соков, кефира и т.д. Они также могут скрывать алкоголь под прилавком или в запасных помещениях, продавая его по знакомству или по предварительному заказу.

А вот потребители могут покупать алкоголь в ночное время в интернет-магазинах, которые доставляют товар на дом или в указанное место. Они также могут купить любые спиртные напитки в заведениях общественного питания, которые имеют лицензию на продажу алкоголя.

К тому же продавцы и покупатели могут сотрудничать друг с другом, чтобы обойти временные ограничения на продажу алкоголя. Например, потребитель может купить алкогольный напиток до 23:00, но забрать его уже ночью.

Источники

В заключение стоит сказать, что реализация алкоголя и существующие запреты на его продажу регламентирует Федеральный закон от 3 июля 2016 года №261-ФЗ.

