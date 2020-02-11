Друзья подарили на день рождения ледогенератор и шейкер: что попробовать приготовить в первую очередь

Мои друзья всегда отличались креативностью. Вот и на день рождения я стал счастливым обладателем льдогенератора и шейкера. С этого необычного подарка и начался мой домашний опыт приготовления коктейлей. Я перешерстил интернет, и путем проб и ошибок выбрал лучшие напитки. А друзья дегустировали.

Что понадобится для приготовления коктейлей дома

В первую очередь для приготовления коктейлей понадобится классический шейкер. Поэтому подаренный шейкер, стал для меня отличным помощником.

Так же я приобрел мерный стакан и стеклянную посуду для подачи коктейлей: shot (стопка), бокалы Мартини и Маргарита. Стаканы для виски у меня были. Еще пригодится барная ложка.

Она нужна для аккуратного выкладывания слоев напитка и позволяет доставать до дна любой посуды, чтобы хорошо смешивать ингредиенты, поэтому у нее такая длинная ручка.

Крепкие коктейли

Собираясь вместе, наша дружная компания делится на два лагеря: некоторые любят коктейли покрепче, а есть любители вкусных слабоалкогольных напитков.

Любимый крепкий коктейль «Цунами», он яркий и необычный состоит из 5-ти слоев. Он как настоящее цунами. Для его приготовления понадобится: Sauza Silver (Серебреная текила) – 25 мл, ликер BLUE CURACAO (Блю Кюрасао) – 10 мл, сахарный сироп – 10 мл, лимонный сок – 15 мл, табаско соус красный – 2 мл. Ингредиенты выкладываются слоями в шот и напиток можно подавать.

https://www.youtube.com/watch?v=_zCrEW_RhPE

Коктейль «Крестный отец» тоже пришел по вкусу моим друзьям. Для приготовления я беру: Scotch Whisky (Шотландский Виски) – 35 мл, ликер Amaretto (Амаретто) – 35 мл, и три кубика льда. В шейкер вливаю все ингредиенты, хорошо перемешиваю и выливаю содержимое в стакан со льдом.

Слабоалкогольные коктейли

Коктейль «Дайкири», один из самых простых и его очень любят мои подруги. Не замысловатые ингредиенты: BACARDI (белый ром Бакарди) – 45 мл, сок четверти лайма (25 мл), можно использовать и лимон, две чайные ложки сахарного сиропа. В шейкер я добавляю кубики льда, все составляющие, хорошенько перемешиваю и процеживаю. Все «Дайкири» готов.

https://www.youtube.com/watch?v=7edZpHJaH_s

Совет: На количество льда, при подаче коктейлей не скупимся, чем больше льда в бокале, тем он медленней тает. И тем меньше окажется там воды, которая изменит крепость и вкус приготовленного алкогольного напитка.

Еще один вкусный слабоалкогольный коктейль Голубая Лагуна. Готовится быстро и просто, для его приготовления смешиваю в шейкере водку 50 мл, с ликером BLUE CURACAO (Блю Кюрасао) – 10 мл. Высокий стакан наполняю кубиками льда, выливаю в него смесь с шейкера и доливаю Sprit (Спрайт) – 150 мл. Этот коктейль пьется через трубочку и традиционно украшается кусочком лимона.

https://www.youtube.com/watch?v=N9btzWVGWXo

Как красиво подать коктейли

Как говорит мой друг «Первыми пробуют глаза», и в этом я с ним согласен. Коктейли для друзей я обязательно украшаю. Пить из бокала, украшенного клубникой или кусочком апельсина, намного приятней. Для украшения я использую чаще всего фрукты или листочки мяты.

Еще мне очень нравится сахарный метод. Для получения эффекта инея по краю бокалов, выжатый из лимона или апельсина сок наливаю в плоскую тарелку или блюдце, переворачиваю бокал и обмакиваю его края в сок.

После этого мокрый край обмакиваю в мелкий сахар. Вот в такой подготовленный бокал я наливаю уже готовый коктейль из шейкера. Выглядит очень эффектно с ярким кусочком апельсина или манго, на краю сахарного бокала.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

И вот что я вам скажу, с составляющими коктейлей экспериментировать нужно, иногда появляется самая необычная идея сочетаний. Пробуешь, и приятно удивляешься. Игра вкусов и необычных сочетаний приведет к собственной коллекции любимых рецептов, вы со мной согласны?