Два метода, которые сделают ваш самогон первоклассным

Я люблю хорошие напитки, особенно мне приходится по душе виски Jameson (Джемисон), бурбон Havent Hill (Хевент Хилл) и Leaders (Ледерс).

К самогоноварению всегда относился скептически, считая самогонщиков людьми низкого достатка, которые вынуждены гнать ужасного качества продукты в надежде хоть чего-нибудь выпить и сэкономить.

А теперь представьте себе мое удивление, когда на корпоративе один большой начальник предложил попробовать его самогон. Моя первая мысль, это - «Уважаемый человек, с окладом в несколько сотен тысяч, какой еще самогон?».

Но когда я попробовал его напиток, я был просто обескуражен – мои любые Джемисон, Ледерс и прочие благородные виски и бурбоны просто рядом не стояли. С тех самых пор к процессу самогоноварения интерес возник и у меня.

Более того, всего за год я достиг хорошего результата, и как мне кажется, в совершенстве освоил два способа перегона. О них я и хочу рассказать.

Этой историей поделился мой читатель Никита М.

Покупка оборудования – основа винокурения и слезы жен самогонщиков

Первое, что бросилось мне в глаза – ассортимент оборудования, количество всех колбочек и баночек тогда неизвестного мне предназначения, насадок, удлинителей и прочих непонятных простому человеку элементов. Я поверить не мог, что столько всего нужно для приготовления самогона.

Второе – стоимость всего этого дела. Мысли о том, что самогоноварение – удел бедных людей вмиг улетучились.

Собрать нормальный аппарат мне удалось за 20 000 рублей, и это при том, что куб я варил самостоятельно, благо, аргоновой сваркой владеть умею. Но собрать аппарат – это полбеды, куда сложнее научиться гнать достойные напитки.

Естественно, мои первые попытки были либо вылиты в унитаз, либо остались стоять в шкафчике, на случай, если придется протирать кому-то пятую точку перед уколом.

Для употребления внутрь это было непригодно. Поэтому я лучше расскажу о своих успехах и двух методиках перегона, которые подарили мне первые результаты.

Дробление первого погона или как манипулировать хвостами

Включаем нагрев куба и греем до 75°, отбираем головы. Тут главный вопрос, как понять, что головы вышли. Увы, никак. Но мне удавалось «попадать», когда я просто не спешил. Прогрев на 1°С занимал у меня 2 минуты. Использовал для этого программируемое термореле. Как только температура пара в кубе достигает 78°, начинаем отбирать тело. При этом, нагрев продолжается, но термореле я корректирую (прогрев на 1° за 4 минут), таким образом, практически полтора часа я отбираю тело. Стоит сказать, что на многих форумах, видео в Ютубе, самогон у любителей прямо таки течет струйкой, у меня же он медленно и томно капает по капельке, но ничего плохого я в этом не вижу. Все, что выделяется после 92°- хвосты. Вот в них и кроется суть методики, хвосты не выливаются. Они перегоняются отдельно после второго погона, а тело хвостов добавляется в конечный продукт «тела-тела».

Первый погон – самый беспощадный, как только куб прогревается до 50-60°С, начинает выделяться жидкость, которая содержит в себе ЭАФ (кучу примесей, объективно опасных для жизни: ацетон, муравьиную кислоту, метиловый спирт и многое другое). Начальный этап выгона еще называют головы, вот головы и нужно отобрать так, чтобы они не попали в тело продукта.

Не выливаем хвосты – они источник аромата от основы браги. Главное, правильно очистить хвосты перед добавлением в тело.

Второй метод проще, но уступает по аромату

Первый способ позволяет сохранить аромат того, из чего делалась брага. Для этого можно использовать яблоки, абрикосы, варенье, да что угодно.

Второй метод – позволяет гнать быстро. Суть сводится к тройному погону и отбору исключительно тела.

Причем куб остужается прямотоком между погонами как можно быстрее, после этого сразу же заливается тело прошлого погона, разбавленное дистиллятом, и процесс повторяется еще два раза.

На выходе – чистый продукт, который, к сожалению, непригоден для самостоятельного употребления, а вот для настойки на ягодах или в дубовой бочке – самое то.

Достигнутые результаты

Что в первом, что во втором случая я получал чистый ректификат относительно высокого качества, но я никогда не использовал его сразу. Перед этим я всегда на чем-нибудь настаиваю продукт для того, чтобы придать максимум аромата и приятного послевкусия.

Искренне рекомендую любителям виски обзавестись дубовой бочкой, это не такое дорогое удовольствие, но оно того стоит. Виски получается отменный, не такой, конечно, как у моего гуру-начальника, но всему свое время.

А с чего начинался ваш путь в самогоноварении?