Сидели мы как-то теплой компанией на даче. Шашлык жарили, вино попивали… Красота! И вот хозяин дачи решил нас удивить: «Сейчас угощу вас десятилетним коньяком! Хотел до 15 лет его додержать, но ради такой хорошей компании открою раньше».

Мы были в недоумении: подвала для выдержки коньяка мы на его дачном участке не замечали. Оказалось все проще – другу 5 лет назад подарили бутылку пятилетнего армянского коньяка, он поставил ее в холодильник и теперь считает его десятилетним.

Я решил разобраться, может ли коньяк в бутылке со временем стать лучше?

Как выдерживают коньяк

Минимальное время выдержки – 30 месяцев, после которого это уже коньяк, который имеет аромат и цвет настоящего, привычного нам напитка.

Основу коньяка получают путем перегонки невыдержанного белого вина в коньячный спирт. Его разливают в дубовые бочки и отправляют в подвал на длительный срок.Причиной перегонки недозревшего вина стала необходимость его перевозки на торговых судах. Вино в бочках прокисало, поэтому решили перегонять его в спирт и таким образом перевозить.

Дубовые бочки отдавали свой аромат спирту, постепенно преобразовывая его в новый напиток, теперь знакомый нам как коньяк.

Условия хранения коньяка

В холодные подвалы, сложенные из дикого камня, возрастом тысячу лет опускают бочки и заливают в них коньячный спирт крепостью 72 градуса. Подвалы должны быть сырые, чтобы не сильно испарялась влага с бочек. Там поддерживается постоянная температура около 15°С.

Начинается процесс созревания, когда каждый год спирт теряет около 3% крепости. Эту потерю мастера назвали «доля ангелов». Сомневаюсь, что ангелы интересуются спиртом, но через десять лет крепость с 72 градусов падает до 50° Бюджетный напиток обычно имеет выдержку 3-5 лет.

На самом деле испарения оседают на стенах, придавая им благородный, коньячный цвет.

Сколько хранится коньяк

В бочках, которые помещены в подвалах, коньяк может храниться 70 лет. Специалисты утверждают, что можно увеличить срок до ста лет, но бочка уже отдала практически все, что в ней было и вкус коньяка уже не изменяется.

После заданного срока, напиток разливают в стеклянные бутылки и отправляют по магазинам. В стекле коньяк остается с теми же качествами, ароматом и цветом.

Некоторые коллекционные бутылки хранятся по 200 и более лет, только что там внутри, никто не пробует, потому что это уже может быть опасным для здоровья.

Я не коллекционер, поэтому покупаю напитки с более скромным сроком выдержки. Мои любимые марки по доступной цене:

«Белый аист»;

«Клинков» (Klinkov VSOP);

«Jatone X.O. Extra», в компании друзей, мы ласково называем его Жетон;

«Старый Кахети»;

«Хенесси» (Hennessy” V.S.O.P.).

На этикетке, наклеенной на бутылку, указывают срок годности 2 года. По истечении данного срока, если бутылка не открыта, проверяют качество напитка. Он должен оставаться прозрачным, без осадка и других включений. Хранят бутылку в вертикальном положении при температуре 5 градусов.

После откупоривания бутылки, содержимое может быть нормальным еще три месяца, при условии хранения его в холодильнике.

Улучшатся ли вкусовые свойства коньяка, если держать его лома пять лет

Вот я купил бутылку пятилетнего коньяка и хочу положить его в отсек для вина на пять лет, чтобы получить десятилетний. Какие химические процессы будут происходить внутри? Скорее всего никаких.

Стекло нейтрально ко всем видам соединений, в том числе к вину и спирту. Поэтому его и выбрали для розлива алкоголя.

Когда спирт находится в бочке, она дышит и отдает цвет и аромат древесины в спирт. А что отдаст стекло? Опять же – ничего.

Отсюда следует вывод: коньяк хранить пять лет можно. В холодильнике в бутылке он сохранит свои свойства, пролежав больше пяти лет. Но десятилетним ему не стать, как бы мне этого ни хотелось.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Да, в тот вечер на даче мы распили припасенную другом бутылку коньяка «Арарат». Да, не плохой коньяк, но за годы вынужденного простоя в холодильнике он лучше не стал. А как вы считаете, стоит ли покупать коньяк впрок и хранить его годами?