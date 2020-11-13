Ромовый Дневник

Есть мнение, что ром на обычном сахаре не сделать, нужен тростниковый: рассказываю в чем отличия и правда ли это

Советы · Вячеслав Буров
Самогоноварением я занимаюсь уже 10 лет, но чистый самогон употребляю редко. Предпочитаю делать ароматные настойки. Однажды мне рассказали рецепт домашнего рома, где использовался не простой сахар, а тростниковый.

Интересно мне стало, чем же он так отличается от привычного сахара-песка, что заменить его ни в коем случае нельзя.

Историей поделился подписчик блога Денис.

Сахар белый и тростниковый: в чем разница

Сахар и дрожжи — обязательные ингредиенты в производстве домашней водки. При взаимодействии указанных компонентов и происходит выработка спирта. Народные умельцы научились использовать в самогоноварении любое сырье, которое содержит сахарозу. Например, фрукты, ягоды, зерновые культуры.

Сахарный песок в наших широтах делают из свеклы, и купить его можно в любом магазине.

Интересно: в среде самогонщиков считается, что сахар-песок с кремовым оттенком обладает повышенной сахаристостью. Но это вопрос спорный.
Нередко при изготовлении браги используют рафинад. Точно могу сказать, что обходится он гораздо дороже обычного песка, но и примесей в нем меньше. Если хочется выгнать качественный самогон без посторонних привкусов, то я предпочитаю раскошелиться.

Тростниковый сахар производят, как легко догадаться, из сока сахарного тростника. Сырье произрастает в теплых Бразилии и Гватемале, поэтому в Россию приезжает уже готовый продукт. По содержанию сахарозы коричневый и белый сахар друг другу не уступают.

Но тростниковый содержит побочный продукт сахарного производства — мелассу. Именно она нужна в самогоноварении, когда хочется приготовить ароматный напиток.

Влияние сахара на качество самогона

Сладкий продукт значительно ускоряет брожение и повышает качество дистиллята. Я не заметил принципиальной разницы, когда применял различные виды сахара, но как ускорить процесс брожения понял. Есть такая штука, как инвертирование сахара.

Потребуется всего три ингредиента:

  • очищенная вода — 1л;
  • сахар — 1 кг;
  • лимонная кислота — 4 г.

Я нагреваю воду в кастрюле до 70°C, убираю с огня. Затем всыпаю сахар и лимонную кислоту, тщательно перемешиваю до растворения крупинок. Полученную смесь ставлю на плиту, нагреваю до 80°C.

Инвертированный сахар готов. Остается остудить сироп перед добавлением в брагу. Аналогичный фокус можно проделать и с тростниковым сахаром.

Интересно: ходит миф, что при инвертировании выделяется большое количество вредных веществ. Речь идет о фурфуролах, которые действительно образуются, но в таких мизерных дозах, что не вредят здоровью.

Почему у рома необычный вкус

По рецептуре настоящий ром выдерживают в дубовых бочках 3-4 месяца, а в идеале 3 года. Специалисты рекомендуют заливать дистиллят в бочки сильного обжига, чтобы напиток приобрел специфический цвет и аромат.
Интересно: в жарких странах выдержка напитка сокращается в 2 раза. Высокая температура и влажность на протяжении всего года делают свое дело гораздо быстрее, чем холода в Европе.
У меня дубовой бочки для рома в хозяйстве нет, поэтому я облагораживаю домашний ром с помощью пряностей. В дело идут имбирь, гвоздика, цедра апельсина, стручки ванили, палочки корицы. Количество добавок постоянно меняю, поэтому напиток каждый раз получается с новым вкусом.

Целесообразность тростникового сахара

Исследуя тему коричневого сахара, я понял, что этот продукт содержит кальций, фосфор, железо, витамины В. Кондитеры добавляют его в выпечку, чтобы придать изысканности своим изделиям. Но не вижу смысла использовать тростниковый сахар в самогоноварении, особенно учитывая его цену.

В магазинах я видел недорогой коричневый сахар, чему очень удивился. Все оказалось просто: производители пропитали белый сахар сиропом мелассы, и получилось заморское чудо.

Тростниковый сахар я использую только при изготовлении рома, потому что без него напиток просто не получится. Интересно, много ли тут почитателей тростниковой сладости? Поделитесь своими впечатлениями от употребления домашнего рома?

