Химозный вкус, некачественное сырье и несоблюдение технологий: 4 марки коньяка, которые я теперь никогда не возьму

Раньше я работал в медицинском учреждении и мне часто в качестве благодарности преподносили именно коньяк. В моем доме он всегда был, да и сейчас есть. После тяжелой смены я могу позволить себе опрокинуть снифтер для бодрости.

Кроме того, я побывал на дегустациях коньяка в Армении и Франции. После этого друзья и коллеги стали считать меня истинным гурманом, часто обращаясь за советом в поисках хорошего коньяка для подарка.

Однако сегодня я хочу поделиться неудачным опытом и назвать худшие марки, которые я встретил в наших магазинах.

Этот обзор прислал подписчик Виталий М.

Белая гвардия

Начну, пожалуй, именно с него, так как он разочаровал меня больше всех. Видимо, от трехлетнего российского коньяка не стоит ожидать чего-то выдающегося. Стоимость одной бутылки 0,5 л составляет 630-650 рублей.

«Благородный» напиток имеет золотистый цвет. Производитель заявляет, что коньяк обладает насыщенным пряным вкусом. Однако я ощутил сплошные ароматизаторы, среди которых точно есть ваниль.

Попробовав «Белую Гвардию», я уже по вкусу понял, что здесь что-то не так. Решил изучить информацию на этикетке. То, что я выяснил, все прояснило.

Оказывается, для его изготовления используется спирт невиноградного происхождения. Кроме того, в процессе производства не соблюдаются технология выдержки, что ярко ощущается уже после первого глотка.

Касаемо «Белой Гвардии» у меня возникает только один вопрос: «Почему он все еще не снят с продажи?».

Дживан, 5 лет выдержки

Цена явно завышена – 650-790 рублей. За такое пойло и 300 рублей жалко. Оттенок у коньяка действительно красивый – янтарный, а вот вкус оставляет желать лучшего. Мне он напомнил технический спирт с сахаром, карамелью и абрикосовым сиропом.

Вот что обещает производитель своим покупателям. «Изысканное сочетание» только на этикетке.

Когда я только вскрыл бутылку, ощутил приятные ванильно-шоколадные ноты. Пока я разливал коньяк по бокалам, они бесследно испарились. Я много перепробовал коньяков, но с таким «фокусом» сталкиваюсь впервые.

«Три звездочки» и Старейшина Ecological, 7 лет

Еще один неудачный коньяк российского производства за 580-670 рублей. Обещали вкус ванили и шоколада, а получили спирт с ароматом краски. Кроме того, вкус недостаточно насыщенный. По оттенку напоминает чай, пакетик которого уже заваривали несколько раз.

Особо не понравилось, что жидкость слишком сладкая, чтобы считаться коньяком. Как только откупориваешь пробку, сразу в нос бьет запах спирта. Коньяк имеет 3 звезды, а вот оценку ему ставлю 2.

Стоит он практически в 2 раза дороже предыдущих марок – 900-1200 рублей, а вот по вкусу все тот же технический спирт. Кроме того, еще и ощущается химозный вкус с дешевым автомобильным освежителем.

Хотя производитель и заверяет, что Ecological (Эколоджикал) имеет вкус горького шоколада, орехов и чернослива. Лично для меня это идеальное сочетание, которое сложно испортить. Но «Старейшине» это удалось.

Почему я вообще решил попробовать этот коньяк? Скажу честно: повелся на необычную форму бутылки, дорогую этикетку и красивый золотисто-янтарный цвет. Однако содержимое бутылки не оправдало моих ожиданий.

Не мог не показать вам форму бутылки. Согласитесь, оригинально?

3 марки коньяка, которые я считаю лучшими

В действительности дела с коньяком обстоят не так уж и плохо, как может показаться на первый взгляд. У нас в продаже есть и действительно благородные коньяки, которые я вам рекомендую попробовать.

Цена: от 1130 рублей

Цвет: ярко-янтарный

Страна производителя: Армения

Вкус: слегка кислая черная смородина с мягкими сладковатыми тонами

Не зря «Арарат» является самым популярным не только в нашей стране, но и во всем мире. Его приятно пить, ощущая, как раскрывается вкусовой букет.

Я явно ощутил вкус подмороженной рябины, горького шоколада и чернослива. После вскрытия бутылки чувствуется «теплый» аромат хвойной смолы и красных яблок.

Цена: от 1200 руб.

Цвет: светло-золотистый

Страна производителя: Франция

Вкус: шоколад, кардамон, курага, и фруктовые ноты

Отличный коньяк, которому нет равных в этом ценовом диапазоне. Если хотите приобрести бутылочку в качестве презента, то даже не сомневайтесь и берите именно эту. Даже искушенные ценители коньяка будут приятно удивлены его мягким и при этом насыщенным вкусом.

Идеальный вариант для подарка. Вместе с коробкой выглядит богато.

Цена: 500-570 рублей

Цвет: янтарный с отблеском меди

Страна производителя: Армения

Вкус: чернослив, сопровождаемый в финале оттенками корицы, нотами цитрусов и орехов

Лучший среди бюджетных. Имеет благородный легкий вкус. Легко пьется. Мне особо нравится его интересный привкус, но никак не могу определить, с чем именно у меня он ассоциируется. Может быть, кто-то уже распознал его?

Теперь вы будете знать, какие марки коньяка точно следует обходить стороной, а какие стоит попробовать. Интересно, сегодня существует вообще что-то лучше 5-и звездочного «Арарата»?