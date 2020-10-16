Ромовый Дневник

Хороший коньяк стоит очень дорого, решил приготовить сам из спирта и дубовых щеп: делюсь секретами обработки щепы, чтобы не испортить напиток

Советы · Вячеслав Буров
Хороший коньяк стоит очень дорого, решил приготовить сам из спирта и дубовых щеп: делюсь секретами обработки щепы, чтобы не испортить напиток

Я люблю пить чистый спирт и хороший коньяк. К сожалению, у нас купить спирт в аптеках без рецепта уже невозможно, а хороший коньяк стоит как моя зарплата. Однажды мне удалось заказать медицинский спирт знакомому из Мурманска, и он привез целую коробку.

И тут я решил, раз спирта много, можно из него сделать что-то хорошее. В том числе и домашний «коньяк».

История от моего подписчика Бориса.

Как пришла идея

Каждый человек поначалу ищет наиболее простой способ реализации своих желаний. Так и я решил найти и подготовить дубовую щепу или палочки и сделать из спирта коньяк.

Начал искать в интернете, как готовить щепу, и выяснил, что можно пойти тремя путями:

  • собрать дубовую щепу в Ленинградской области и подготовить ее, как рекомендуется теоретиками;
  • купить на AliExpress уже готовую щепу;
  • купить в специализированном магазине (который сам обычно закупает эту щепу в Китае).

На сайте такую щепу я заказал за 6 долларов 50 центов. Но Алиэкспресс ее доставляет в течение двух месяцев, а найти дубовую щепу на лесопилке очень просто. К тому же хочется, как обычно, все сделать своими руками.

Как дуб влияет на дистиллят

Перед тем как подготовить щепу, надо разобраться, что же такого щепа делает со спиртом, что он превращается в коньяк.

В любом дереве есть сложные сахара, которые даже не разлагались бы в природе, если бы не грибки, которые превращают дерево в гнилушку. Очевидно, что эти сахара частично должны перейти в спирт.

Из дуба в спирт (а точнее, в дистиллят) должны переходить также танины, которые придают напитку вяжущие свойства. И сахара, и танины переходят в дистиллят очень неохотно, поэтому щепу надо сначала подготовить.

Вымачивание и вываривание

Если вы попробуете поискать в интернете способы вымачивания и вываривания коры, вы утонете в рекомендациях по использованию проточной, родниковой, серебряной и т. п. воды.

Даже вываривать щепу рекомендуют в «проточной воде». Если честно, я этого вообще не могу понять. Как можно в домашних условиях создать проточный кипяток, представить себе сложно.

Поэтому я поискал реальные форумы, где общаются специалисты. Понятно, что никакой проточной воды при варке не нужно. И я сделал все по значительно более простой процедуре:

  1. Щепу достаточно мелко нарубил, но не до опилок.
  2. Вымочил в обычной отфильтрованной воде в течение недели, ежедневно меняя воду.
  3. После этого на сутки кору поместил в раствор соды для дополнительного обеззараживания.
  4. Промыл под проточной водой из-под крана.
  5. Варил в течение получаса, чего вполне достаточно, и затем снова промыл в проточной воде.

Сушка и обжаривание

Теоретически щепу надо высушивать в течение недели, а палочки вообще в течение месяца. Но уверяю вас, что вы только потеряете время.

После вываривания и промывки щепы я ее высушил под вентилятором в течение 4 часов.

Затем нагрел духовку до 150 градусов и половину щепы обжарил при этой температуре. Вторую половину я обжаривал при температуре 200 градусов. В результате получил щепу среднего и сильного обжига.

Щепа сильного обжига.

На противень я постелил фольгу, уложил свободно щепу и держал в духовке около часа, пока цвет щепы не стал таким, как рекомендуется на соответствующих форумах.

Нужно ли пропитывать щепу

Практики на форумах, конечно, не рекомендуют вымачивание. Ни в одной стране с развитым производством коньяков бочки не вымачивают ничем, кроме воды. Значит, и вымачивание щепы бессмысленно.

Ведь из щепы напиток должен взять то, что есть именно в ней. Остальные ингредиенты добавляются уже при купажировании по строго определенным процедурам у каждого производителя.

Так как в теории настаивать щепу нужно на дистилляте, а не на водке, я разбавил медицинский спирт до 60 градусов и залил щепу в обычной бутылке. Так как у меня было два вида щепы, я залил четыре бутылки, чтобы выдерживать их разные сроки.

Через три месяца получился напиток очень благородного цвета и вполне сносного вкуса. Однако до натурального французского коньяка ему было, конечно, далеко.

Поэтому я и решил заниматься изготовлением коньяка более профессионально. А где вы берете щепу для подобных экспериментов?

Похожие статьи

Двойная перегонка самогона: важность и техника

Двойная перегонка самогона: важность и техника

Можно ли делать вино в алюминиевой посуде?

Можно ли делать вино в алюминиевой посуде?

Рейтинг ТОП-15 алкотестеров

Рейтинг ТОП-15 алкотестеров

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Часы и дни продажи алкоголя в разных регионах России

Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год

Чек-лист подготовки к Новому Году: как встречать 2023 год

Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе?

Как рассчитать сколько алкоголя нужно на человека на корпоративе?