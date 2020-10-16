Я люблю пить чистый спирт и хороший коньяк. К сожалению, у нас купить спирт в аптеках без рецепта уже невозможно, а хороший коньяк стоит как моя зарплата. Однажды мне удалось заказать медицинский спирт знакомому из Мурманска, и он привез целую коробку.

И тут я решил, раз спирта много, можно из него сделать что-то хорошее. В том числе и домашний «коньяк».

История от моего подписчика Бориса.

Как пришла идея

Каждый человек поначалу ищет наиболее простой способ реализации своих желаний. Так и я решил найти и подготовить дубовую щепу или палочки и сделать из спирта коньяк.

Начал искать в интернете, как готовить щепу, и выяснил, что можно пойти тремя путями:

собрать дубовую щепу в Ленинградской области и подготовить ее, как рекомендуется теоретиками;

купить на AliExpress уже готовую щепу;

купить в специализированном магазине (который сам обычно закупает эту щепу в Китае).

На сайте такую щепу я заказал за 6 долларов 50 центов. Но Алиэкспресс ее доставляет в течение двух месяцев, а найти дубовую щепу на лесопилке очень просто. К тому же хочется, как обычно, все сделать своими руками.

Перед тем как подготовить щепу, надо разобраться, что же такого щепа делает со спиртом, что он превращается в коньяк.

В любом дереве есть сложные сахара, которые даже не разлагались бы в природе, если бы не грибки, которые превращают дерево в гнилушку. Очевидно, что эти сахара частично должны перейти в спирт.

Из дуба в спирт (а точнее, в дистиллят) должны переходить также танины, которые придают напитку вяжущие свойства. И сахара, и танины переходят в дистиллят очень неохотно, поэтому щепу надо сначала подготовить.

Вымачивание и вываривание

Если вы попробуете поискать в интернете способы вымачивания и вываривания коры, вы утонете в рекомендациях по использованию проточной, родниковой, серебряной и т. п. воды.

Даже вываривать щепу рекомендуют в «проточной воде». Если честно, я этого вообще не могу понять. Как можно в домашних условиях создать проточный кипяток, представить себе сложно.

Поэтому я поискал реальные форумы, где общаются специалисты. Понятно, что никакой проточной воды при варке не нужно. И я сделал все по значительно более простой процедуре:

Щепу достаточно мелко нарубил, но не до опилок. Вымочил в обычной отфильтрованной воде в течение недели, ежедневно меняя воду. После этого на сутки кору поместил в раствор соды для дополнительного обеззараживания. Промыл под проточной водой из-под крана. Варил в течение получаса, чего вполне достаточно, и затем снова промыл в проточной воде.

Сушка и обжаривание

Теоретически щепу надо высушивать в течение недели, а палочки вообще в течение месяца. Но уверяю вас, что вы только потеряете время.

После вываривания и промывки щепы я ее высушил под вентилятором в течение 4 часов.

Затем нагрел духовку до 150 градусов и половину щепы обжарил при этой температуре. Вторую половину я обжаривал при температуре 200 градусов. В результате получил щепу среднего и сильного обжига.

Щепа сильного обжига.

На противень я постелил фольгу, уложил свободно щепу и держал в духовке около часа, пока цвет щепы не стал таким, как рекомендуется на соответствующих форумах.

Нужно ли пропитывать щепу

Практики на форумах, конечно, не рекомендуют вымачивание. Ни в одной стране с развитым производством коньяков бочки не вымачивают ничем, кроме воды. Значит, и вымачивание щепы бессмысленно.

Ведь из щепы напиток должен взять то, что есть именно в ней. Остальные ингредиенты добавляются уже при купажировании по строго определенным процедурам у каждого производителя.

Так как в теории настаивать щепу нужно на дистилляте, а не на водке, я разбавил медицинский спирт до 60 градусов и залил щепу в обычной бутылке. Так как у меня было два вида щепы, я залил четыре бутылки, чтобы выдерживать их разные сроки.

Через три месяца получился напиток очень благородного цвета и вполне сносного вкуса. Однако до натурального французского коньяка ему было, конечно, далеко.

Поэтому я и решил заниматься изготовлением коньяка более профессионально. А где вы берете щепу для подобных экспериментов?