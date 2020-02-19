Я продолжаю готовиться к празднованию 8 марта. Моя супруга не очень хорошо разбирается в спиртном, но ее любимый напиток – Мартини. При этом я пытался удивить ее – неоднократно покупал ей другие марки вермутов, но она всегда говорит, что любит именно «Мартини», а не какие-то там вермуты. Для нее это отдельный вид алкоголя.

Переубеждать я ее не хочу уже – себе дороже. Но на 8 марта я решил преподнести ей бокалы для ее любимого напитка и поэтому озадачился, а какие именно выбрать.

Подходящая для мартини форма бокалов

90-миллилитровые бокалы – наиболее востребованный стандарт;

120-160 мл – подходящий вариант для коктейлей с большим количеством льда;

180-240 мл – я даже затрудняюсь сказать, зачем они нужны, ни разу не видел, чтобы кто-то ими пользовался.

Мало кто знает, но существует не один, а два вида бокалов для мартини. Первый и всемирно известный – так называемая «мартинка». Это бокал с чашей в виде широкого конуса на длинной тонкой ножке. Его объем варьируется в пределах 90-240 мл:

В таких бокалах подаются исключительно охлажденные примерно до 10ºС коктейли. Если вы наливаете в них вермут, обязательно хотя бы разбавьте его содовой, соком, спрайтом. Край бокала очень удобно украшать сахарной каймой, кусочком лайма, «букетиком» мяты, на него хорошо ложится шпажка с кусочками фруктов, оливками.

Важно! В «мартинках» можно подать коктейли на основе мартини – Негрони, Американо, Бьянко Санрайз и другие.

Важно! Подавать в «мартинках» напитки с кубиками льда, а не с ледяной крошкой – грубое нарушение «алкогольного этикета».

Почему вообще нужны специальные бокалы

Для чистого мартини, который подают исключительно с кубиками льда, имеются другие бокалы – толстостенные «граненые» стаканы. Лед в них долго не тает, а рука не испытывает дискомфорта от холода. С виду и не скажешь, но объем у таких стаканов совпадает с «мартинками».Бокал для мартини создан производителями этой марки вермута. Методом долгих проб и ошибок они выяснили, что именно при такой его конфигурации напиток максимально долго сохраняет вкус и аромат, невзирая на то, что чаша очень широкая.

А длинная тонкая ножка не дает мартини нагреваться от тепла руки. На руку бренду сыграла и нестандартность бокала, который ассоциировался исключительно с производителем.

Напиток в течение ХХ века как-то незаметно стал практически «культовым». Его образ в массовом сознании прочно слился в единое целое с бокалом. Поэтому теперь пить мартини из чего-то другого как-то даже неприлично.

Важно! Приятный бонус для дам: губы практически не соприкасаются с бокалом, на нем не остается следов от помады.

Чем можно заменить бокалы для мартини

Форма бокалов для мартини настолько уникальна, что никаких аналогов ему нет. Больше всего по конфигурации чаши его напоминает бокал для коктейля «Маргарита», но и тут сходство весьма отдаленное.

Чистый мартини при отсутствии соответствующих бокалов можно подать в стаканах для виски, стопках для водки, даже текилы. Но это все «типичное не то».

Правила выбора бокалов для мартини

прозрачные бокалы с черными или цветными ножками (и наоборот – цветная чаша на прозрачной ножке);

цветное стекло с переливами;

гравировка по наружной стороне чаши;

резная (шести-, трех- или четырехгранная) либо изогнутая ножка.

Изящные и элегантные бокалы для мартини изготавливаются из тонкого стекла (реже – из хрусталя). Обратите особое внимание на его качество – равномерность толщины, отсутствие мутных участков, пузырьков, посторонних вкраплений. В остальном при выборе можно ориентироваться на собственный вкус – дизайн очень разнообразен (разумеется, он не должен искажать аутентичной формы и объемов):

Стаканы для чистого мартини – толстостенные, четырехгранные. Это создает необычную оптическую иллюзию, как бы «дробя» кубики льда.

Форма бокалов для мартини – результат многих проб и ошибок специалистов соответствующей компании. Они широко варьируются по дизайну, но узнаваемая конусовидная чаша и длинная тонкая ножка остаются неизменными.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы любите этот напиток? Есть ли у вас специальные бокалы для мартини? Или вы считаете, что главное – содержание, а форма бокала не так уж важна?