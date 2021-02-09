Как подавать и пить текилу, чтобы почувствовать себя настоящим мексиканцем

Помню, как-то раз к нам в гости приехал брат жены. Он уже несколько лет работает в одном южном курортном городе, а тут решил навестить родные края. Естественно, нами было организовано небольшое застолье, во время которого мы разговорились, как это ни странно покажется, о текиле.

Что такое текила

Честно говоря, экзотических видов алкоголя брату употреблять не доводилось. А тут я начал расхваливать достоинства текилы. Он и слово-то такое слышал только в фильмах. В общем, вопрос, а что это, собственно говоря, такое, меня, как профессионального бармена явно озадачил, вернее сказать, удивил.

Однако я все же снизошел до объяснений. Текила - это традиционный напиток коренного населения Америки, который путем дистилляции получают из сока растения под названием Голубая Агава. Крепость текилы колеблется от 38 до 56 %.

Вот из такого растения изготавливают текилу.

Кроме того, Текила – это город в Мексике. Там, кстати, ежегодно проходит праздник, посвященный этому виду алкоголя.

Интересный факт! Ацтеки считали, что текилу им даровали боги.

Какие бокалы взять для текилы

Кому из нас на следующий день пришла идея попробовать текилу, я, честно говоря, уже не помню. Наверное, брательнику. Уж больно красиво я рассказывал про этот алкоголь, а уж упоминание об ацтеках его и вовсе поразило.

В общем уже вечером у нас стояло несколько бутылок текилы. Родственник тем временем, осмотрев содержимое нашего шкафчика для посуды, сказал, что нам сегодня, видимо, предстоит трезвый вечер, потому что он не нашел у нас подходящих бокалов.

Оказывается, этот выскочка просидел целый день в интернете, пока все были на работе, и теперь может сам читать лекции по «текиловедению». Я подавил в себе желание вразумить кума с помощью братского подзатыльника и спросил, какие ему для текилы нужны стаканы и не придется ли часом лететь за ними в Мексику.

Родственник, видимо, поняв всю опасность ситуации, сказал, что для этого вида алкоголя берутся высокие, узкие бокалы, объемом 30-60 мл. Сами мексиканцы называют их cabalito (кабалито).

Кабалито.

Я же знаю, что в некоторых барах текилу подают в бокалах riedel (ридель). По своей форме они чем-то напоминают фужеры.

Этот вариант больше подходит для коктейлей.

Обратите внимание! Первоначально мексиканцы вообще пили алкоголь из обрезанных коровьих рогов.

Как выбрать в магазине бокалы для текилы

Итак, я решил не ждать следующего дня и потащил кума в магазин. Сопротивлялся он недолго. На подходе к торговому центру я на всякий случай поинтересовался у родственника, как выбирать бокалы для текилы.

Все-таки не хотелось, придя домой услышать от начинающего бармена фразу, что мы не сможем выпить алкоголь из-за неправильных стаканов.

Брат жены сказал, что в первую очередь при выборе следует исходить из личных предпочтений. Т. е. тем, кто хочет пить коктейли, лучше брать Ридели, т. к. их объем достигает 200 мл.

Тем же, кто планирует распробовать оригинальный вкус текилы, лучше остановить свой выбор на Кабалито.

Этот вариант еще предпочтительнее тем, что бокалы такого типа более удобны для хранения. Русский человек назвал бы их скорее маленькими рюмками, чем бокалами. И в этом я с кумом полностью согласился.

Как правильно подавать текилу

В общем, мы наконец-то приобрели подходящие стаканы и вернулись домой. Во мне вновь взыграли профессиональные качества бармена, и я принялся объяснять родственнику, как правильно подают алкоголь.

Сначала текилу нужно слегка охладить. Так, чтобы бокал немного запотел, как выразился кум. Закусывают алкоголь только фруктами. В идеале это должен быть лайм, однако, подойдет лимон или апельсин. Их половинки иногда надевают прямо на стакан.

До самой текилы с такой подготовкой мы добрались только поздним вечером. Зато у нас, как говорится, все было чин по чину, как в лучших барах южных городов. Сам алкоголь брату жены понравился средне, зато, благодаря мне, он теперь знает, как, с чем из чего его пьют.

А какие советы по употреблению текилы можете дать вы?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!