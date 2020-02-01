Как дома сделать горку из шампанского, за которую профи просят от 4000 до 12 000 рублей

Представьте, вы стоите перед высокой пирамидой из сверкающих фужеров и заполняете ее шампанским. А вокруг дамы в красивых платьях, мужчины во фраках, люстры хрустальные, оркестр играет вальс… И все вам аплодируют, удивляются, как же у вас так ловко получается разлить вино по бокалам и не пролить ни капли.
Я вот решил сделать сюрприз жене к 8 марта и научиться делать такие пирамиды из бокалов. Оркестр и хрустальные люстры не обещаю, но вот удивить любимую попробую.
К слову, профи просят за такую горку от 4 до 12000 рублей.
Из каких бокалов можно сделать пирамиду для шампанскогоЕсть 3 вида бокалов, которые можно использовать для сооружения каскада. Коктейльная рюмка для мартини
Cocktail glass, Martini glass –бокал на ножке, форма чаши коническая, с широким верхом. Объем от 90-240 мл. Фужер 90 мл более остальных подходит для построения пирамиды. Иногда их называют «мартинками».Купита – фужер для Маргариты
Margarita glass используется обычно для одноименного напитка, но подходит и для горки шампанского. Бокал на ножке с углубленным дном и широким горлом. Выглядит так, как будто к рюмке на ножке присоединили пиалу.Сауэр
Sour glass, двойной шот, креманка. Бокал на ножке с широкой чашей, к низу слегка усеченной. Раньше в таких подавали шампанское, но эта мода уже в прошлом. В широкой емкости игристый напиток быстро «выветривается», его принято подавать в высоких узких фужерах «флют». Для построения каскада креманка тоже подходит.
Как дома построить пирамиду из бокаловКаскад из бокалов – зрелищно, эффектно и красиво. Особенно если получится наполнить фужеры, начиная с самого верхнего и не расплескать шипучий напиток. Такое шоу украсит любой праздник. Что понадобится?
- Определитесь, какая будет пирамида. С треугольным или квадратным основанием. Зависит, что вам больше нравится и от количества бокалов.
- Посчитайте количество бокалов. Оно должно быть равным количеству гостей. Больше можно, меньше нельзя.
- Сколько бутылок шампанского? Объем одного бокала умножить на их количество, поделить на объем бутылки. Округлить до целых в большую сторону +1 бутылка.
- Для установки каскада понадобится большой поднос и устойчивый стол со скатертью. Соответствующий декор: цветы, гирлянды, фейерверки.
Как построить:
- Нарисуйте схему, чтобы не отвлекаться на расчеты в процессе. Первый ряд расставить ровно в треугольник или квадрат, это просто, далее сложнее и надо быть внимательнее.
- В зависимости от формы горки, треугольник или квадрат, ножка фужера на втором ярусе опирается на 3 или 4 фужера из нижнего ряда.
- На вершине должен быть только один бокал.
Хотите впечатлить гостей, потренируйтесь. Начните с небольших горок из 4-5 фужеров. Установка бокалов, их наполнение потребуют терпения и ловкости. Тару надо ставить ровно, плотно друг к другу.
Купите бокалы с запасом, вдруг репетиции не обойдутся без потерь. Чтобы потренироваться наполнять, используйте пустую бутылку из-под шампанского и воду.
Совет: приобретайте фужеры с невысокими ножками, ширина верха которых по диаметру равна ширине подставки (основания).
Как правильно разлить шампанское в бокалы, стоящие пирамидойНастоящее мастерство, это когда каскад заполняется шампанским и на стол проливаются лишь несколько капель вина из опорного ряда. Если фужеры расставлены правильно, то такой трюк вам вполне под силу.
После того, как горка установлена, наступает ответственный момент: наполнение. Откупорьте бутылку и, поднеся ее к верхнему бокалу, начинайте наполнять.
- Не поднимайте бутылку слишком высоко над фужером. Но не слишком низко, чтобы случайно не задеть край и не сломать горку.
- Не торопитесь, пусть шампанское льется медленно. Можно наполнять из двух бутылок сразу, но при этом тоже не спешить.
https://www.youtube.com/watch?v=XlXILDSTp4g
При быстром наполнении игристым напитком, шоу будет выглядеть эффектнее, но будет много брызг и разлитого напитка.
Пирамиды из бокалов для шампанского из Книги Рекордов ГиннесаТри самых известных рекорда по построению каскада:
- Амстердам, Голландия, 2006 год. Бизнесмен Герт Ян Сток выстроил каскад в торговом центре для «Шоу гостеприимства». Было использовано 35 990 фужеров, а высота ее получилась 7 метров, с 2-х этажный дом.
- Гус, Нидерланды, 2007 год. Люк Броос в выставочном зале «Зеландхаллен» построил пирамиду из 41 664 бокалов, побив собственный рекорд прошлого года – 39 711 единиц тары. Высота сооружения – более 7 метров, 62 яруса фужеров.
- Антрверпен, Бельгия, 2008 год. В торговом центре «Вижнегем» группа энтузиастов воздвигла горку из 43 000 бокалов, весом почти в 9 тонн. Работа заняла 3 дня по 15 часов.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!На этом с рекордами все, последний еще не побит. Пробовать его побить, я пока что не буду. До 8 марта буду усердно тренироваться и, надеюсь, смогу удивить супругу и наших гостей. А вы пробовали разливать вино по бокалам пирамидой? Есть ли у вас какие-то секреты этого процесса?