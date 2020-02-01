Как дома сделать горку из шампанского, за которую профи просят от 4000 до 12 000 рублей

Представьте, вы стоите перед высокой пирамидой из сверкающих фужеров и заполняете ее шампанским. А вокруг дамы в красивых платьях, мужчины во фраках, люстры хрустальные, оркестр играет вальс… И все вам аплодируют, удивляются, как же у вас так ловко получается разлить вино по бокалам и не пролить ни капли.

Я вот решил сделать сюрприз жене к 8 марта и научиться делать такие пирамиды из бокалов. Оркестр и хрустальные люстры не обещаю, но вот удивить любимую попробую.

К слову, профи просят за такую горку от 4 до 12000 рублей.

Из каких бокалов можно сделать пирамиду для шампанского

Есть 3 вида бокалов, которые можно использовать для сооружения каскада.

Cocktail glass, Martini glass –бокал на ножке, форма чаши коническая, с широким верхом. Объем от 90-240 мл. Фужер 90 мл более остальных подходит для построения пирамиды. Иногда их называют «мартинками».

Margarita glass используется обычно для одноименного напитка, но подходит и для горки шампанского. Бокал на ножке с углубленным дном и широким горлом. Выглядит так, как будто к рюмке на ножке присоединили пиалу.

Sour glass, двойной шот, креманка. Бокал на ножке с широкой чашей, к низу слегка усеченной. Раньше в таких подавали шампанское, но эта мода уже в прошлом. В широкой емкости игристый напиток быстро «выветривается», его принято подавать в высоких узких фужерах «флют». Для построения каскада креманка тоже подходит.

Как дома построить пирамиду из бокалов

Определитесь, какая будет пирамида. С треугольным или квадратным основанием. Зависит, что вам больше нравится и от количества бокалов. Посчитайте количество бокалов. Оно должно быть равным количеству гостей. Больше можно, меньше нельзя. Сколько бутылок шампанского? Объем одного бокала умножить на их количество, поделить на объем бутылки. Округлить до целых в большую сторону +1 бутылка. Для установки каскада понадобится большой поднос и устойчивый стол со скатертью. Соответствующий декор: цветы, гирлянды, фейерверки.

Каскад из бокалов – зрелищно, эффектно и красиво. Особенно если получится наполнить фужеры, начиная с самого верхнего и не расплескать шипучий напиток. Такое шоу украсит любой праздник. Что понадобится?

Как построить:

Нарисуйте схему, чтобы не отвлекаться на расчеты в процессе. Первый ряд расставить ровно в треугольник или квадрат, это просто, далее сложнее и надо быть внимательнее. В зависимости от формы горки, треугольник или квадрат, ножка фужера на втором ярусе опирается на 3 или 4 фужера из нижнего ряда. На вершине должен быть только один бокал.

Хотите впечатлить гостей, потренируйтесь. Начните с небольших горок из 4-5 фужеров. Установка бокалов, их наполнение потребуют терпения и ловкости. Тару надо ставить ровно, плотно друг к другу.

Купите бокалы с запасом, вдруг репетиции не обойдутся без потерь. Чтобы потренироваться наполнять, используйте пустую бутылку из-под шампанского и воду.

Совет: приобретайте фужеры с невысокими ножками, ширина верха которых по диаметру равна ширине подставки (основания).

Как правильно разлить шампанское в бокалы, стоящие пирамидой

Настоящее мастерство, это когда каскад заполняется шампанским и на стол проливаются лишь несколько капель вина из опорного ряда. Если фужеры расставлены правильно, то такой трюк вам вполне под силу.

После того, как горка установлена, наступает ответственный момент: наполнение. Откупорьте бутылку и, поднеся ее к верхнему бокалу, начинайте наполнять.

Не поднимайте бутылку слишком высоко над фужером. Но не слишком низко, чтобы случайно не задеть край и не сломать горку. Не торопитесь, пусть шампанское льется медленно. Можно наполнять из двух бутылок сразу, но при этом тоже не спешить.

https://www.youtube.com/watch?v=XlXILDSTp4g

При быстром наполнении игристым напитком, шоу будет выглядеть эффектнее, но будет много брызг и разлитого напитка.

Пирамиды из бокалов для шампанского из Книги Рекордов Гиннеса

Амстердам, Голландия, 2006 год. Бизнесмен Герт Ян Сток выстроил каскад в торговом центре для «Шоу гостеприимства». Было использовано 35 990 фужеров, а высота ее получилась 7 метров, с 2-х этажный дом. Гус, Нидерланды, 2007 год. Люк Броос в выставочном зале «Зеландхаллен» построил пирамиду из 41 664 бокалов, побив собственный рекорд прошлого года – 39 711 единиц тары. Высота сооружения – более 7 метров, 62 яруса фужеров. Антрверпен, Бельгия, 2008 год. В торговом центре «Вижнегем» группа энтузиастов воздвигла горку из 43 000 бокалов, весом почти в 9 тонн. Работа заняла 3 дня по 15 часов.

Три самых известных рекорда по построению каскада:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

На этом с рекордами все, последний еще не побит. Пробовать его побить, я пока что не буду. До 8 марта буду усердно тренироваться и, надеюсь, смогу удивить супругу и наших гостей. А вы пробовали разливать вино по бокалам пирамидой? Есть ли у вас какие-то секреты этого процесса?