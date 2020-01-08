Как грамотно подать вино, чтобы блеснуть эрудицией и не упасть в глазах гостей

Подарили мне на Новый год бутылку выдержанного красного вина Bourgogne Pinot Noir La Vignee. Я не страстный любитель этого напитка, но уж больно мне захотелось удивить друзей и не просто выпить это вино при случае, а устроить настоящую дегустацию.
Друзья поддержали меня и в назначенный день принесли еще несколько достойных бутылок. Я же подготовился тщательно и смог удивить гостей. О том, как правильно подавать и пить вино, я расскажу и вам.
До какой температуры нужно охлаждать виноТемпература имеет первостепенное значение. Отклонение даже в пару градусов в любую сторону просто «убивает» вино, не давая ему раскрыться. При перегреве оно сильно отдает спиртом, при переохлаждении вкус и аромат почти исчезают.
Чтобы исключить ошибки, обзаведитесь термометром для вина – я быстро оценил по достоинству этот удобный и вполне доступный по цене гаджет.
Важно! Общее правило: чем богаче букет вина, тем выше должна быть температура его подачи.
Вино
Рекомендуемая температура подачи
Ликерное крепкое:
6-8°С
7-10°С
10-13°С
Ликерное десертное:
12-15°С
Выдержанное белое (Casillero del Diablo Sauvignon Blanc Reserva, Attems Chardonnay 2017, Lis Neris Pinot Grigio 2016)
12-15°С
Молодое красное (Campo Viejo Tempranillo, Mud House Pinot Noir, Spice Route, Pinotage)
12-15°С
Выдержанное красное (Don Maximiano Founder’s Reserve 2014, Bourgogne Pinot Noir La Vignee, Saint-Joseph Rouge Lieu-dit, Arinzano Grand Vino 2010)
15-18°С
В какие бокалы лучше разливать виноБокал для вина – это сочетание эстетики и функциональности. Правильная форма позволяет раскрыть букет.
В разных винодельческих регионах существуют свои уникальные бокалы для местных сортов. Если нет возможности их достать, я ориентируюсь на общие требования, сформулированные профессиональными сомелье:
- тонкие бесцветные прозрачные стенки, позволяющие оценить цвет напитка;
- округлая форма, слегка сужающаяся кверху (аромат концентрируется в верхней части емкости, его легко уловить);
- объем не менее 100 мл (каждый гость получит не пару капель вина, а разумную порцию);
- наличие ножки длиной минимум 4-5 см (если держать бокал за корпус, вино быстро нагревается).
Важно! Бокалы для белого вина по объему меньше, чем для красного. Первое употребляется более охлажденным и в небольшой емкости не успевает нагреться.
Как подготовить бокалы под виноГрязь на бокалах портит вкус даже самого лучшего вина. Причем ее не всегда видно невооруженным глазом. На стенках неизбежно оседают моющие средства. Чтобы избежать посторонних привкусов, перед дегустацией я поступаю так:
- Мою бокалы вручную с пищевой содой или в крайнем случае – с капелькой моющего средства, не жалея горячей воды.
- Тщательно ополаскиваю, тоже в горячей воде.
- Сразу же насухо вытираю и полирую чистой льняной или хлопковой салфеткой. Не берите новую – останутся ворсинки.
Важно! Хранить бокалы лучше всего в плотно закрывающемся шкафу, не на кухне. И не переворачивайте их вверх дном, чтобы внутри не скапливался спертый воздух.
Как правильно разлить виноТребования этикета по этому поводу:
- Наполняет бокалы мужчина (если только дегустация не происходит в теплой женской компании).
- Разливающий встает справа от гостя, держа бутылку в правой же руке так, чтобы тот мог видеть этикетку.
- В процессе розлива напиток не должен попадать на остатки фольги на горлышке.
- В первую очередь «руководитель мероприятия» наливает немного себе (чтобы крошки от пробки не попались гостям), далее – присутствующим дамам. Свой бокал доливается в последнюю очередь.
- Белым вином бокал заполняют на 2/3, держа бутылку в 8-10 см над ним. Красным – примерно наполовину, поднося горлышко максимально близко к краю, но не касаясь его. Последнее требование – это просто практичность. Пятна от красного вина очень сложно отстирываются.
Перед тем, как разлить вино, бутылку нужно открыть. Процесс с соблюдением всех тонкостей – это целая церемония:
- Продемонстрируйте гостям закрытую бутылку и этикетку на ней. Сообщите, как называется вино, кто производитель, год урожая, из какого оно винодельческого региона.
- Расскажите о напитке подробнее. От возможности блеснуть эрудицией грех отказываться. Интересные факты о марке, производителе, процессе производства сделают процесс дегустации познавательным.
- Снимите с горлышка фольгу, оботрите его тканевой салфеткой.
- Вкрутите в пробку штопор, расположив его по центру. Не прокалывайте ее насквозь, чтобы частички не попали в вино.
- Штопором вытащите пробку примерно на 3/4, извлеките из нее инструмент, далее действуйте руками.
- Вновь оботрите горлышко. Изучите саму пробку – проверьте маркировку, понюхайте (это поможет определить, не испортилось ли вино). Положите ее на блюдечко рядом с бутылкой.
Я считаю, что бутылка хорошего вина требует уважительного к себе отношения. Правила этикета и советы сомелье – это не пустой звук. Нужная температура напитка, подходящие бокалы, иные нюансы помогают в полной мере раскрыть вкус напитка и насладиться им.
А каково ваше мнение по этому поводу? Стоит ли неукоснительно соблюдать все правила и рекомендации? Или бутылка хорошего вина вполне самодостаточна и не нуждается в «танцах с бубнами» вокруг нее?