Как грамотно подать вино, чтобы блеснуть эрудицией и не упасть в глазах гостей

Подарили мне на Новый год бутылку выдержанного красного вина Bourgogne Pinot Noir La Vignee. Я не страстный любитель этого напитка, но уж больно мне захотелось удивить друзей и не просто выпить это вино при случае, а устроить настоящую дегустацию.

Друзья поддержали меня и в назначенный день принесли еще несколько достойных бутылок. Я же подготовился тщательно и смог удивить гостей. О том, как правильно подавать и пить вино, я расскажу и вам.

До какой температуры нужно охлаждать вино

Температура имеет первостепенное значение. Отклонение даже в пару градусов в любую сторону просто «убивает» вино, не давая ему раскрыться. При перегреве оно сильно отдает спиртом, при переохлаждении вкус и аромат почти исчезают.

Чтобы исключить ошибки, обзаведитесь термометром для вина – я быстро оценил по достоинству этот удобный и вполне доступный по цене гаджет.

Важно! Общее правило: чем богаче букет вина, тем выше должна быть температура его подачи.

Вино Рекомендуемая температура подачи Ликерное крепкое: портвейн (Sandeman, Offley, Porto Cruz, Fonseca, Calem);

херес (Antonio Barbadillo, Croft Jerez, Diez-Merito, Duff Gordon, Gonzalez Byass);

мадера (Barbeito, Vinhos Justino Henriques, Pereira d’Oliveira, Madeira Wine Company, Henriques & Henriques);

марсала (John Woodhouse, Vincenzo Florio, Carlo Pellegrino, Fratelli Lombardo). 6-8°С шампанское (Louis Roederer, Ayala, Gosset, Jacquesson, Krug, Veuve Clicquot);

игристое : итальянское Asti (Mondoro, Chinzano, Martini), Prosecco (Valdo, Nino Franco, Ruggeri), Lambrusco (Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce), испанское Cava (Segura Viudas, Freixenet, Codorníu), ф ранцузское , но не из провинции Шампань Crémant (Crémant de Bordeaux, Crémant d’Alsace, Crémant du Jura). 7-10°С розовое (Cotes de Provence Rose, Rose d’Anjou, Vol d’Anima de Raimat Rosado, Lago Rose);

молодое белое (Pino Grigio Torresella, Pratello Lugana, Arabarte Blanco, Coonunga Hill Chardonay) 10-13°С Ликерное десертное: мускат (La Reserve De Muscat, Muscat Reserve Trimbach, Muscat Vigneti Massa Anarchia, Muscat Colterenzio Preferer);

токай (Szepsi, Oremus, Royal, Gróf Degenfeld);

малага (Scholtz Hermanns, Scholtz Cofera 1885, Hijos de Antonio Barcelo, Larios);

кагор (Chateau du Cedre, Clos Triguedina, Georges Vigouroux, Tsantali, Massandra, Inkerman, Fotisal). 12-15°С Выдержанное белое (Casillero del Diablo Sauvignon Blanc Reserva, Attems Chardonnay 2017, Lis Neris Pinot Grigio 2016) 12-15°С Молодое красное (Campo Viejo Tempranillo, Mud House Pinot Noir, Spice Route, Pinotage) 12-15°С Выдержанное красное (Don Maximiano Founder’s Reserve 2014, Bourgogne Pinot Noir La Vignee, Saint-Joseph Rouge Lieu-dit, Arinzano Grand Vino 2010) 15-18°С

В какие бокалы лучше разливать вино

Бокал для вина – это сочетание эстетики и функциональности. Правильная форма позволяет раскрыть букет.

В разных винодельческих регионах существуют свои уникальные бокалы для местных сортов. Если нет возможности их достать, я ориентируюсь на общие требования, сформулированные профессиональными сомелье:

тонкие бесцветные прозрачные стенки, позволяющие оценить цвет напитка;

округлая форма, слегка сужающаяся кверху (аромат концентрируется в верхней части емкости, его легко уловить);

объем не менее 100 мл (каждый гость получит не пару капель вина, а разумную порцию);

наличие ножки длиной минимум 4-5 см (если держать бокал за корпус, вино быстро нагревается).

Важно! Бокалы для белого вина по объему меньше, чем для красного. Первое употребляется более охлажденным и в небольшой емкости не успевает нагреться.

Как подготовить бокалы под вино

Мою бокалы вручную с пищевой содой или в крайнем случае – с капелькой моющего средства, не жалея горячей воды. Тщательно ополаскиваю, тоже в горячей воде. Сразу же насухо вытираю и полирую чистой льняной или хлопковой салфеткой. Не берите новую – останутся ворсинки.

Грязь на бокалах портит вкус даже самого лучшего вина. Причем ее не всегда видно невооруженным глазом. На стенках неизбежно оседают моющие средства. Чтобы избежать посторонних привкусов, перед дегустацией я поступаю так:

Важно! Хранить бокалы лучше всего в плотно закрывающемся шкафу, не на кухне. И не переворачивайте их вверх дном, чтобы внутри не скапливался спертый воздух.

Как правильно разлить вино

Наполняет бокалы мужчина (если только дегустация не происходит в теплой женской компании). Разливающий встает справа от гостя, держа бутылку в правой же руке так, чтобы тот мог видеть этикетку. В процессе розлива напиток не должен попадать на остатки фольги на горлышке. В первую очередь «руководитель мероприятия» наливает немного себе (чтобы крошки от пробки не попались гостям), далее – присутствующим дамам. Свой бокал доливается в последнюю очередь. Белым вином бокал заполняют на 2/3, держа бутылку в 8-10 см над ним. Красным – примерно наполовину, поднося горлышко максимально близко к краю, но не касаясь его. Последнее требование – это просто практичность. Пятна от красного вина очень сложно отстирываются.

Требования этикета по этому поводу:

Перед тем, как разлить вино, бутылку нужно открыть. Процесс с соблюдением всех тонкостей – это целая церемония:

Продемонстрируйте гостям закрытую бутылку и этикетку на ней. Сообщите, как называется вино, кто производитель, год урожая, из какого оно винодельческого региона. Расскажите о напитке подробнее. От возможности блеснуть эрудицией грех отказываться. Интересные факты о марке, производителе, процессе производства сделают процесс дегустации познавательным. Снимите с горлышка фольгу, оботрите его тканевой салфеткой. Вкрутите в пробку штопор, расположив его по центру. Не прокалывайте ее насквозь, чтобы частички не попали в вино. Штопором вытащите пробку примерно на 3/4, извлеките из нее инструмент, далее действуйте руками. Вновь оботрите горлышко. Изучите саму пробку – проверьте маркировку, понюхайте (это поможет определить, не испортилось ли вино). Положите ее на блюдечко рядом с бутылкой.

Я считаю, что бутылка хорошего вина требует уважительного к себе отношения. Правила этикета и советы сомелье – это не пустой звук. Нужная температура напитка, подходящие бокалы, иные нюансы помогают в полной мере раскрыть вкус напитка и насладиться им.

А каково ваше мнение по этому поводу? Стоит ли неукоснительно соблюдать все правила и рекомендации? Или бутылка хорошего вина вполне самодостаточна и не нуждается в «танцах с бубнами» вокруг нее?