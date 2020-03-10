Как красиво открыть и разлить шампанское: мои лайфхаки

Сколько я уже писал и рассказывал вам о шампанском. Но вот опять нашел повод – скоро свадьба у друга и меня назначили главным по красивой подаче шампанского. Чтобы эффектно гостей удивить. Думаю, что вам тоже пригодится эта информация. Если не на свадьбу, то для самых близких и родных.

Какие бокалы подойдут для шампанского

Шампанское – традиционно «праздничный» напиток. Создать настроение, подчеркнуть торжественность и значимость момента поможет соблюдение этикета. Если правильно и оригинально подать шампанское, впечатления у гостей сохранится надолго.

Россиянам привычны бокалы для шампанского под названием «флют» или «флейта». Для него характерна узкая конусовидная чаша. Объем варьируется в пределах 180-300 мл. Такая конфигурация неплохо сохраняет вкус и аромат напитка, не дает ему быстро «выдохнуться».

Именно бокалы-«флейты» абсолютное большинство россиян поднимают под бой курантов.

Европейцы предпочитают бокал-«кубок». Чаша у него мелкая и широкая, очень похожая на блюдце. Объем – 120-240 мл. Шампанское в бокалах быстро «выдыхается», пить из него не особенно удобно, зато они очень эффектно смотрятся в пирамиде ну и на тематических вечеринках.

Бокал-«кубок» выглядит эффектно, но пить из него не особенно удобно.

У бокала-«тюльпан» ножка заметно короче, чем у первых двух вариантов. «Пузатая» у основания чаша постепенно сужается кверху. Такая форма позволяет в полной мере ощутить аромат и вкус напитка, одновременно долго сохраняя пузырьки.

Бокал-«тюльпан» используется сравнительно редко, хотя сомелье рекомендуют именно его.

Нужно ли ведерко со льдом для бутылок с шампанским

Шампанское пьют холодным. Оптимальная температура его подачи – 8-10ºС. Охладить и поддержать нужную температуру поможет специальное ведерко, поэтому для тех, кто желает соблюсти правила «алкогольного этикета», это необходимый аксессуар.

Кроме того, его наличие – очень важный эстетический момент сервировки. В продаже встречаются самые разные варианты – от бюджетных пластиковых до элитных из хрусталя и драгоценных металлов.

Важно! Ведерко заполняется не только льдом. Помимо него, туда нужно налить очень холодную воду и слегка перемешать. На охлаждение бутылки комнатной температуры уходит примерно полчаса.

Как красиво открыть шампанское

Сильно охладить емкость (6-8ºС). Убрать с горлышка фольгу и проволоку (мюзле). Держа бутылку примерно под углом 45º, крепко сжать пробку одной рукой, второй вращать емкость. Сразу как почувствуете, что пробка начинает подаваться, наклонить бутылку еще сильнее. Это высвободит газ, который и обеспечивает звук.

С хлопком:

С «выстрелом»:

Слегка встряхнуть бутылку. Убрать фольгу и мюзле. Чуть придерживая пробку, просто позвольте ей вырваться из горлышка.

«Выстрел» при минимальном участии открывающего несложно организовать, если, сняв фольгу и мюзле и просто выставить бутылки на стол. Охлаждать перед этим не нужно! Вскоре, нагревшись, они «выстрелят» самостоятельно.

Главное, чтобы бутылки изначально не были слишком холодными, а то их «самопроизвольного» открывания можно и не дождаться. И сразу учтите, что скатерть в процессе может и не пострадает, а вот потолок – вполне может.

Как красиво разлить шампанское

Пирамида из бокалов с шампанским – это очень эффектное зрелище. Заказывать ее у профессионалов достаточно дорого, поэтому советую прикинуть, не получится ли обойтись собственными силами.

Помимо фужеров-«кубков», для сооружения горки подойдут бокалы для мартини и «Маргариты». Их число должно совпадать с количеством гостей. Конечно, можно и больше, но, если будет меньше, получится очень неудобно.

Необходимое число бутылок высчитывается, исходя из объема бокалов и их числа простыми математическими действиями. Не обойтись при построении пирамиды без большого устойчивого стола и подноса. Однозначно приветствуется любой тематический декор.

Я действую так:

Определившись с формой основания (квадрат или треугольник), рисую схему. Выставляю самый нижний ярус как можно ровнее и плотнее. Продолжаю строить горку так, чтобы каждый бокал опирался на 3 или 4 под ним. Завершаю «строительство» единственным бокалом на вершине.

Наполнять бокалы рекомендую медленно и аккуратно. Так можно обойтись минимумом брызг.

Советую держать бутылку над пирамидой повыше, чтобы неловким движением не развалить всю конструкцию.

Специальные бокалы для шампанского позволяют напитку наилучшим образом «проявить себя», поэтому их выбору нужно уделить особое внимание. Оригинальная его подача – это не так уж сложно, но выглядит очень эффектно.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А вы из каких бокалов предпочитаете пить шампанское? Как открываете бутылку? Максимально эффектно или наоборот, предпочитаете вариант «без шума и пыли», то есть без брызг и хлопков?