Как красиво открыть шампанское на новый год и впечатлить девушку

В нашей семье ни один праздник не обходится без шампанского. А поскольку близится новый год, мы с женой уже прикупили несколько бутылок.
Но мало запастись шампанским, важно правильно открыть его: чтобы и потолок натяжной не пробить, и гостей удивить.
Почему шампанское при открытии стреляетВсе 10 лет нашей совместной жизни бутылки открываю я. И вот что я заметил: чаще всего шампанское стреляет, если оно неправильно хранилось.
Как же правильно хранить шампанское:
- температура хранения должна быть от +5 до +18 градусов: подойдет холодильник, а с осени до весны – балкон;
- нельзя, чтобы бутылка стояла, она должна лежать, иначе повредится пробка;
- на шампанское не должен попадать солнечный свет.
Важно: я всегда обращаю внимание на пробку: если пробка деревянная – шампанское хранится два года, если пластиковая – всего год.
Лучшая температура для подачи шампанского
При подаче игристое вино должно быть температурой 8 градусов, шампанское – не выше 6 градусов.Раньше шампанское подавали практически замороженным, чтобы осевшие из напитка дрожжи не попали в бокал.
Конечно, мой желудок не обрадовался бы замороженному шампанскому, да и ваш, я думаю, тоже. Но такие были правила.
Уже потом был придуман способ, как избавиться от осадка. Бутылку переворачивали и ждали (несколько месяцев), пока весь осадок не окажется в горлышке бутылки. Потом напиток замораживали, открывали и доставали «дрожжевую» ледяную пробку.
Позже виноделы научились качественно фильтровать шампанское и необходимость замораживать напиток отпала. И идеальной стала температура в 8 градусов, при которой максимально раскрывается вкус и аромат шампанского.
Вы обращали внимание на то, как подают шампанское в ресторанах? Я часто видел, как их приносят в ведерках, наполненных льдом.
Однако, таким образом напиток не охладится. Для поддержания температуры 6-8 градусов в ведре должна быть именно смесь из воды и льда.
Что понадобится, чтобы красиво открыть шампанскоеОткрыть бутылку не так уж и сложно - пузырьки газа и так норовят вытолкнуть пробку. Наша с вами задача – не дать пробить хрустальный сервиз или попасть в лоб одному из гостей. Для этого нам понадобятся:
- полотенце;
- и собственно, руки.
5 способов красиво открыть шампанскоеДля себя я использую 5 способов, как легко и красиво открыть шампанское (без гусарских сабель, отбивания горлышка и прочих прелестей). Способ 1: открываем шампанское без хлопка
Что мы делаем:
- Снимаем фольгу с горлышка.
- Раскручиваем проволоку, которая удерживает пробку.
- С помощью полотенца вытираем «пот» с бутылки и придерживаем пробку.
- Наклоняем бутылку примерно под углом в 45 градусов и медленно вытаскиваем пробку, немного прокручивая ее.
Важно: не забываем придерживать пробку полотенцем.Способ 2: для девушек
Я называю его так, потому что этим способом открыть бутылку сможет и девушка, если рядом не окажется мужчин.
- Ставим бутылку на стол и заворачиваем ее в полотенце.
- Формируем небольшой кармашек над горлышком.
- Снимаем фольгу и проволоку.
- Аккуратно выкручиваем пробку, придерживая рукой.
Полезный совет: я всегда чуть-чуть жду после открытия бутылки, чтобы лишний газы вышли из напитка. Так шампанское не пенится и легко наливается в бокал.https://www.youtube.com/watch?v=8bGR86txB6U Способ 3: мягкий хлопок
Чтобы открыть шампанское с мягким хлопком, поступаем следующим образом:
- Наклоняем бутылку под углом в 45 градусов.
- Снимаем фольгу и проволоку.
- Зажимаем пробку и начинаем вращать бутылку (не пробку).
- Когда газы начнут выталкивать пробку, наклоняем бутылку чуть сильнее и вытаскиваем пробку.
Важно: этот способ подходит только для шампанского с деревянной пробкой.Способ 4: достаем пластиковую пробку
Сразу уточню: в шампанском, запечатанном пластиковой пробкой, больше газов, поэтому предыдущие способы не подойдут.
Как открыть такую бутылку:
- Снимаем фольгу и проволоку.
- Придерживаем пробку большим пальцем.
- Когда газы начнут продвигать затычку по горлышку, придерживаем ее рукой, чтобы она не вылетела.
- После того как пробка вышла, чуть наклоняем бутылку и ждем выхода лишних газов.
Важно: обязательно придерживаем пробку руками, иначе она вылетит из бутылки.https://www.youtube.com/watch?v=ujMCoKzjp0w Способ 5: громкий хлопок
Иногда, чтобы создать веселую атмосферу, я пользуюсь этим способом. Как же сделать из открытия бутылки зрелище:
- Немного встряхиваем бутылку.
- Снимаем фольгу и проволоку.
- Убираем пальцы с пробки и даем ей самостоятельно выйти из бутылки.
Важно: не направляем бутылку в сторону гостей или бьющихся предметов, как бы сильно они вам не надоели.А каким способом пользуетесь вы? Делитесь своими секретами в комментариях.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.