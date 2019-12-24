Ромовый Дневник

Как красиво открыть шампанское на новый год и впечатлить девушку

В нашей семье ни один праздник не обходится без шампанского. А поскольку близится новый год, мы с женой уже прикупили несколько бутылок.

Но мало запастись шампанским, важно правильно открыть его: чтобы и потолок натяжной не пробить, и гостей удивить.

Почему шампанское при открытии стреляет

Все 10 лет нашей совместной жизни бутылки открываю я. И вот что я заметил: чаще всего шампанское стреляет, если оно неправильно хранилось.

Как же правильно хранить шампанское:

  • температура хранения должна быть от +5 до +18 градусов: подойдет холодильник, а с осени до весны – балкон;
  • нельзя, чтобы бутылка стояла, она должна лежать, иначе повредится пробка;
  • на шампанское не должен попадать солнечный свет.

Важно: я всегда обращаю внимание на пробку: если пробка деревянная – шампанское хранится два года, если пластиковая – всего год.

Лучшая температура для подачи шампанского

При подаче игристое вино должно быть температурой 8 градусов, шампанское – не выше 6 градусов.
Раньше шампанское подавали практически замороженным, чтобы осевшие из напитка дрожжи не попали в бокал.

Конечно, мой желудок не обрадовался бы замороженному шампанскому, да и ваш, я думаю, тоже. Но такие были правила.

Уже потом был придуман способ, как избавиться от осадка. Бутылку переворачивали и ждали (несколько месяцев), пока весь осадок не окажется в горлышке бутылки. Потом напиток замораживали, открывали и доставали «дрожжевую» ледяную пробку.

Позже виноделы научились качественно фильтровать шампанское и необходимость замораживать напиток отпала. И идеальной стала температура в 8 градусов, при которой максимально раскрывается вкус и аромат шампанского.

Вы обращали внимание на то, как подают шампанское в ресторанах? Я часто видел, как их приносят в ведерках, наполненных льдом.

Однако, таким образом напиток не охладится. Для поддержания температуры 6-8 градусов в ведре должна быть именно смесь из воды и льда.

Что понадобится, чтобы красиво открыть шампанское

Открыть бутылку не так уж и сложно - пузырьки газа и так норовят вытолкнуть пробку. Наша с вами задача – не дать пробить хрустальный сервиз или попасть в лоб одному из гостей. Для этого нам понадобятся:

  • полотенце;
  • и собственно, руки.

5 способов красиво открыть шампанское

Для себя я использую 5 способов, как легко и красиво открыть шампанское (без гусарских сабель, отбивания горлышка и прочих прелестей).

Способ 1: открываем шампанское без хлопка

Что мы делаем:

  1. Снимаем фольгу с горлышка.
  2. Раскручиваем проволоку, которая удерживает пробку.
  3. С помощью полотенца вытираем «пот» с бутылки и придерживаем пробку.
  4. Наклоняем бутылку примерно под углом в 45 градусов и медленно вытаскиваем пробку, немного прокручивая ее.
Важно: не забываем придерживать пробку полотенцем.
Способ 2: для девушек

Я называю его так, потому что этим способом открыть бутылку сможет и девушка, если рядом не окажется мужчин.

  1. Ставим бутылку на стол и заворачиваем ее в полотенце.
  2. Формируем небольшой кармашек над горлышком.
  3. Снимаем фольгу и проволоку.
  4. Аккуратно выкручиваем пробку, придерживая рукой.

Полезный совет: я всегда чуть-чуть жду после открытия бутылки, чтобы лишний газы вышли из напитка. Так шампанское не пенится и легко наливается в бокал.
https://www.youtube.com/watch?v=8bGR86txB6U

Способ 3: мягкий хлопок

Чтобы открыть шампанское с мягким хлопком, поступаем следующим образом:

  1. Наклоняем бутылку под углом в 45 градусов.
  2. Снимаем фольгу и проволоку.
  3. Зажимаем пробку и начинаем вращать бутылку (не пробку).
  4. Когда газы начнут выталкивать пробку, наклоняем бутылку чуть сильнее и вытаскиваем пробку.
Важно: этот способ подходит только для шампанского с деревянной пробкой.
Способ 4: достаем пластиковую пробку

Сразу уточню: в шампанском, запечатанном пластиковой пробкой, больше газов, поэтому предыдущие способы не подойдут.

Как открыть такую бутылку:

  1. Снимаем фольгу и проволоку.
  2. Придерживаем пробку большим пальцем.
  3. Когда газы начнут продвигать затычку по горлышку, придерживаем ее рукой, чтобы она не вылетела.
  4. После того как пробка вышла, чуть наклоняем бутылку и ждем выхода лишних газов.

Важно: обязательно придерживаем пробку руками, иначе она вылетит из бутылки.
https://www.youtube.com/watch?v=ujMCoKzjp0w

Способ 5: громкий хлопок

Иногда, чтобы создать веселую атмосферу, я пользуюсь этим способом. Как же сделать из открытия бутылки зрелище:

  1. Немного встряхиваем бутылку.
  2. Снимаем фольгу и проволоку.
  3. Убираем пальцы с пробки и даем ей самостоятельно выйти из бутылки.

Важно: не направляем бутылку в сторону гостей или бьющихся предметов, как бы сильно они вам не надоели.
А каким способом пользуетесь вы? Делитесь своими секретами в комментариях.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

