Делюсь лайфхаком, который узнал от моряка, пока был на отдыхе. Однажды Новый год я справлял на судне где-то посередине Атлантического океана. Экипаж у нас собрался дружный, поэтому за час до полуночи все моряки, кроме тех, которые несли вахту, уже сидели за праздничным столом.
Настало время открывать шампанское. Сделать это вызвался главный механик. К удивлению всех присутствующих, бутылку он открыл бокалом.
Историю прислал подписчик блога Алексей.
Какие бокалы выбрать для шампанского, чтобы ими же его и открытьЯ сначала не поверил своим глазам. Раз, и пробка вместе с частью горлышка отлетела в сторону, едва не угодив в лоб штурману. После нескольких нецензурных реплик последнего, вызванных скорее удивлением, чем злостью, мы задали механику один-единственный вопрос – как он это сделал?
Моряк сказал, что ничего сложного в этом нет, главное, правильно подобрать бокал, подготовить бутылку и верно приложить усилие. Начали разбираться.
Интересный факт! Открывать бутылки бокалами начали еще гусары во время Отечественной войны 1812 года. Правда тогда вместо бокала чаще использовали шашку или саблю.С бокалами все оказалось просто. Здесь нужно лишь придерживаться одного правила – они должны быть более-менее крепкими. Для этих целей идеально подходят стандартные фужеры для шампанского или винные бокалы.
Как подготовитьсяНу а как же подготовить бутылку? Это был второй вопрос, заданный старшим помощником капитана. Механик, уже успевший выпить немного шампанского, охотно ответил и на него.
Для начала бутылку следует охладить. Дескать, при этом уменьшается содержание углекислого газа в вине и бутылка легче открывается.
Важно! Не стоит замораживать шампанское. Нельзя допускать, чтобы его температура опустилась ниже 6-8оС.Естественно, что после того, как бутылку вытащили из холодильника и внесли в теплое помещение, на стекле образуется конденсат. Чтобы шампанское не открылось раньше времени выскользнув из рук и ударившись о палубу и иные твердые поверхности, бутылку следует обернуть тонкой тканью.
Наверное, бутылку и встряхнуть нужно хорошенько, перед тем как открывать? Это не удержался от вопроса один из наших матросов.
Механик подумал, пожал плечами и сказал – как хочешь. Тут принципиальной разницы нет. Если хочешь, чтобы шампанское выстрелило как орудие «Авроры», можешь и потрясти, если не хочешь – не тряси.
Бокалы перед открыванием бутылки лучше протереть сухой тряпочкой.
Как открыть шампанское при помощи одного только бокалаИтак, все затаили дыхание, когда моряк стал рассказывать, ну а заодно и показывать, как открывать шампанское новым для нас способом.
Вначале нужно найти идущий по бутылке шов.
Да, оказывается, бутылки производятся из двух половинок, а не целиком. Стык, который и является местом их соединения, можно нащупать пальцами. Механик, добрая, ну или уже слегка пьяная душа, дал каждому члену экипажа пощупать этот стык. Чтобы лучше запомнили – скромно объяснил моряк.
Основание бокала ставится на шов под большим углом. Далее делается несколько пробных движений фужером вдоль стыка. Затем основной удар, после чего пробка должна вылететь, частенько вместе с частью стекла.
Обратите внимание! Не стоит специально увеличивать силу удара в момент соприкосновения основания бокала с горлышком бутылки. Движения должны быть равномерными.Как наш механик открывает бутылку бокалом мне, к сожалению, заснять не удалось, но в сети как раз попалось интересное видео на эту тему.
https://youtu.be/8bGR86txB6U?si=2LOMHZ2PcZBI_HmC
Как красиво разлить шампанскоеПосле того как несколько бутылок шампанского было открыто таким способом, буфетчик, нецензурно ругая нас за то, что мы намусорили в кают-компании, отобрал у нас вино.
При этом он усмехнувшись сказал – Если механик научил вас, как правильно открывать шампанское, то я научу вас, как его правильно разливать и не проливать при этом на пол.
Говоря последние слова, кок подозрительно посмотрел на одного из матросов, который умудрился вылить на пол полбутылки вина. Впрочем, на моряка косился уже весь экипаж. Все-таки сбегать за добавкой у нас вряд ли получилось бы. Посреди Атлантики магазинов, к сожалению, нет.Итак, буфетчик приступил к делу. Он, как профессиональный сомелье, взял в одну руку фужер чуть под наклоном, в другую бутылку и налил каждому по полбокала шампанского. При этом пена красиво взлетела до краев бокала. В общем, на минутку я даже почувствовал себя в ресторане.
Следующую партию буфетчик разливал, наоборот, высоко держа бутылку над фужером.
В общем, в ту ночь больше половины бутылок было открыто предложенным механиком способом. Уж больно сильно он нас впечатлил. А вы знаете, как можно еще открывать бутылки с игристым вином? Поделитесь информацией?
*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!