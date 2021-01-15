Делюсь лайфхаком, который узнал от моряка, пока был на отдыхе. Однажды Новый год я справлял на судне где-то посередине Атлантического океана. Экипаж у нас собрался дружный, поэтому за час до полуночи все моряки, кроме тех, которые несли вахту, уже сидели за праздничным столом.

Настало время открывать шампанское. Сделать это вызвался главный механик. К удивлению всех присутствующих, бутылку он открыл бокалом.

Историю прислал подписчик блога Алексей.

Какие бокалы выбрать для шампанского, чтобы ими же его и открыть

Я сначала не поверил своим глазам. Раз, и пробка вместе с частью горлышка отлетела в сторону, едва не угодив в лоб штурману. После нескольких нецензурных реплик последнего, вызванных скорее удивлением, чем злостью, мы задали механику один-единственный вопрос – как он это сделал?

Моряк сказал, что ничего сложного в этом нет, главное, правильно подобрать бокал, подготовить бутылку и верно приложить усилие. Начали разбираться.

Интересный факт! Открывать бутылки бокалами начали еще гусары во время Отечественной войны 1812 года. Правда тогда вместо бокала чаще использовали шашку или саблю.

Как подготовиться

С бокалами все оказалось просто. Здесь нужно лишь придерживаться одного правила – они должны быть более-менее крепкими. Для этих целей идеально подходят стандартные фужеры для шампанского или винные бокалы.Ну а как же подготовить бутылку? Это был второй вопрос, заданный старшим помощником капитана. Механик, уже успевший выпить немного шампанского, охотно ответил и на него.

Для начала бутылку следует охладить. Дескать, при этом уменьшается содержание углекислого газа в вине и бутылка легче открывается.

Важно! Не стоит замораживать шампанское. Нельзя допускать, чтобы его температура опустилась ниже 6-8оС.

Естественно, что после того, как бутылку вытащили из холодильника и внесли в теплое помещение, на стекле образуется конденсат. Чтобы шампанское не открылось раньше времени выскользнув из рук и ударившись о палубу и иные твердые поверхности, бутылку следует обернуть тонкой тканью.

Наверное, бутылку и встряхнуть нужно хорошенько, перед тем как открывать? Это не удержался от вопроса один из наших матросов.

Механик подумал, пожал плечами и сказал – как хочешь. Тут принципиальной разницы нет. Если хочешь, чтобы шампанское выстрелило как орудие «Авроры», можешь и потрясти, если не хочешь – не тряси.

Бокалы перед открыванием бутылки лучше протереть сухой тряпочкой.

Как открыть шампанское при помощи одного только бокала

Итак, все затаили дыхание, когда моряк стал рассказывать, ну а заодно и показывать, как открывать шампанское новым для нас способом.

Вначале нужно найти идущий по бутылке шов.

Да, оказывается, бутылки производятся из двух половинок, а не целиком. Стык, который и является местом их соединения, можно нащупать пальцами. Механик, добрая, ну или уже слегка пьяная душа, дал каждому члену экипажа пощупать этот стык. Чтобы лучше запомнили – скромно объяснил моряк.

Основание бокала ставится на шов под большим углом. Далее делается несколько пробных движений фужером вдоль стыка. Затем основной удар, после чего пробка должна вылететь, частенько вместе с частью стекла.

Обратите внимание! Не стоит специально увеличивать силу удара в момент соприкосновения основания бокала с горлышком бутылки. Движения должны быть равномерными.

Как наш механик открывает бутылку бокалом мне, к сожалению, заснять не удалось, но в сети как раз попалось интересное видео на эту тему.

https://youtu.be/8bGR86txB6U?si=2LOMHZ2PcZBI_HmC

Как красиво разлить шампанское

После того как несколько бутылок шампанского было открыто таким способом, буфетчик, нецензурно ругая нас за то, что мы намусорили в кают-компании, отобрал у нас вино.

При этом он усмехнувшись сказал – Если механик научил вас, как правильно открывать шампанское, то я научу вас, как его правильно разливать и не проливать при этом на пол.

Говоря последние слова, кок подозрительно посмотрел на одного из матросов, который умудрился вылить на пол полбутылки вина. Впрочем, на моряка косился уже весь экипаж. Все-таки сбегать за добавкой у нас вряд ли получилось бы. Посреди Атлантики магазинов, к сожалению, нет.

Итак, буфетчик приступил к делу. Он, как профессиональный сомелье, взял в одну руку фужер чуть под наклоном, в другую бутылку и налил каждому по полбокала шампанского. При этом пена красиво взлетела до краев бокала. В общем, на минутку я даже почувствовал себя в ресторане.

Следующую партию буфетчик разливал, наоборот, высоко держа бутылку над фужером.

В общем, в ту ночь больше половины бутылок было открыто предложенным механиком способом. Уж больно сильно он нас впечатлил. А вы знаете, как можно еще открывать бутылки с игристым вином? Поделитесь информацией?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!