Продолжаем делиться барменской и, конечно же, народной мудростью. Сегодня рассказываем, как открыть вино без штопора, что, пожалуй, является одной из самых частых проблем, касающихся алкогольной продукции. Зачастую штопор или теряют, или же попросту забывают купить. Паниковать не стоит, ведь вариантов открыть вино без этого приспособления масса!

Эффективные способы открыть бутылку вина без штопора

Этот способ больше подходит для сильных духом и пальцем, ибо силу нужно иметь недюжинную. Тут еще зависит от производителя вина и материалов, используемых при изготовлении пробки. Можно просто продавить пробку голым пальцем или положить на нее маленькую монетку, тем самым увеличив площадь давления. Еще можно предварительно проткнуть пробку острым предметом, ножом, к примеру, что ослабит ее.

Способ №2. Протолкнуть винную пробку подручными предметами. Принцип тот же, что и в предыдущем способе, только вместо пальца, что вполне разумно, следует использовать более прочные цилиндрические предметы: маркер, губную помаду, заточку для ножей (есть круглые) или женский каблук-шпильку.

Способ №3. Выбить пробку. Используя этот способ нужно быть предельно аккуратным, ибо зачастую все заканчивается разбитой бутылкой, кровью и шрамами на всю жизнь. Проще всего просто взять бутылку вертикально и понемногу постукивать ее по донышку ладонью – пробка по закону физики должна вылететь без проблем. Если этого не произошло, оберните дно бутылки в полотенце и постучите ей об стену (контролируйте силу удара). Еще можно приложить к стене сложенное в несколько раз полотенце или книгу (желательно экземпляр, не несущий большой культурной ценности).

Видел, как пробку выбивали пластиковой бутылкой с водой. Просто наполните ее и средней частью бейте по донышку. Иногда достаточно пары-тройки ударов, но обязательно контролируйте, чтобы пробка вылетели не полностью – вино разольется. Для пущего эффекту можно использовать свой ботинок: поместите бутылку донышком в ботинок и бейте им об стену (в конце статьи прилагается видео).

Способ №4. Открыть бутылку вина шурупом. Использовал этот метод неоднократно. Закрутите в пробку шуруп среднего диаметра (можно использовать отвертку или любой другой предмет, пригодный для этого) и откройте вино плоскогубцами, гвоздодером или двумя карандашами, обхватив с двух сторон шуруп и потянув на себя. Этот способ не подойдет для вин, пробка для которых была изготовлена из древесины и изрядно износилась – она попросту раскрошится и шуруп будет вылетать.

Открыть вино без штопора можно саморезом и плоскогубцами

Способ №5. Откупорить бутылку вина ножом. Вдавите нож в пробку и вращательными движениями достаньте ее. Лучше использовать нож с зазубренным лезвием. Также ножом можно подцепить пробку, вдавив остри ближе к краю горлышка и использовав палец в качестве опоры.

Используйте вместо штопора нож

Способ №6. Достать пробку при помощи гвоздей и молотка. Забейте несколько гвоздей в ряд, а затем вытащите их «когтями» на молотке вместе с пробкой.

Способ №7. Подцепить пробку двумя скрепками. В его подлинности я сомневаюсь, но все же. Можно продеть между пробкой и горлышком бутылки две распрямленные скрепки с крючками на концах, а затем скрутить их вместе и выдернуть пробку при помощи карандаша, ручки или ложки.

Способ №8. Выдернуть пробку шнурком. Здесь придется немного расковырять ее, поэтому в вино может попасть труха (впрочем, многие из вышеперечисленных способов приведут к этому). Сделайте посредине пробки отверстие шилом, к примеру, после чего им же протолкните внутрь прочный, желательно кожаный, шнурок с узлом на конце. После этого просто выдерните шнурок вместе с пробкой, и будет вам счастье.

Способ №9. Открыть бутылку горячей водой. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и положите туда бутылку вина. Под воздействием тепла пробка медленно вылетит. Отрицательный момент здесь один – вино будет теплым, глинтвейн практически, поэтому если беда со штопором вас настигла летом, то лучше воспользуйтесь другими способами, описанными выше.

Способ №10. Отбить горлышко. По гусарски. Конечно, если вы не Брюс Ли и не мастер клинка, делать это не рекомендуется. И вообще, забудьте об этом способе – написал его ради кругленького числа. Вы или пораните руку, или разобьете всю бутылку, или отобьете горлышко так, что половина стекла останется в бутылке – не очень, согласны?

Надеюсь, теперь вас не будет волновать вопрос, как без штопора открыть бутылку вина. Все вышеперечисленные способы опробованы если не мной, то, как минимум, лучшими экспертами в этой области – народом и студентами в частности. На самом деле, лучше один раз замарочиться и купить хоть какой-нибудь штопор, хотя бы швейцарский нож с этим девайсом. Поверьте, головной боли будет меньше. Хотя, может оно так и интересней. Может я что-то пропустил? Делитесь, комментируйте, критикуйте.

Способы с которыми справятся девушки

Одним из наиболее интересных способов, которым могут вооружиться девушки – воспользоваться обычным шнурком от любого ботинка или кроссовок. Также в этом деле вам понадобится острые предметы, например, спица или же самая обычная плоская отвертка, которая всегда находится в быту.

Вначале нужно сделать отверстие в середине бутылки, а учитывая, что она мягкая, то сделать это сможет каждый.

Затем необходимо взять шнурок и на одном конце завязать узелок, после чего необходимо просунуть его, чтобы завязанная часть была на дне той пробки, которую нужно будет вытащить.

Последним этапом станет резкое движение вверх. Именно так вы сможете выдернуть пробку от бутылки.

Другим способом считается использование туши, блеска для губ или прочую косметику – главное, чтобы тюбик смог проходить по диаметру. Затем любой из рук держите бутылку и любой из предложенных элементов стоймя, а другой давите на тот предмет, которые решили выбрать. Не стоит прилагать силу руки, – лучше всего давите своим весом.

Открываем вино с помощью зажигалки

Одним из вариантов эффектно открыть бутылку вина без каких-либо усилий в домашних условиях – воспользоваться зажигалкой. Чтобы сделать это, вам необходимо нагреть горлышко вашей бутылки из под вина зажигалкой. За счет температуры горлышко нагревается и пробка без проблем вылетает из бутылки. Такой способ могут использовать как мужчины, так и женщины.

Однако в таком как открытие вина зажигалкой есть своя сложность, которая заключается в том, что зажигалка нагревается гораздо быстрее, чем бутылка, тем самым она будет жечь вам руки. А некоторые опытные сомелье используют другую альтернативу – газовые горелки, однако использовать такое без умения в домашних условиях не рекомендуется по соображению безопасности.

Открываем вино на улице правильно

Проткните пробку используя любой из вышеперечисленных предметов под углом; Пробку следует проткнуть до середины; Прилагаем усилия, чтобы вытащить её, вытягивая вверх до полного извлечения.

Существует способ, с помощью которого каждый сможет открыть бутылку с помощью шампура или ключа, если вы уехали на природу, но при этом забыли взять с собой штопор. Чтобы сделать это, необходимо сделать следующее:

Таким незамысловатым способом сможет воспользоваться любой мужчина, который не знает как открыть вино без штопора на улице.

Источники