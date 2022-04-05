С этим вопросом часто обращаются ко мне мои друзья. Обычно это происходит накануне праздников и задают его особо отличившиеся «герои» прошлого корпоратива.

Я составил определенные рекомендации, основанные на личном опыте. Думаю, к 23 февраля и 8 марта и вовсе распечатать их на принтере и раздавать на работе.

Какой алкоголь лучше пить на корпоративе

Главное правило, которое стоит запомнить при употреблении алкоголя — не смешивать его. Если начали пить одно, то весь вечер его и пьем. Нельзя даже пробовать другие напитки.

Особенно это правило касается крепости напитков. Не стоит мешать напитки с разной крепостью и делать из них коктейли. Чтобы остаться в строю лучше пить один напиток и закусывать его или запивать, но не замешивать с запиваемым.

Важно: То, чем запиваете, не должно быть газированным и алкогольным.

Водка и настойки. Пить их следует только охлажденными, лучше из морозилки. Не стоит держать водку во рту, чтобы та согрелась, а пить залпом. Обязательно закусывать. Игристое вино. Чем оно слаще, тем коварнее. Лучше сделать выбор в пользу сухих и полусухих вин и закусывать каждый бокал или большой глоток. Пиво. Не стоит начинать вечер с него или добавлять в него водочки для крепости, иначе можно не вспомнить утром, какое было у него название и собственно, где вы его пили. Если весь вечер пить пиво, то закуска должна быть пивная — соленая, острая, жирная. Виски. Следует пить небольшими порциями со льдом и хорошей закуской.

Необходимо также помнить, как пить определенные напитки:

Такое употребление напитков поможет танцевать и отдыхать весь вечер со своими коллегами.

Народные способы, чтобы пить и не пьянеть

Важно: выпитый алкоголь натощак всасывается с мимолетной скоростью.

Необходимо заранее основательно подкрепиться. Лучше хорошо кушать целый день накануне корпоратива. Если не получилось, то моя бабушка всегда советовала перед употреблением алкоголя съесть рис со сливочным маслом. Перед выпиванием очередной рюмки выпейте воды. И после тоже следует запить спиртное. На 200 мл сока или воды должно приходиться не более 40 мл алкоголя. Танцуйте, гуляйте, общайтесь. Лучше пропустить очередной тост и пойти прогуляться, чтобы отрезветь, чем увеличить опьянение. Не курите. Желательно вообще не курить. Никогда.

С какой периодичностью выпивать, чтобы не опьянеть

Если рассматривать способы оттянуть наступление опьянения, как необходимую меру, то можно прибегнуть к нескольким из них. При этом стоит помнить, что самое главное в употреблении алкоголя — знать меру.Итак, способы:

Помните, что здоровый организм перерабатывает определенное количество алкоголя в час. Например, не более 0,3 литра пива или 200 мл шампанского. Это стоит учитывать для того, чтобы максимально долго не пьянеть и не подвергнуть себя тяжелой интоксикации.

Поможет ли закуска и какая, чтобы не опьянеть

Определенно, некоторые продукты, положительно взаимодействуют с алкоголем и предупреждают раннее опьянение и тяжелое похмелье.

Это должна быть жирная, насыщенная пища.

За час-два можно скушать рис со сливочным маслом, кусочек сала или выпить ложку подсолнечного масла.

Шампанское и вино лучше закусывать долькой апельсина или лимона. Витамин С отлично препятствует опьянению.

Отдайте предпочтение горячим блюдам и закускам. Холодные закуски оставьте детям и трезвенникам, вам они пользы не принесут, а наоборот увеличат скорость всасывания алкоголя.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Корпоративы в нашей стране обычно проходят весело и с размахом. Не стоит пить как в последний раз, по моему мнению. Во-первых, здоровье у нас одно. Во-вторых, с коллегами еще работать и работать, и лучше не быть именно тем «героем вечера». Или все-таки как в последний раз?