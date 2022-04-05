С этим вопросом часто обращаются ко мне мои друзья. Обычно это происходит накануне праздников и задают его особо отличившиеся «герои» прошлого корпоратива.
Я составил определенные рекомендации, основанные на личном опыте. Думаю, к 23 февраля и 8 марта и вовсе распечатать их на принтере и раздавать на работе.
Какой алкоголь лучше пить на корпоративеГлавное правило, которое стоит запомнить при употреблении алкоголя — не смешивать его. Если начали пить одно, то весь вечер его и пьем. Нельзя даже пробовать другие напитки.
Особенно это правило касается крепости напитков. Не стоит мешать напитки с разной крепостью и делать из них коктейли. Чтобы остаться в строю лучше пить один напиток и закусывать его или запивать, но не замешивать с запиваемым.
Важно: То, чем запиваете, не должно быть газированным и алкогольным.Необходимо также помнить, как пить определенные напитки:
- Водка и настойки. Пить их следует только охлажденными, лучше из морозилки. Не стоит держать водку во рту, чтобы та согрелась, а пить залпом. Обязательно закусывать.
- Игристое вино. Чем оно слаще, тем коварнее. Лучше сделать выбор в пользу сухих и полусухих вин и закусывать каждый бокал или большой глоток.
- Пиво. Не стоит начинать вечер с него или добавлять в него водочки для крепости, иначе можно не вспомнить утром, какое было у него название и собственно, где вы его пили. Если весь вечер пить пиво, то закуска должна быть пивная — соленая, острая, жирная.
- Виски. Следует пить небольшими порциями со льдом и хорошей закуской.
Такое употребление напитков поможет танцевать и отдыхать весь вечер со своими коллегами.
Народные способы, чтобы пить и не пьянетьЕсли рассматривать способы оттянуть наступление опьянения, как необходимую меру, то можно прибегнуть к нескольким из них. При этом стоит помнить, что самое главное в употреблении алкоголя — знать меру.
Важно: выпитый алкоголь натощак всасывается с мимолетной скоростью.Итак, способы:
- Необходимо заранее основательно подкрепиться. Лучше хорошо кушать целый день накануне корпоратива. Если не получилось, то моя бабушка всегда советовала перед употреблением алкоголя съесть рис со сливочным маслом.
- Перед выпиванием очередной рюмки выпейте воды. И после тоже следует запить спиртное. На 200 мл сока или воды должно приходиться не более 40 мл алкоголя.
- Танцуйте, гуляйте, общайтесь. Лучше пропустить очередной тост и пойти прогуляться, чтобы отрезветь, чем увеличить опьянение.
- Не курите. Желательно вообще не курить. Никогда.
С какой периодичностью выпивать, чтобы не опьянеть
Помните, что здоровый организм перерабатывает определенное количество алкоголя в час. Например, не более 0,3 литра пива или 200 мл шампанского. Это стоит учитывать для того, чтобы максимально долго не пьянеть и не подвергнуть себя тяжелой интоксикации.
Поможет ли закуска и какая, чтобы не опьянетьОпределенно, некоторые продукты, положительно взаимодействуют с алкоголем и предупреждают раннее опьянение и тяжелое похмелье.
Это должна быть жирная, насыщенная пища.
За час-два можно скушать рис со сливочным маслом, кусочек сала или выпить ложку подсолнечного масла.
Шампанское и вино лучше закусывать долькой апельсина или лимона. Витамин С отлично препятствует опьянению.
Отдайте предпочтение горячим блюдам и закускам. Холодные закуски оставьте детям и трезвенникам, вам они пользы не принесут, а наоборот увеличат скорость всасывания алкоголя.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Корпоративы в нашей стране обычно проходят весело и с размахом. Не стоит пить как в последний раз, по моему мнению. Во-первых, здоровье у нас одно. Во-вторых, с коллегами еще работать и работать, и лучше не быть именно тем «героем вечера». Или все-таки как в последний раз?