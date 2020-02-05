Не так давно друзья меня пригласили в ночной клуб, вспомнить молодость. Собирался я долго, все искал причины, чтобы отказаться. Нет, друзей я своих люблю и всегда рад встрече, но я уже в том возрасте, когда в ночных клубах чувствуешь себя безмерно старым.

Но все же пошел. И не зря. Там я открыл новый для себя напиток - самбуку. Этот напиток очень популярен в клубной тусовке. После похода в клуб я решил изучить правила употребления этого вида алкоголя и этот необычный «огненный» ликер стал отличным украшением моего домашнего бара.

Если вы тоже не хотите тратить деньги на дорогой барный напиток, а хотите устроить феерию у себя дома, то усаживайтесь поудобнее в кресло, укутывайтесь пледом, поправляйте грелку и читайте, как правильно его пить, подавать и поджигать.

Что такое самбука

Популярный итальянский ликер, который также можно отнести к биттеру (горькой настойке).

Основной компонент самбуки – анис. Именно его нотки преобладают в букете алкогольного напитка. Также содержатся пряные травы, бузина. Они настаиваются на спирту, затем дистиллируются. Благодаря перегонке биттер обычно получается прозрачного цвета. Но может он быть и красного, и даже почти черного цвета.

Хочу отметить! Самбуку достаточно просто приготовить самостоятельно. Однако я все же предпочитаю пить качественный заводской алкоголь.

Какие бокалы взять для самбуки

Если она поджигается, то бокал должен быть из толстого стекла, чтобы не треснул. У барменов он называется Олд фэшн. Особенность – очень массивное дно и плотные, прямые стенки. Если файер-шоу не планируется, то под самбуку можно использовать бокал для коньяка или виски.

Пить самбуку можно разными способами:

Совет! Если Олд фэшна нет, то можно обычный коньячный бокал изнутри слегка обдать огнем с помощью зажигалки. Благодаря этому он не лопнет при поджигании самбуки.

Как правильно пить самбуку

Я всегда думал, что самбуку пьют только одним методом – поджигая. Однако увлекшись традициями этого напитка, узнал, что способов достаточно много.

Опишу самые интересные, на мой взгляд:

Российская традиция – пить без всяких эффектных зажигательных шоу. Налить в стопку 50 мл напитка, поджечь, подождать 6-7 секунд, затем погасить пылающий огонь одним сильным выдохом и выпить.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, самбуку нужно пить быстро, залпом.

Важно! Перед тем, как выпить самбуку, необходимо плотно поесть. Горячительный напиток пить натощак категорически недопустимо!

Самбука нередко идет в качестве аперитива. Но даже в этом случае желудок не должен быть абсолютно пустым. Также рекомендую пить алкоголь с закуской. Например, для плотного ужина – мясные и сырные нарезки, морепродукты, оливки, соленья. Для вечеринки – темный шоколад, мармелад, сладкие десерты.

Как эффектно поджечь самбуку

Рядом поставить 2 пустых, чистых, сухих бокала. В бокал с толстым стеклом (желательно Олд фэшн) налить 60 мл самбуки. В центре обычной бумажной салфетки сделать отверстие, в него вставить кончик соломинки для коктейля, положить на блюдце. Поджечь самбуку, выждать 7 секунд. Горячий напиток перелить во второй стакан, сверху накрыть первым. Когда огонь потухнет, верхний бокал аккуратно и медленно переставить на блюдце не переворачивая, сохраняя пары алкоголя под верхним бокалом. Выпить самбуку из одного бокала, затем через соломинку вдохнуть пары из-под второго.

Расскажу поэтапно, как поджечь самбуку:

Такое небольшое огненное представление очень эффектно смотрится. Советую обратить внимание на жгучую самбуку, если планируется вечеринка дома. После поджигания на 10 секунд появляется синее пламя, что выглядит очень завораживающе.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Меня очень заинтересовал этот напиток, стараюсь как можно больше углубиться в его историю и традиции. Если у вас есть интересная информация, например, другие варианты, как пить или поджигать самбуку, поделитесь со мной в комментариях.