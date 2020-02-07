Как правильно пить текилу чтобы почувствовать себя настоящим мексиканцем

Так получилось, что текила выпала из моего поля зрения после одной посиделки, когда я, кстати, впервые попробовал этот напиток. Пили мы ее не помню сколько, потому что в составе коктейля текила бум она не чувствуется. Так вот, то ли бумов было много, то ли с непривычки, но организм на следующее утро отреагировал жуткой головной болью. После этого я обходил агавовый напиток стороной.

Пока однажды не собрались за городом у нового знакомого, который оказался любителем текилы, и, в общем, пока женщины были заняты разговорами и парой коктейлей, знакомый, которому я поведал, что я не любитель текилы и выпил бы виски, начал мне объяснять, что причина моей головной боли, скорее всего, связана с некачественным напитком и что у него обычно головных болей и плохого самочувствия не бывает.

В общем решил попробовать этот напиток заново, если я не ошибаюсь, то у знакомого мы пробовали от производителя Sierra (Сьерра). И, пока мы ее пили, хозяин рассказал мне о напитке и способах его употребления.

Что такое текила

Текила – напиток родом из Мексики, в производстве которого используют сок голубой агавы, крепостью 38 градусов. Часто называют агавовой водкой. Само название происходит от названия города Текила, в окрестностях которого стартовало первое промышленное производство алкогольного напитка из голубой агавы «Mezcalvinode Tequila»(Мескаль вино де Текийла). Позже название сократилось до известного нам «Tequila» (Текила).

Стоит отметить, что прародителем агавовой водки является напиток мескаль, но, при его производстве используется несколько видов агавы, а при производстве текилы - только один.

Производство агавового напитка, собственно, как и само торговое название, контролируется правительством Мексики. Это очень даже неплохо для потребителя, так как его изготовление на всех этапах подвергается тщательному контролю. В случае выявления нарушений или отступа от стандартов предприятию и вовсе грозит закрытие.

Какие стопки взять для текилы

Важно: существуют специальные замораживаемые рюмки для употребления агавовой водки, с двойными стенками, между которых налита вода.

Как правильно пить текилу

При выборе посуды стоит для начала определиться в каком виде будем употреблять напиток. Если это коктейль, то вполне подойдет классический бокал на 200 грамм. Если же употребление планируется в чистом виде, то на помощь придет рюмка совершенно любой формы (объем от 40 до 60 грамм). Как говорится, какую в руке держать приятно, такую и берем.Я думаю, что всем известна, благодаря кинематографу, формула «лизнули – глотнули – закусили». То есть сначала слизывают соль (с руки или со стопки с текилой, края которой смачивают лаймом и макают в соль), пьют напиток залпом (естественно из стопки) и закусывают лаймом.

Данный способ настолько популярен, что на мой вопрос, как пить текилу 9 из 10 друзей предложили именно этот вариант.

Но детально разобравшись, я выяснил, что мексиканцы пьют водку из агавы, просто потягивая из высокого стакана или выпивая залпом из рюмки без «танцев с бубнами» в виде соли и лайма.

С чем лучше всего пить текилу

Текила является вполне универсальным напитком в плане выбора закусок. К ней подойдут блюда мексиканской кухни, блюда из рыбы, бобовые, кукуруза, а также мясо, как жареное, так и в бургере.

Вполне подойдет любой цитрусовый сок, лимон, лайм, апельсин. Иногда достаточно нарезанного небольшими кусочками лайма с корицей или мускатным орехом.

Например, мне понравилось пить с Сангриттой (смесь томатного и апельсинового сока с солью и перцем).

В жаркую погоду освежат (естественно не под палящим солнцем) такие коктейли, как маргарита или санрайз, которые готовятся с текилой. Также, я открыл «зимний вариант» употребления с корицей и апельсином.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Подводя итог скажу что я был не прав по поводу этого напитка, и да, головной боли не испытал, так как пил текилу со знакомым правильно и немного.

На самом деле вариантов питья данного напитка очень много, а какой предпочитаете вы?