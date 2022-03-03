Вермут – один из самых молодых алкогольных напитков в постсоветском пространстве. Еще в 50-е годы винзаводы начали производить вермут, но сам напиток не завоевал популярности. Причина была в низком качестве, ведь делали его из дешевых вин. В 90-е в СНГ стали активно завозить настоящий вермут уже итальянского производства, качество которого не вызывало никаких сомнений. Одними из самых популярных брендов были и остаются «Martini» и «Чинзано». Классический вермут представляет собой крепленое вино, выдержанное на травах и экстрактах полыни, мяты и различных пряностях. Но за все это время многие до сих не освоили культуру этого напитка, поэтому стоит познакомиться с ним более детально.

Какой бывает вермут

Вермуты делают из разных вин, поэтому их цвет, вкус и аромат могут существенно отличаться. Принято считать, что есть французские белые вермуты и итальянские красные, причем называются они так не из-за страны производства, а ввиду своего происхождения. Классификация линейки вермутов у каждого бренда уникальна, но существуют и общепринятые

Сухой вермут – вермут, сделанный из сухих вин. Содержание сахара в напитке минимальна – 2-3%.

Бьянко – самый популярный вермут на основе белого вина. Имеет отчетливый сладкий вкус, содержание сахара – свыше 10%.

Россо – вермут из красного сладкого вина с концентрацией сахара до 20%.

Розовой вермут – делают из смеси различных вин, поэтому содержание сахара может очень сильно варьироваться.

Биттер – крепкий алкогольный напиток, который делает по большей части из спирта, добавления вина не является обязательным условием. Биттер представляет собой спиртовую настойку на травах крепостью до 70⁰.

У каждого из напитков есть свои традиции и особенные ароматические нотки. Поэтому на вопрос «как правильно пить вермут» и нельзя ответить однозначно. Рассмотрим все возможные способы употребления этого вкусного пряного вина.

Интересный факт! Часто вермуты называют «мартини» в честь одноименного бренда! Но это неправильно, «Мартини» — это компания, вермут – напиток!

Как пить вермут

Вермуты крайне редко пьют в чистом виде, чаще – их смешивают. А вот с чем смешивать выбор очень широк: от тоников и соков, до водки или даже абсента. Вермут способен преобразить любой напиток и придать ему совершенно новые вкусовые гаммы. В чистом виде пьют преимущественно сухой вермут, предварительно охладив его. Охлаждение вермута – это обязательный процесс, так как теплым вино быстрее испаряется и теряет стойкость и выдержанность аромата.

Как правильно охлаждают вермут или биттер можно увидеть только в лучших барах мира, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Просто поставить напиток в холодильник – недостаточно, охлажденным также должен быть бокал. Для этого в него помещают лед, оставляют на 5 минут, убирают лед и выливают воду. Затем бокал заполняется вермутом температурой 15-16⁰. Так как бокал холодный, температура вермута упадет еще сильнее и достигнет оптимальных значений.

Интересный факт! Вермуты ввиду низкой крепости не нуждаются в закуске! Однако традиционно принято закусывать пряное вино зелеными оливками. Эта традиция берет свое начало в Греции, ведь именно он стала родиной первого вермута и родиной оливок!

С чем пить вермут

Так как пьют вермут чаще разбавленным, стоит оговорить наиболее подходящие для этого напитки: как алкогольные, так и безалкогольные. Смешивать вермут принято в соотношении 1:1, реже – в соотношении 1:2, где на одну часть крепкого алкоголя приходится две части пряного вина.

Так как пить вермут разбавленным безалкогольными напитками чаще приходится на вечеринках или других мероприятиях, температурных правил придерживаются редко. Смешать напиток можно с:

Апельсиновым соком.

Лимонным соком.

Ананасовым соком.

Вишневым соком.

Грейпфрутовым соком.

Содовой.

Зеленым чаем.

Тоником.

Травяной настойкой (безалкогольной).

Это лишь наиболее популярные варианты, вермуты пьют также как с черным чаем, так и со сливками. Вариантов огромное множество, ведь вермут отлично сочетается буквально со всем.

Важно! Не рекомендуется мешать вермуты со слишком ароматными напитками, так как это может негативно сказаться на ароматных свойствах – напиток утратит пряность!

С алкоголем мешают традиционно белый вермут или бьянко, но бьянко предпочтителен только с виски или джином, так как это позволяет сохранить однотонность вкусовых нот. Вермут разбавляют с:

Водкой.

Вином.

Коньяком.

Джином.

Крепленым вином.

Текилой.

Самбукой.

Виски.

Вермут – это винный напиток, поэтому правильно пить его с алкоголем виноградного происхождения: коньяком или вином. С другой стороны, использование других спиртных напитков позволяет совершенно по-новому раскрыть всю гамму вкусовых ощущений.

Интересный факт! Вермут относят к напиткам «all day drink» — напиткам, которые можно употреблять в течение дня! Пряности провоцируют рецепторы обоняния, а сам вермут отлично пробуждает аппетит!

Закуски к фуршету

Помимо оливок, закуской к вермуту могут служить твердые сыры, шоколад, фрукты и крекеры. Белый вермут принято закусывать орехами, виноградом, апельсиновыми дольками, а также рыбой. При приготовлении рыбных закусок не рекомендуется использовать большое количество специй, чтобы не произошло смешение вкусов. Красные вермуты можно закусывать шоколадом, клубникой, красной рыбой, ветчиной или строганиной. Биттеры же подразумевают более серьезную и калорийную закуску: мясо, рыба, картофель, птица и морепродукты. Если же использовать в качестве закуски шоколад или конфеты, это не позволит в полной мере раскрыть вкус биттера.

Важно! В большинстве случаев вермут пьют в качестве аперитива! Непосредственно во время еды употреблять этот напиток не принято!

Крепкий вермут

Горький апельсин.

Полынь.

Анис.

Корица.

Мускатный орех.

Чабрец.

Имбирь.

Герчавка.

В отличие от сладких пряных вин по типу вермута бьянко, крепкие биттеры употребляются как дижестивы. Они имеют ярко выраженный горький вкус и крайне стойкий аромат полыни. К вину в классическом понимании биттеры не имеют никакого отношения, это скорее настойки на основе спирта и трав. Чаще всего такой вермут настаивается на:

Крепость биттеров может очень сильно отличаться. Подают их также охлажденными, либо в сочетании с другими напитками. В северных странах крепкие вермуты часто используются для приготовления согревающих напитков, в России – биттерами разбавляют водку или применяют в коктейлях.

Обратите внимание! Существуют и некрепкие биттеры с содержанием спирта не выше 20⁰!

Коктейли с вермутом

Так как пьют вермут чаще разбавленным, стоит рассмотреть рецепты наиболее популярных коктейлей с пряными винами и биттерами.

Сложность: средняя

Бокал: бокал для мартини.

Количество порций: 2.

Ингредиенты

Мороженое сливочное 100 г

Шоколад 10г

Вермут бьянко 50 мл

Сгущенное молоко 1 ч. л.

Шоколад необходимо натереть на терке, затем все ингредиенты поместить в блендер. Тщательно размешать и перелить в стаканы. Допускается также использование шоколадного мороженного для придания более яркого сладкого вкуса.

Сложность: средняя

Бокал: бокал для виски.

Количество порций: 2.

Ингредиенты

Джин – 30 мл

Белый вермут 70 мл

Лимонный сок – 10 мл

Лимон

Лед

Ликер клубничный или малиновый

Все ингредиенты за исключением ликера помещают в шейкер, хорошо взбалтывают, после чего заливают в бокалы с заложенным заранее льдом. В самом конце аккуратно заливается ликер.

Ликер можно не размешивать! За счет высокой плотности он осядет на дне, что придаст напитку очень интересный вид!

Сложность: низкая

Бокал: для мартини

Количество порций: 2

Ингредиенты

Белый вермут 60 мл

Водка 30 мл

Апельсиновый сок 60 мл

Лед

Лимон

Смешать все ингредиенты и разлить по стаканам. Украсить бокалы лимонными дольками. Подавать строго охлажденным!

Сложность: высокая

Бокал: для виски

Количество порций: 2

Ингредиенты

Тоник – 40 мл

Сухой вермут – 70 мл

Апельсиновая цедра

Лед кубиками

Апельсиновые дольки

Апельсиновую цедру нарезать тоненькими полосочками, затем заложить бокал и заполнить его льдом. Залить тоник и вермут, после чего украсить напиток апельсиновой долькой. Вместо виски можно также использовать качественный самогон.

Сложность: средняя

Бокал: для сока

Количество порций: 1

Ингредиенты

Вермут бьянко 0 60 мл

Тоник – 60 мл (лучше лимонный)

Сок лимона или лайма – 20 мл

Сироп – 10 мл

Лед

Все ингредиенты заложить в шейкер и тщательно взбалтывать до ощутимого охлаждения. Вылить в стакан, после чего можно также украсить мятой или мелиссой. Коктейль получается очень легким, поэтому считается традиционно женским.

Сложность: высокая

Бокал: рокс

Количество порций: 2

Ингредиенты

Бурбон 50 мл

Биттер (40⁰) 5 мл

Коктейльная вишня

Лед

Цедра апельсина

Тростниковый сахар (кубик)

Положить в бокал кубик тростникового сахар и измельчить его ступкой. Засыпать лед, залить бурбон и биттер. Украсить коктейль шпажкой с коктейльной вишней и апельсиновой цедрой.

Сложность: низкая

Бокал: для мартини

Количество порций: 2

Ингредиенты

Вермут светлый 70 мл

Лимонный сироп 10 мл

Оливка

Лайм

Самый простой из коктейлей. Достаточно просто смешать вермут с сиропом, поместить в коктейль одну зеленую оливку и украсить бокал лимонной долькой.