Как проверить качество вина из супермаркета у себя дома: делюсь 3 способами

Не знаю, как вы, но последнее время перед тем, как выпить бокал нового, еще не испробованного вина, я обязательно провожу тест на его натуральность.

Даже если бутылка была куплена в супермаркете, нет никакой гарантии, что оно действительно изготовлено из винограда. А вкус у напитка из порошка не самый приятный.

Историей поделился подписчик Руслан.

Проверка «на глаз»

Внимание! Натуральное вино не должно иметь осадка.

Этот этап никогда не пропускаю, провожу в самом магазине. Беру бутылку, резко переворачиваю вверх дном, затем возвращаю в прежнее положение. Смотрю на дно, если есть осадок, то вино точно ненатуральное. Небольшое количество так называемого винного камня допустимо, но такое встречается нечасто.Но этот способ подойдет только для белых вин, так как красные продаются в таре из темного стекла, поэтому увидеть наличие осадка проблематично. Если вино прошло эту проверку, то обычно я покупаю бутылку, однако, дома обязательно провожу еще тесты.

Обращаю внимание на пробку. Она должна открываться с трудом. Внутренняя часть пробки не должна иметь затхлый запах. В то же время пробка не должна быть сухой, но обязательно должна иметь легкий винный аромат.

Тест в бокале

Пока наполняю бокал, смотрю, не появилась ли пена. Ее наличие – сигнал того, что напиток ненатуральный. У хорошего вина если и появилось немного пены, то она должна практически моментально исчезнуть после того, как его налили в бокал.

Наличие небольшого количества пузырьков подтверждает молодой возраст, то есть в бутылке еще сохранились остатки углекислоты.

Вначале наливаю совсем немного вина в бокал. Этот способ проверки я подсмотрел на дегустации. Начинаю крутить бокал в руках, немного наклонять. Вино начинает растекаться по стенкам бокала. Как только все стечет вниз, на стекле не должно оставаться цветных разводов, только прозрачные «дамские ножки».

Важно! По толщине так называемых дамских ножек судят о возрасте напитка. Чем старше вино, тем толще пленка.

Тест с глицерином

Поддельный, ненатуральный напиток никогда не оставляет следов на бокале.Эта жидкость обычно есть в любой домашней аптечке, даже если нет, стоит она недорого и продается в каждой аптеке. Для проверки необходимо соединить глицерин с вином, соблюдая пропорцию 1:5.

Остается немного подождать, пока глицерин не осядет. Теперь проверяем, что изменилось.

Для проверки натуральности вина допускается использование глицерина.

Важно! Если глицерин в бокале с вином приобрел цвет: фиолетовый, желтый, другой оттенок – значит, вино ненатуральное.

Тест с пищевой содой

Оттенок хорошего вина останется прежним и по цвету, и по консистенции. Глицерин также должен остаться в своем первоначальном, вязком состоянии.У каждой хозяйки в доме найдется пищевая сода. Для проверки потребуется емкость с широким горлышком.

В емкость кладу небольшое количество соды. Наливаю немного вина, буквально одну столовую ложку.

Пищевая сода поможет определить натуральность вина.

Натуральное вино окрасит соду в синий, серый цвет, она обязательно должна потемнеть. Если ничего не произошло, то вы приобрели фальсификат или порошковое вино.

Тест с водой

Способ проверки натуральности вина при помощи воды, который я нашел в интернете, меня сильно смутил. Оно якобы не должно растворяться в воде, так как имеет большую плотность.

Такое впечатление, что в школе никто не учился. Мне даже интересно, вы пробовали такой тест?

Рано или поздно, вино растворится в воде, так как в ней ничего не происходит только с маслом, в остальных случаях неминуемо наступит смешивание. Только для разных типов жидкостей потребуется разное время.

Важно! Если оставить на сутки вино в воде, то обе жидкости смешаются.

Хорошее вино будет какое-то время сохранять границу раздела сред, но результаты этого «фокуса» сильно зависят от крепости вина, количества сахара и прочих нюансов.

Заметил еще одну интересную особенность. У ненатуральных вин, даже после того, как они постоят в бокале, сохраняется легкий спиртовой привкус. Но, самое главное, что мне удалось понять, ни в коем случае нельзя гнаться за дешевизной.

Всегда надо смотреть на саму бутылку, она не должна иметь сколов по краям или быть грязной. Информация на этикетке должна хорошо читаться, а сама этикетка быть ровно приклеена. А вы проверяете на натуральность вино из супермаркета?

*Злоупотребление алкоголем опасно для вашего здоровья!