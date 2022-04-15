Если несколько веков назад спиртные напитки были лишь частью обрядов и ритуалов, то сегодня без них не обходится почти ни одно важное событие. В том числе и корпоратив.

Веселиться можно вполне и без алкоголя. Но на корпоратив обычно приходят, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, начальством.

Мы ведь не можем себе позволить употреблять алкоголь на работе. А вот на корпоративе это вполне уместно.

Однако, для того чтобы на утро не было стыдно, нужно подобрать «правильные» напитки и не переборщить с их количеством. Ведь если гулянка в самом разгаре, то остановиться бывает ОЧЕНЬ сложно.

Обязательно ли покупать на корпоратив алкоголь

Любое нормальное предприятие должно хотя бы раз в год устраивать корпоратив, на котором сотрудники смогут вкусно покушать, выпить, потанцевать и поиграть в различные игры.

А обязательно ли пить что-то крепче кофе? Ох, как же часто я слышал этот вопрос на своей прошлой работе.

Решая, стоит покупать на праздник хмельные напитки или нет, нужно учитывать некоторые моменты:

Разрешает ли начальство. Если нет, то лучше не злить босса и собраться дома или в кафе отдельно. Не против ли коллектив. Проведите голосование и выясните мнение большинства. Вряд-ли большая часть сотрудников проголосует против алкоголя. Но если так произошло, то предложите каждому выбрать для себя подходящие безалкогольные напитки. Те, кто все же хочет выпить, могут захватить с собой бутылочку горячительного (но только, если остальные не против). Позволяет ли бюджет. Если начальство не выделило денег на спиртное, но коллектив нуждается в выпивке, то можно дополнительно сложиться и самим купить напитки.

Вне зависимости от того пьющий коллектив ли нет, для того чтобы было по-настоящему весело, нужно продумать активную праздничную программу.

Важно! Чрезмерное употребление спиртного вредит не только здоровью, но и вашей репутации перед коллегами. И помните, вам с этими людьми потом еще работать.

Как рассчитать, сколько алкоголя надо на человека

Подготовка к корпоративу – это занятие довольно кропотливое. Особенно непросто определить, сколько нужно купить алкоголя. Ведь его может оказаться как мало, так и слишком много.

Конечно, не все будут напиваться до беспамятства, но многие люди все же не знают меры и пьют, пока не сваляться.

А зачем на празднике скандалы, драки и постыдные ситуации? Избежать неловкостей можно, правильно рассчитав количество алкоголя.

Если на столе будет много закуски и мероприятие продлится не менее 6 часов, то я советую делать покупку алкоголя по такой схеме:

На одного мужчину должно быть:

вино – 0,5 л;

водка – 300 грамм;

шампанское – 200 грамм.

На одну женщину:

вино – 400 грамм;

водка – 100-150 грамм;

шампанское – 200 грамм.

Если компания будет веселая, количество алкоголя можно увеличить. Для малопьющего коллектива указанное количество можно делить на 2. При расчете нужно учитывать такие моменты:

общее количество гостей;

количество пьющих и непьющих людей;

количество закуски (чем ее больше, тем медленнее люди будут пьянеть);

программа (если гости активно проводят время, можно брать больше выпивки);

сезон года (зимой чаще пьются горячительные напитки в большем количестве).

Когда мне доверили купить на корпоратив выпивку, я воспользовался онлайн-калькулятором для расчета алкоголя, что советую сделать и вам.

Можно ли на корпоратив принести свой алкоголь

Многие русские люди делают дома свой алкоголь (самогон, коньяк, вина и наливки). Поэтому обычно на праздники не возникает проблем с поиском спиртного.

Можно ли нести свои «заготовки» на корпоратив? Скажу сразу, тут все зависит от коллектива.

Если у вас нет «элитных» гостей, которые пьют только Hennessy, то почему бы и нет. Но прежде, чем принести напитки собственного приготовления, нужно поговорить об этом с другими гостями, убедившись в том, что они не будут против.

Внимание! Если вы не уверены в качестве своего алкоголя, то лучше не нести его на корпоратив, иначе коллеги будут долго поминать вас недобрым словом.

Какой алкоголь не стоит покупать на корпоратив

Не могу сказать, что есть какие-нибудь запрещенные напитки для корпоратива. Какой алкоголь можно, а какой нет – решать только вам и вашим коллегам.

Кто-то любит вино, кто-то пиво, а некоторые и вовсе предпочитают слабоалкогольные напитки.

Единственное, чего не стоит делать, – это покупать непроверенные, очень дешевые и низкокачественные напитки. Иначе головной боли и тошноты вам не избежать.

А как вы относитесь к алкоголю на корпоративах? И есть ли напитки, которые вы никогда бы не купили для вечеринки?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!