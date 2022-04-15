Если несколько веков назад спиртные напитки были лишь частью обрядов и ритуалов, то сегодня без них не обходится почти ни одно важное событие. В том числе и корпоратив.
Веселиться можно вполне и без алкоголя. Но на корпоратив обычно приходят, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, начальством.
Мы ведь не можем себе позволить употреблять алкоголь на работе. А вот на корпоративе это вполне уместно.
Однако, для того чтобы на утро не было стыдно, нужно подобрать «правильные» напитки и не переборщить с их количеством. Ведь если гулянка в самом разгаре, то остановиться бывает ОЧЕНЬ сложно.
Обязательно ли покупать на корпоратив алкогольЛюбое нормальное предприятие должно хотя бы раз в год устраивать корпоратив, на котором сотрудники смогут вкусно покушать, выпить, потанцевать и поиграть в различные игры.
А обязательно ли пить что-то крепче кофе? Ох, как же часто я слышал этот вопрос на своей прошлой работе.
Решая, стоит покупать на праздник хмельные напитки или нет, нужно учитывать некоторые моменты:
- Разрешает ли начальство. Если нет, то лучше не злить босса и собраться дома или в кафе отдельно.
- Не против ли коллектив. Проведите голосование и выясните мнение большинства. Вряд-ли большая часть сотрудников проголосует против алкоголя. Но если так произошло, то предложите каждому выбрать для себя подходящие безалкогольные напитки. Те, кто все же хочет выпить, могут захватить с собой бутылочку горячительного (но только, если остальные не против).
- Позволяет ли бюджет. Если начальство не выделило денег на спиртное, но коллектив нуждается в выпивке, то можно дополнительно сложиться и самим купить напитки.
Вне зависимости от того пьющий коллектив ли нет, для того чтобы было по-настоящему весело, нужно продумать активную праздничную программу.
Важно! Чрезмерное употребление спиртного вредит не только здоровью, но и вашей репутации перед коллегами. И помните, вам с этими людьми потом еще работать.
Как рассчитать, сколько алкоголя надо на человекаПодготовка к корпоративу – это занятие довольно кропотливое. Особенно непросто определить, сколько нужно купить алкоголя. Ведь его может оказаться как мало, так и слишком много.
Конечно, не все будут напиваться до беспамятства, но многие люди все же не знают меры и пьют, пока не сваляться.
А зачем на празднике скандалы, драки и постыдные ситуации? Избежать неловкостей можно, правильно рассчитав количество алкоголя.
Если на столе будет много закуски и мероприятие продлится не менее 6 часов, то я советую делать покупку алкоголя по такой схеме:
- На одного мужчину должно быть:
- вино – 0,5 л;
- водка – 300 грамм;
- шампанское – 200 грамм.
- На одну женщину:
- вино – 400 грамм;
- водка – 100-150 грамм;
- шампанское – 200 грамм.
Если компания будет веселая, количество алкоголя можно увеличить. Для малопьющего коллектива указанное количество можно делить на 2. При расчете нужно учитывать такие моменты:
- общее количество гостей;
- количество пьющих и непьющих людей;
- количество закуски (чем ее больше, тем медленнее люди будут пьянеть);
- программа (если гости активно проводят время, можно брать больше выпивки);
- сезон года (зимой чаще пьются горячительные напитки в большем количестве).
Когда мне доверили купить на корпоратив выпивку, я воспользовался онлайн-калькулятором для расчета алкоголя, что советую сделать и вам.
Можно ли на корпоратив принести свой алкогольМногие русские люди делают дома свой алкоголь (самогон, коньяк, вина и наливки). Поэтому обычно на праздники не возникает проблем с поиском спиртного.
Можно ли нести свои «заготовки» на корпоратив? Скажу сразу, тут все зависит от коллектива.
Если у вас нет «элитных» гостей, которые пьют только Hennessy, то почему бы и нет. Но прежде, чем принести напитки собственного приготовления, нужно поговорить об этом с другими гостями, убедившись в том, что они не будут против.
Внимание! Если вы не уверены в качестве своего алкоголя, то лучше не нести его на корпоратив, иначе коллеги будут долго поминать вас недобрым словом.
Какой алкоголь не стоит покупать на корпоративНе могу сказать, что есть какие-нибудь запрещенные напитки для корпоратива. Какой алкоголь можно, а какой нет – решать только вам и вашим коллегам.
Кто-то любит вино, кто-то пиво, а некоторые и вовсе предпочитают слабоалкогольные напитки.
Единственное, чего не стоит делать, – это покупать непроверенные, очень дешевые и низкокачественные напитки. Иначе головной боли и тошноты вам не избежать.
А как вы относитесь к алкоголю на корпоративах? И есть ли напитки, которые вы никогда бы не купили для вечеринки?
Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!