Как выбрать бокалы для шампанского, чтобы не выглядеть "по-деревенски"

Недавно с женой пересматривали старый голливудский фильм и в одном из эпизодов герои красиво распивали шампанское из широких бокалов. Любимая задумчиво сказала, что это очень красиво, а мы почему-то пьем игристые вина из высоких и длинных. Ну да, не аристократы, мы.

А потом я вспомнил, что в современных фильмах уже пьют шампанское из таких же бокалов, что и у нас дома. На что жена ответила: «Мельчает общество. Вот раньше были времена…» Стареет она у меня что ли?

Я решил разобраться, а какие все же бокалы подходят для игристого. Сегодня, поделюсь этим и с вами.

Какая форма бокалов для шампанского считается классической

Существует несколько форм бокалов для шампанского, которые считаются классическими. Дело в том, что процесс производства напитка со временем изменился, и новые емкости позволяют лучше раскрывать все его свойства. Каждую стоит рассмотреть отдельно ‒ здесь выбор будет зависеть от ваших личных предпочтений в сортах и видах шампанского.

Бокал «кубок» («креманка», coupe de champagne) ‒ первый вид, который был создан еще в 1663 году и сохранял популярность до середины 20-го века. Традиционно его объем составляет 250 мл, его чаша широкая и мелкая.

Во время его изготовления шампанские вина были более сладкими и менее игристыми. Поэтому для современных сортов он не подойдет - при большой площади соприкосновения с воздухом напиток быстро теряет игристость (пузырьки улетучиваются), которая является одним из основных критериев оценки качества напитка.

Широкий бокал пригодится:

если вы предпочитаете сладкие сорта игристого: Martini Asti (Мартини Асти), Fragolino (Фраголино);

для тематических вечеринок в винтажном стиле;

для создания пирамид из бокалов.

По легенде, широкие бокалы были изготовлены по форме груди королевы Франции Марии Антуанетты. Однако, эта версия не нашла подтверждения ‒ бокалы были созданы на 100 лет раньше, чем дама взошла на престол.

«Флют» («флейта», flute) ‒ это узкие бокалы объемом 150‒200 мл. Они отлично подходят для большинства сортов игристого вина (Массандра белое и розовое, Инкерман полусладкое, Артемовское, Ореанда и другие популярные марки).

Именно их я рекомендую выбрать для домашнего использования. Это универсальная емкость, которая раскрывает вкус и аромат напитка, а узкая чаша позволяет шампанскому играть дольше.

Бокал набрал популярность одновременно с распространением сухих сортов игристого. В нем концентрируется вкус и максимально раскрывается букет вина. Кроме того, в высокой чаше можно наблюдать путь пузырьков, которые поднимаются со дна бокала на его поверхность.

Бокалы «тюльпан» (tulip glass) созданы специально для белого вина, а шампанское и является одной из его разновидностей. Их объем 250‒300 мл и отличаются они необычной формой. По сравнению с бокалами «флют», они более широкие в нижней части, а кверху сужаются, поэтому напоминают тюльпан.

Для домашнего использования они не пригодятся, потому что нужны только для употребления определенных сортов шампанского с более чем высокой стоимостью и большой выдержкой: Dom Perignon (Дом Периньон), Veuve Clicquot (Вдова Клико).

Важно! Вне зависимости от вида бокала для шампанского, их не стоит охлаждать перед подачей. Иначе образуется лишняя влага, из-за которой напиток станет менее игристым.

Почему для шампанского нужны специальные бокалы

Пить шампанское можно из любой емкости, хоть из кружки, но в таком случае будьте готовы, что напиток не раскроет свой вкус в полной мере.

Жидкость долго хранится в закупоренных бутылках, и при контакте с воздухом начинает играть. В правильных бокалах вкус остается концентрированным, а пузырьки не покинут шампанское еще до начала дегустации.

Если нет бокалов для шампанского, то какими бокалами их можно заменить

Если дома нет бокалов для шампанского, их лучше заменить любыми емкостями для белого вина на длинной ножке, с узкой или средней чашей.

Также можно приобрести набор универсальных бокалов объемом 300‒450 мл. Они более широкие, чем «флют», но также подойдут для шампанского, не размажут его вкус и позволят ему играть долго.

Справка! Открывать шампанское с громким звуком и «выстреливанием» пробки считается дурным тоном. Лучше всего наклонить емкость под углом 45 градусов и аккуратно проворачивать не пробку, а бутылку ‒ так она откупорится более мягко.

10 правил выбора бокалов для шампанского

ценник не всегда эквивалентен качеству, не стоит переплачивать за известность фирмы, выбирайте то, что вам нравится; бокалы бьются, поэтому лучше брать максимально большие наборы; по возможности, берите бокалы не в наборе, а поштучно ‒ так их всегда можно будет докупить; не выбирайте емкости, подходящие только для тех напитков, которые редко появляются в вашем доме; одним из самых лучших материалов для бокалов считается хрусталь, но для дома достаточно обычного стекла; каждый бокал из набора тщательно осматривайте на наличие трещин и повреждений, постучите по краю карандашом – если звук чистый без «дребезжания», то смело покупайте; не заказывайте посуду с пересылкой ‒ хрупкое стекло легко может разбиться в пути; заранее купите 1‒2 бокала про запас и не держите их вместе с основным набором; выбирайте варианты бокалов из обычного тонкого стекла, без гравировок ‒ именно такие используют профессиональные сомелье и они прекрасно подойдут к любому поводу; чтобы выбрать объем, учитывайте, что бокал заполняется вином на две трети, оптимально – 200-350 мл.

Я считаю, что достаточно двух наборов бокалов: универсальных и «флют». Я не поклонник игристого вина и покупать емкости специально для него не вижу смысла. В магазинах легко растеряться, поэтому обратите внимание на несколько советов:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я все же решил порадовать жену и на 8 марта преподнесу ей в подарок набор бокалов для шампанского в виде кубка, как в старом фильме. И пусть игристое вино не раскроет в нем весь свой вкус, но зато она сможет похвастаться красивыми фотками в соцсетях. Оказывается, так просто сделать женщину счастливой. А какие бокалы для шампанского предпочитаете вы?