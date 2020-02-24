Как выбрать хороший коньяк в обычном магазине у дома и может ли он продаваться по акции

Разобраться в ассортименте конька, представленного в магазинах, неискушенному потребителю непросто. На первый взгляд все бутылки кажутся одинаковыми, а надписи на них ставят в недоумение.

Продегустировать напиток в магазине вряд ли получится, поэтому следует знать, по каким критериям определить алкогольный продукт достойного качества.

Страны, производящие хороший коньяк

Настоящий коньяк произведен обязательно на юго-западе Франции в департаменте Шаранта. Обязательным условием является строгое следование технологии. Качество французских коньяков строго регламентировано государством.

Такие производители как Delamain (Деламен), Rémy Martin (Реми Мартин), Hennessy (Хэннеси), Augie (Оужи), Courvoisier (Курвуазье), Bisquit (Бисквит), Martell (Мартел), Camus (Камю) имеют многолетнюю историю и заслуженную репутацию.

Все другие алкогольные напитки, изготовленные по коньячной технологии, признаются международным стандартом крепленым бренди.

Однако многие армянские, грузинские, российские, молдавские и украинские напитки выделяются специалистами в отдельную группу.

Хотя с юридической точки зрения называться коньяком на международном рынке они не могут (это право есть только у французов), но вкус и качество напитков признано экспертами очень хорошими. Главное покупать коньяк в проверенных магазинах и не нарваться на подделку.

Что входит в состав настоящего коньяка

Чтобы приготовить коньяк можно использовать только определенные сорта винограда: коломбар, жюрансон блан, фон бланш, семийон, месли сэн-франсуа, уньи блан. Ягоды собирают в конце октября, добывают сок из них и затем ферментируют в течение трех недель.

Следующий этап – двухступенчатая дистилляция в специальном аппарате. Согласно французским стандартам она осуществляется исключительно в период с 15 ноября по 31 марта.

В результате получается напиток крепостью 40%. Но для получения уникального вкуса необходимо выдержать коньяк в бочках из тронсейского или лимузенского дуба объемом от 270 до 450 литров. Минимальный срок – 30 месяцев. В зависимости от срока выдержки присваивается маркировка.

Французский коньяк не содержит ничего, кроме дистиллята. В других странах могут встречаться напитки с добавками карамели, настойкой дубовой стружки и т.д., однако содержание добавок в готовом продукте не должно превышать 4%.

Может ли коньяк “по акции” быть хорошим

Предложения сетевых магазинов приобрести товар по сниженной стоимости в ограниченный срок это далеко не всегда попытка «спихнуть» некачественный продукт. Крупные супермаркеты дорожат репутацией и не станут предлагать потребителям испорченные товары.

Обычно скидки инициируют поставщики, чтобы повысить выручку, либо магазины для привлечения новых покупателей или чтобы освободить полки для новой продукции.

Обычно распродаются наименее популярные продукты, однако в преддверии праздников на акцию попадают и ценные наименования. Также магазин может знакомить таким образом клиентов с новым продуктом.

Приобретая алкоголь в крупных сетевых магазинах, не стоит опасаться, что товар по акции окажется подделкой. По закону продавец обязан иметь сертификат качества. Обращайте внимание на этикетку и упаковку – если с ними все в порядке, можно смело класть товар в корзину.

Лучшие сорта коньяка, которые продают сетевые магазины

Hennesy (Хэннеси) – 1500 р. за 0,5 литра;

Courvoisier (Курвуазье) – 1300 р. за 0,5 литра;

Martell (Мартел) – 1200 р. за 0,5 литра;

Remy Martin (Реми Мартин) – 1499 р за 0,5 литра;

Бахчисарай – 495 р. за 0,5 литра;

Арарат Наири – 3200 р. за 0,5 литра.

Эксперты Роскачества ежегодно составляют рейтинги коньяков, доступных массовому потребителю. Среди них можно выделить несколько брендов, качество которых заслуживает внимания и которые можно купить в обычных магазина:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Купить качественный коньяк сегодня можно не только в специализированных, но и в сетевых магазинах. Ассортимент позволяет подобрать вариант, который станет украшением вашего стола. А какой коньяк предпочитаете вы? На что обращаете внимание при его выборе?