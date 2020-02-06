Не так давно моя подписчица прислала мне статью о том, как она дома готовит вкусный ликер «Бейлиз». Я рассказал жене об этом рецепте и предложил попробовать сделать его. Супруга согласилась и даже пошла в магазин за необходимыми ингредиентами.

Но вернулась оттуда не только с ними, но уже и с готовым напитком. «Это, - говорит, - для сравнения результатов». Домашнее приготовление «Бейлиза» у нас как-то не получилось, времени все не хватало, но вот магазинный вариант мы с ней распили.

Люблю я ликеры за их насыщенный, яркий вкус. Я решил провести исследование и узнать, а как же правильно пить этот вид алкоголя. Поделюсь результатами и с вами.

Что такое ликер

Существует мнение, что ликёр – это сугубо женский напиток. Однако, по своей крепости он не уступает хорошему виски, коньяку или рому. Основным отличием ликёра от вышеупомянутых напитков является то, что в его составе могут содержаться любые ароматные травы, фрукты, орехи, ягоды и даже сливки и яйца.

Сегодня ликёрами принято именовать любые сладкие напитки, содержащие этанол. Но борцы за «чистоту рядов» всё же стараются отделять эту разновидность алкоголя от бальзамов, наливок, настоек и битеров. Условно все ликёры можно подразделить на три основные категории:

крепкие, самые сладкие сорта (30–45%),

десертные, характеризующиеся выраженным кисло-сладким послевкусием (25–30%),

и кремы, выделяющиеся особой тягучей консистенцией и приторным вкусом (15–25%).

Самые известные марки ликёров

Одним из самых покупаемых ликёров сегодня является «Baileys Original» (Бэйлиз Ориджинал), изготовленный на основе виски, произведённого в Ирландии, и сливок с добавлением ванили, сахара, какао-бобов. Этот сливочный напиток лично мне очень нравится.

Ещё одним напитком, покорившим любителей ликеров всего мира, является апельсиновый «Cointreau» (Куантро). Насыщенный вкус в этом напитке достигается благодаря особенному способу сбора и переработки цитрусов, позволяющему сохранить в апельсинах максимальное количество эфиров, придающих ликёру особый вкус и ярко выраженный аромат.

Говоря о ликёрах, не могу оставить без внимания продукт немецкого производства “Jagermeister”(Егермейстер). Основу этого благородного напитка составляет секретный купаж из 38 трав и древесная кора. Примечательно, что по сей день никому, кроме производителей, так и неизвестен точный рецепт умеренно сладкого дижестива. Известно лишь то, что его настаивают в течение года в дубовых бочках, а после тщательно фильтруют.

К популярным ликёрам также относятся: «Chartreuse» (Шартрёз), «Sheridan’s» (Шериданс), «Galliano» (Гальяно), «Amaretto» (Амаретто) и «Becherovka» (Бехеровка).

Как выбрать ликёр

Выбирая ликёр в магазине, я всегда обращаю внимание на состав напитка. В натуральном продукте обязательно должны присутствовать: бренди или виски, сахар, натуральные соки и ароматизаторы, сливки, молоко или яичный желток.

Качественный ликёр в магазине будет продаваться только в бутылке из стекла, а его стоимость составит от 600 рублей за 0,5 л.

Как правильно и из чего пить ликёр

Для употребления этого спиртного напитка «в чистом виде» я использую небольшие рюмки на ножке, объём которых от 25 до 60 мл. В процессе распития я медленно цежу напиток сквозь зубы, максимально растягивая удовольствие. В исключительных случаях (например, когда хочется согреться) разрешаю себе выпить ликер за один глоток.

Если я добавляю в ликёр несколько кубиков льда, то в таком случае напитки подаются мной в широких стаканах с толстым дном, предназначенных для виски или коктейлей-аперитивов.

Чрезмерно сладкие ликёры я разбавляю кипячёной водой либо фруктовыми соками. Иногда я использую для разбавки растопленный шоколад, сливки или мороженое. Подаю подобные импровизированных коктейлей гостям я в бокалах объёмом не менее 100 мл.

Для подачи многокомпонентных коктейлей с использованием ликёра я использую ликёрные стопки (если речь идёт о шотах), либо в бокалы большого объёма (актуально для лонгов).

Горькие сорта ликеров обычно выступают в роли аперитива, сладкие, соответственно, являются десертными напитками и подаются после завершения трапезы.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Конечно, пить ликёр при большом желании можно и из простого бокала, но есть правила этикета, которых следует придерживаться. А как употребляете ликёры вы? Поделитесь своим опытом.