Помню, как в детстве зачитывался книгами о пиратах и благородных корсарах. Сабатини был зачитан до дыр!

Кто-то мечтал быть космонавтом, а я мечтал о море и парусах. Какого же было мое разочарование, когда я узнал, что в море уже не ходят под парусом. Зато ром пьют очень успешно!

В каких странах делают лучший ром

Куба. Признанный мировой лидер в производстве рома. Некоторые даже считают эту страну родиной напитка.

Барбадос. На самом деле, ром «родился» и впервые поступил в продажу именно здесь. Он даже сначала именовался «барбадосской водой».

Ямайка. Местный напиток отличается специфическим вкусом и ароматом, нравится не всем. Ощутимы «сернистые», даже «формальдегидные» нотки. Дело в традиционной технологии приготовления напитка.

Гайана. Маленькая страна, которую не все сразу в состоянии найти на карте. Однако ром здесь очень неплохой, с мягким вкусом и нотками дыма.

Гаити, Мартиника. Здесь ром производят примерно по той же технологии, что и коньяк. И даже выдерживают в бочках из дуба, растущего в провинции Лимузен.

«Карибский ром» – это уже давно признанный бренд, примерно как «французское вино» или «шотландский виски». Поэтому лучший «пиратский напиток» производится именно в странах карибского бассейна:

Ром с Карибских островов ценится знатоками и ценителями напитка во всем мире.

Важно! Неожиданно для многих в список стран-производителей хорошего рома попадает и Индия. Кстати, именно она занимает первое место в мире по потреблению этого напитка.

Как отличить настоящий ром от подделки

Обращайте внимание на правильность написания названия. Настоящий ром – это Bacardi, а не Bakardy.

Изучите этикетку. Наклеивается она ровно, аккуратно. На ней имеются данные о стране происхождения, бренде, импортере, непосредственно напитке (объем, крепость, состав, дата разлива).

Осмотрите акцизную марку. Можно скачать специальное приложение, позволяющее сканировать ее на месте и проверить подлинность напитка.

Оцените сам напиток. Цвет должен быть ровным, любые примеси, взвеси, осадок на дне, мутность недопустимы.

Подлинность напитка можно установить еще в магазине, обращая внимание на следующие нюансы:

Любые грамматические ошибки на этикетке бутылки с ромом недопустимы (левый вариант – подделка).

Сорта рома и их характеристика

Светлый. Бесцветный прозрачный ром, реже с серебристым отливом. Вкус достаточно мягкий, не слишком выразительный. Срок выдержки – до 2 лет (минимум 4 месяца). Чаще всего идет на коктейли.

Золотой. Оттенок варьируется от бледно-соломенного и светло-медового до собственно золотистого. К сырью чаще всего добавляются карамель, специи. Выдерживается напиток 1-2 года. Вкус более выразительный.

Темный. Напиток янтарного цвета длительной (от 3 лет) выдержки. Насыщенность оттенка обеспечивает добавление выпаренного до состояния сиропа сока сахарного тростника. Вкус и аромат очень сложный, многогранный. Специалисты различают в нем нотки патоки, специй, карамели, перца, скорлупы грецкого ореха.

Ром классифицируется по сортам в зависимости от цвета:

Цвет рома определяется тем, какое сырье используется для его изготовления, и сроком выдержки.

На что обращать внимание при выборе рома в магазине у дома

Лучше всего отправляться за ромом в специализированный магазин. Но и в торговой точке у дома можно приобрести качественный напиток, если обращать внимание (помимо стоимости) на производителя и срок выдержки спиртного.

Продукция наиболее «раскрученных» в России брендов имеется в абсолютном большинстве магазинов, где вообще продают алкоголь:

Bacardi. Бутылка Bacardi Carta Blanca выдержкой 1,5 года или Carta Negra выдержкой 4 года объемом 0,7 л обойдется примерно в 1400 рублей.

Captain Morgan. Стоимость 0,7-литровой бутылки Captain Morgan White минимальной выдержки – около 1100 рублей, 3-летнего Black – 1800 рублей.

Havana Club. Белый ром Anejo 3 anos стоит примерно 1100 рублей за 0,7 л, золотой Anejo Especial – 1400 рублей, темный Anejo 7 anos – 1800.

Даже в магазинах у дома сейчас имеется неплохой выбор спиртных напитков, там же можно найти качественный ром.

Ром сейчас продают повсеместно. Даже в ближайшем к дому магазине наверняка найдется продукция нескольких наиболее «раскрученных» брендов. Чтобы обезопасить себя от приобретения подделки, нужно заранее знать, на что обратить внимание при выборе.

А вы как считаете: стоит покупать спиртное только в специализированных магазинах или вполне можно наведаться за бутылкой рома в ближайший к дому супермаркет? Приходилось покупать подделку? Если да, то в магазине какой категории?