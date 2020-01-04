Заговорили мы недавно с друзьями о меню для рождественского стола. Единогласно было принято мнение, что шашлыку – быть! Вопрос возник только в том, каким алкоголем его запивать.
Да, водка-пиво уже стали классическими напитками для этого блюда. Но в Рождество же хочется чего-то особенного. Давайте разберемся, а какой алкоголь можно сочетать с жаренным на огне мясом.
Какой алкоголь лучше всего подойдет под шашлыкШашлык – излюбленное блюдо, уже давно встречающееся не только в летнем меню. А правильно подобранное спиртное поможет в полной мере раскрыть вкус и аромат мяса. Или напрочь убьет все долгие старания по приготовлению. Советую придерживаться нескольких простых правил:
- Необычный, острый, местами неприятный запах, свойственный некоторому мясу, например, баранине, может перебить вкус спиртного. Поэтому лучше взять вина на основе мерло с плотной текстурой. Например, “Red Diamond”. То же правило действует и для жирных видов мяса.
- Вкус нежного мяса (курицы, утки) легко забить, так что лучше откройте к нему сладкое или полусладкое вино, светлое пиво.
- Вкус слегка подсушенного шашлыка смогут исправят легкие напитки – сухие вина, коктейли с небольшим градусом, светлое пиво. Таким спиртным можно гораздо чаще запивать мясо, а кислинка справляется с жаждой. Подходящий сорт вина – Пино Гриджио, а пива «Жатецкий гусь светлое».
- Алкоголь с нейтральным или травяным букетом (Бехеровка, джин, водка) ненавязчиво подчеркнет аромат любого мяса.
Крепкий алкогольВ холодную погоду крепкие напитки подойдут как нельзя кстати. Да и шашлык сам по себе блюдо сытное. Тёмный ром – известный «Bacardi» и пряный «Captain Morgan» – идеально дополнят шашлык. Подается к сочному красному мясу как в чистом виде, так и в коктейлях.
Совет. Смешивать с другими напитками лучше белые сорта рома, которые при своем слабовыраженном вкусе отличаются высокой крепостью.Коньяк и виски не столь уместны из-за своего насыщенного вкуса. Шашлык из птицы лучше запивать портвейном, заменяющим красные столовые вина. Попробуйте напитки португальских брендов: Barros Tawny, Andersen Fine Ruby.
С летних пикников привычно сочетание водки («Grey Goose», «Finlandia») и шашлыка из свинины. Актуально оно и в новогодние праздники. Что у мяса, что у алкоголя аромат слабый, а значит они отлично дополнят друг друга.
Но я бы посоветовал домашние или магазинные настойки на водочной основе, к примеру, «Хортиця Red Berry», близкую по ягодному привкусу к классическим настойкам.
Слабый алкогольТрадиционно шашлык запивается если не водкой и пивом, то вином. Но сорт и крепость подбирается непосредственно под мясо и способ приготовления:
- белое вино средней сладости из виноградных сортов Шардоне, Совиньон-блан, Рислинг сочетается с шашлыком из курицы или рыбы;
- насыщенное, крепкое красное вино «Steakwine» Malbec или плотное «Tussok Jumper» Shiraz для индейки и баранины;
- не слишком пряное красное Каберне под свинину, лучше брать испанские или итальянские вина, более мягкие по вкусу, нежели французские;
- слегка терпким красным лучше запивать телятину, например – «Авторское вино» Пино Нуар-мерло от Фанагории.
Главный аргумент в пользу вин, на мой взгляд, – кислинка. Отдельно хочу отметить очаровательные рислинги, идеально сбалансированные по сладости.
Благодаря своей высокой кислотности они сочетаются со многими блюдами, в том числе мясными. Сухие вина больше подойдут к свиному шашлыку, сладкие - к курице или рыбе.
Совет. Сухие розовые вина подходят ко многим блюдам, но вот к мясному шашлыку их открывать не стоит. Мясо заглушит вкус этих легких напитков.Пенный напиток подбирайте в соответствии с жирностью мяса. Так, наиболее плотные и ароматные темные портеры «Krusovice Cerne» или «Форштадтский эль» я бы взял, чтобы дополнить сочную баранину или говядину с перечным соусом, а классический светлый лагер от пивоварни Крюгер без особо заметных привкусов – под свинину. Для курицы лучше брать светлые сорта без горечи хмеля: «Hoegaarden», «Kozel».
Хороший вариант некрепкого алкоголя с ненавязчивым запахом – вермут. Травяной настойкой легко запивать суховатый шашлык. Также напиток хорошо сочетается с различными специями, часто используемыми для маринада.
КоктейлиПодобрать коктейли к шашлыку сложно. Да и смешанные напитки выступают скорее аперитивом, нежели полноценным алкогольным дополнением к блюду. Понравятся они тем, кто спиртное в чистом виде не жалует. Многие из них требуют минимум ингредиентов для самостоятельного приготовления:
- «Отвертка». Готовится на основе апельсинового сока и водки в пропорциях 2:1 или 1:1.
- Ром (коньяк) с колой. Смешиваются в количестве 1:1. Не забудьте про лёд.
- «Кровавая Мэри». Водка, виски или текила – 50 мл, томатный сок – 100-120 мл, немного сока лимона или лайма. Компоненты смешиваются в стакане или аккуратно, по лезвию ножа наливаются слоями. Приправляется коктейль щепоткой черного перца.
Такие коктейли подходят к шашлыку из свинины или баранины. Зимний шашлык (особенно из белого мяса) прекрасно дополнят согревающие коктейли: глинтвейн или грог.
К красному мясу подготовьте ликеры с немного кислым вкусом и сильным ароматом: ореховым, травяным. Разбавить их можно содовой или водкой – до более крепкого варианта, предварительно разведя её водой со льдом. Не переусердствуйте. Важно сохранить вкус и запах основного ароматного напитка.
Конечно, кто-то к алкоголю и вовсе нейтрален и наслаждается чистым вкусом мяса, кто-то выбирает легкие вина под праздничное настроение, а другие не прочь добавить чего-нибудь покрепче. А вы уже подобрали идеальное для себя сочетание алкоголя и мяса для новогодней ночи?
Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!