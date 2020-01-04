Заговорили мы недавно с друзьями о меню для рождественского стола. Единогласно было принято мнение, что шашлыку – быть! Вопрос возник только в том, каким алкоголем его запивать.

Да, водка-пиво уже стали классическими напитками для этого блюда. Но в Рождество же хочется чего-то особенного. Давайте разберемся, а какой алкоголь можно сочетать с жаренным на огне мясом.

Какой алкоголь лучше всего подойдет под шашлык

Необычный, острый, местами неприятный запах, свойственный некоторому мясу, например, баранине, может перебить вкус спиртного. Поэтому лучше взять вина на основе мерло с плотной текстурой. Например, “Red Diamond”. То же правило действует и для жирных видов мяса. Вкус нежного мяса (курицы, утки) легко забить, так что лучше откройте к нему сладкое или полусладкое вино, светлое пиво. Вкус слегка подсушенного шашлыка смогут исправят легкие напитки – сухие вина, коктейли с небольшим градусом, светлое пиво. Таким спиртным можно гораздо чаще запивать мясо, а кислинка справляется с жаждой. Подходящий сорт вина – Пино Гриджио, а пива «Жатецкий гусь светлое». Алкоголь с нейтральным или травяным букетом (Бехеровка, джин, водка) ненавязчиво подчеркнет аромат любого мяса.

Шашлык – излюбленное блюдо, уже давно встречающееся не только в летнем меню. А правильно подобранное спиртное поможет в полной мере раскрыть вкус и аромат мяса. Или напрочь убьет все долгие старания по приготовлению. Советую придерживаться нескольких простых правил:

Крепкий алкоголь

Совет. Смешивать с другими напитками лучше белые сорта рома, которые при своем слабовыраженном вкусе отличаются высокой крепостью.

В холодную погоду крепкие напитки подойдут как нельзя кстати. Да и шашлык сам по себе блюдо сытное. Тёмный ром – известный «Bacardi» и пряный «Captain Morgan» – идеально дополнят шашлык. Подается к сочному красному мясу как в чистом виде, так и в коктейлях.Коньяк и виски не столь уместны из-за своего насыщенного вкуса. Шашлык из птицы лучше запивать портвейном, заменяющим красные столовые вина. Попробуйте напитки португальских брендов: Barros Tawny, Andersen Fine Ruby.

С летних пикников привычно сочетание водки («Grey Goose», «Finlandia») и шашлыка из свинины. Актуально оно и в новогодние праздники. Что у мяса, что у алкоголя аромат слабый, а значит они отлично дополнят друг друга.

Но я бы посоветовал домашние или магазинные настойки на водочной основе, к примеру, «Хортиця Red Berry», близкую по ягодному привкусу к классическим настойкам.

Слабый алкоголь

белое вино средней сладости из виноградных сортов Шардоне, Совиньон-блан, Рислинг сочетается с шашлыком из курицы или рыбы;

насыщенное, крепкое красное вино «Steakwine» Malbec или плотное «Tussok Jumper» Shiraz для индейки и баранины;

не слишком пряное красное Каберне под свинину, лучше брать испанские или итальянские вина, более мягкие по вкусу, нежели французские;

слегка терпким красным лучше запивать телятину, например – «Авторское вино» Пино Нуар-мерло от Фанагории.

Традиционно шашлык запивается если не водкой и пивом, то вином. Но сорт и крепость подбирается непосредственно под мясо и способ приготовления:

Главный аргумент в пользу вин, на мой взгляд, – кислинка. Отдельно хочу отметить очаровательные рислинги, идеально сбалансированные по сладости.

Благодаря своей высокой кислотности они сочетаются со многими блюдами, в том числе мясными. Сухие вина больше подойдут к свиному шашлыку, сладкие - к курице или рыбе.

Совет. Сухие розовые вина подходят ко многим блюдам, но вот к мясному шашлыку их открывать не стоит. Мясо заглушит вкус этих легких напитков.

Пенный напиток подбирайте в соответствии с жирностью мяса. Так, наиболее плотные и ароматные темные портеры «Krusovice Cerne» или «Форштадтский эль» я бы взял, чтобы дополнить сочную баранину или говядину с перечным соусом, а классический светлый лагер от пивоварни Крюгер без особо заметных привкусов – под свинину. Для курицы лучше брать светлые сорта без горечи хмеля: «Hoegaarden», «Kozel».

Хороший вариант некрепкого алкоголя с ненавязчивым запахом – вермут. Травяной настойкой легко запивать суховатый шашлык. Также напиток хорошо сочетается с различными специями, часто используемыми для маринада.

Коктейли

«Отвертка». Готовится на основе апельсинового сока и водки в пропорциях 2:1 или 1:1. Ром (коньяк) с колой. Смешиваются в количестве 1:1. Не забудьте про лёд. «Кровавая Мэри». Водка, виски или текила – 50 мл, томатный сок – 100-120 мл, немного сока лимона или лайма. Компоненты смешиваются в стакане или аккуратно, по лезвию ножа наливаются слоями. Приправляется коктейль щепоткой черного перца.

Подобрать коктейли к шашлыку сложно. Да и смешанные напитки выступают скорее аперитивом, нежели полноценным алкогольным дополнением к блюду. Понравятся они тем, кто спиртное в чистом виде не жалует. Многие из них требуют минимум ингредиентов для самостоятельного приготовления:

Такие коктейли подходят к шашлыку из свинины или баранины. Зимний шашлык (особенно из белого мяса) прекрасно дополнят согревающие коктейли: глинтвейн или грог.

К красному мясу подготовьте ликеры с немного кислым вкусом и сильным ароматом: ореховым, травяным. Разбавить их можно содовой или водкой – до более крепкого варианта, предварительно разведя её водой со льдом. Не переусердствуйте. Важно сохранить вкус и запах основного ароматного напитка.

Конечно, кто-то к алкоголю и вовсе нейтрален и наслаждается чистым вкусом мяса, кто-то выбирает легкие вина под праздничное настроение, а другие не прочь добавить чего-нибудь покрепче. А вы уже подобрали идеальное для себя сочетание алкоголя и мяса для новогодней ночи?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!