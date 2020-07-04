Как выбрать коктейль в ближайшем магазине и в чем лучше брать - в стекле или в банке

Я выбираю коктейль в зависимости от нескольких факторов: формата мероприятия, компании и даже времени дня. Он может быть достаточно крепким или слабоалкогольным, если хочется освежиться в обед в гараже или на огороде.

Как показывает мой собственный опыт, существуют даже мужские и женские коктейли. Моей жене нравятся сладенькие легкие, напоминающие ликер или шампанское.

Она может пить один бокал половину вечера, пока все пузырьки не улетучатся, и жидкость не превратится в компот. Я же с друзьями предпочитаю что-либо покрепче без приторной слащавости.

В большинстве супермаркетов есть коктейли в стекле и алюминиевых банках. Последние не подходят для «особых случаев», но просто незаменимы для выездов на природу. Обычно я ориентируюсь на собственные вкусы, но должен учитывать и предпочтения гостей, если беру алкоголь на компанию.

На что обратить внимание при выборе готовых коктейлей

цвет;

запах;

густота;

вязкость.

Для начала следует выяснить, сколько градусов в напитке и какие в нем есть добавки. При выборе коктейля нужно обратить внимание также на следующие характеристики:

Большое значение имеет упаковка. Если в дом должна прийти особая гостья, покупают спиртное в красивой таре, чтобы создать романтическое настроение.

Для вечеринки с друзьями подойдет нечто попроще, главное, чтобы всех устраивал градус и вкус. Рассмотрим для сравнения напитки, которые есть почти во всех супермаркетах.

Слабоалкогольная новинка - напиток со вкусом Абсента. У «свободных масаи» оригинальная бутылка, которая и привлекла мое внимание.

У бутылки из стекла с одной стороны вылито объемное изображение черепа, а содержащийся в ней коктейль имеет ярко-зеленый цвет, как у настоящего абсента. Это креативная продукция Пензенского винно-водочного завода.

Запах у коктейля - тоже как у настоящего абсента. Несколько бутылочек можно взять для обычного вечера перед телевизором или на пикник.

Monte Choko Dark Chocolate, 510 рублей

Еще расскажу о коктейле «Шоколадная гора». Напиток посерьезнее, который, с моей точки зрения, подойдет для романтической встречи.

Разливается он по бутылочкам квадратной формы. Цвет у жидкости почти рубиновый. Оформление - лаконичное и элегантное. Издалека напоминает бутылку элитного алкоголя и может произвести впечатление на неискушенную публику, например, на любимую женщину.

Украшает пузырек красивый литой герб с обратной стороны, что тоже смотрится достаточно дорого и благородно.

Судя по составу, который описан мелким шрифтом на этикетке, Monte Choko Dark Chocolate больше имеет отношение к ароматизированной водке, чем к классическому коньяку. Коктейль имеет ярко выраженный шоколадный вкус и такой же аромат.

В какой таре лучше покупать готовые коктейли

Для поездки на природу будет выгоднее взять напитки, разлитые в алюминиевые баночки. Такая тара компактна, безопасна, да и весит меньше стекла.

После употребления содержимого банки легко сминаются, их легко можно взять с собой, чтобы довести до ближайшего мусорного бака. Они не бьются и не громыхают в машине.

Стекло подходит для торжеств, романтических вечеров и других мероприятий в домашней обстановке.

Хотя мой тесть, например, предпочитает слабый алкоголь только в стекле. Он большой фанат пива, поэтому для него я закупаю всевозможный Радлер (от 55 рублей за банку или бутылку).

Правила хранения готовых коктейлей

У напитков заводского приготовления срок хранения длиннее, чем у произведений барного искусства. Хранить любой алкогольный напиток лучше в холодильнике, но не под морозилкой. Напиток не должен перемерзать. Для напитков на основе вина лучше подойдет погреб или специальный шкаф.

Мое мнение, что алкоголь должен быть охлажденным, но не холодным. Ледяной напиток теряет вкус. Поэтому ни в коем случае нельзя «экстренно» охлаждать коктейли в морозилке.

Стеклянная бутылка может лопнуть, а ее содержимое – расслоиться. Уж лучше бросить несколько кусочков льда непосредственно в бокал.

Чтобы выбрать идеальный коктейль в магазине, нужно понимать, что хочется получить в результате. Одни напитки подходят для светской беседы и романтических свиданий, другие лучше пить с друзьями под шашлычок.

А вообще о вкусах не спорят, мой тесть, например, в любой непонятной ситуации пьет пиво (впрочем, и в понятной тоже).

А что из слабоалкогольного пьете вы?