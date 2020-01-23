Буквально несколько дней назад с друзьями завели разговор на тему подарков. Мол, скоро праздники начнутся, а сотрудниками и начальству дарить нечего. Обмолвился лишь парой словечек о том, что на прошлый Новый год заморочился и подарил начальнику хороший коньяк, тот обрадовался, до сих пор вспоминает.
Друзья, конечно, тотчас оживились - начались расспросы, советы и все прочее. Вот и решил, может этой статьей я смогу облегчить кому-то жизнь и помочь с таким довольно сложным выбором.
Какой коньяк подаритьВ своё время мой выбор пал на такой экземпляр, как Remi Martin VSOP (Реми Мартен). Да, возможно, он не из дешевых, однако качество и удовольствие начальника для меня было в приоритете. Уж лучше напрячься и купить лучшее, чем потом стыдиться дарить.
Смотрел я в первую очередь на срок выдержки - он обязательно должен варьироваться от 8 до 15 лет. Чем меньше он выдержан, тем, соответственно, меньше насыщены его вкусовые качества.
Также страна происхождения - в моем случае это Франция. В производстве используется виноград сорта Уни Бланк, который был собран на элитных участках региона Шампань.
Кроме этого я рекомендую для подарка начальнику такие марки коньяка:
- HennessyVS (Хеннесси VS);
- Кочари 5 лет;
- Ной Традиционный 7 лет;
- Kvint (Квинт) выдержанный 14 лет.
Какие критерии выбораКонечно, на вкус и цвет коньяк может быть разным, однако если вы все-таки решили серьезно разобраться в этом вопросе, то должны знать основные критерии выбора. К ним относятся:
-
Выдержка. В странах СНГ привыкли считать возраст по количеству звёзд (3 звезды - 3-5 лет выдержки, 5 звёзд - 5-15 лет выдержки). Однако в Европе и США пользуются другой системой. Исходя из неё, коньяк с выдержкой 3-7 лет в названии будет иметь приставку VS; 7-20 лет - VSOP, а 20-50 лет - XO. Как я уже писал выше – чем выше выдержка, тем больше вкуса и аромата вобрал в себя коньяк из бочек.
-
Цвет. Он зависит от времени выдержки и добавок (колеров), которые используют производители. Поэтому цвет должен быть, конечно, важным фактором, но не основным. Нормой считают оттенки коньяка, начиная от светло-пшеничного, заканчивая янтарным и красновато-дубовым.
Обратите внимание на то, что в хорошем коньяке никогда не будет осадка или слегка мутного цвета. Если вы видите хоть что-то из этого, скорее всего, коньяк – подделка, была нарушена технология производства или условия хранения!
-
Запах. В запахе коньяка должен отчетливо чувствоваться древесный дубовый аромат. Это из-за того, что качественные коньяки долго настаиваются именно в дубовых бочках до того, как их наконец разливают по бутылкам.
Также должны присутствовать дополнительные лёгкие ароматы: ваниль, яблоко, шоколад, орех и так далее. Их запах не должен быть химическим или слишком навязчивым. Если пахнет коньяк слишком резко спиртом, лучше оставьте его и перейдите к следующему варианту - так вы точно не попадёте впросак и не наткнётесь на фальшивку.
- Вкус. Хороший, не поддельный коньяк не сушит гортань, не оставляет после себя слишком явного послевкусия. Добросовестные производители добавляют в коньяк дубильные вещества, которые делают его гораздо более мягким и слегка вязким.
Вот совет, чтобы наверняка убедиться в качестве. Необходимо налить коньяк в бокал и несколько раз повернуть его, чтобы напиток коснулся стенок бокала. Если на них сначала жидкость сначала похожа на пленочку на молоке, а затем она собирается в капельки, то можете быть уверенными - коньяк качественный.
Стоимость: как взвесить за и противПо личному опыту скажу, что экономить не стоит- если вы уже решили приобрести такой подарок начальнику, то нужно приобретать качество, а стоит оно от 1000 рублей. Но цена зависит еще и от выдержки. Например, коньяк Courvoisier VS (Курвуазье VS) в сетевых магазинах стоит около 1850 рублей, а Courvoisier VSOP (Курвуазье VSOP) уже около 2200 рублей.
Такая высокая стоимость этого напитка обусловлена еще и дороговизной производства, ведь только для 1 литра коньяка требуется более 10 литров молодого вина. Процесс дистилляция ферментированного виноградного сока занимает много времени и требует много сил виноделов.
Согласитесь, начальник не тот человек, на подарке которому стоит экономить. Особенно если он еще и человек хороший.
Варианты упаковкиУпаковывать коньяк или нет - это сугубо индивидуальное решение, однако я считаю, что красивый презентабельный вил подарка никогда не бывает лишним.
Если вы не хотите заморачиваться, можно попросить работников магазина красиво запаковать коньяк в специальный пакет.
Хорошим дополнением к подарочному коньяку будут различные “аксессуары”, такие как карманная фляга для напитка, красивые бокалы или же деревянный бочонок, подчеркивающий древесный аромат подарка.
Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!А как вы считаете, стоит ли дарить коньяк начальнику? Если да, то какой?