Буквально несколько дней назад с друзьями завели разговор на тему подарков. Мол, скоро праздники начнутся, а сотрудниками и начальству дарить нечего. Обмолвился лишь парой словечек о том, что на прошлый Новый год заморочился и подарил начальнику хороший коньяк, тот обрадовался, до сих пор вспоминает.

Друзья, конечно, тотчас оживились - начались расспросы, советы и все прочее. Вот и решил, может этой статьей я смогу облегчить кому-то жизнь и помочь с таким довольно сложным выбором.

Какой коньяк подарить

В своё время мой выбор пал на такой экземпляр, как Remi Martin VSOP (Реми Мартен). Да, возможно, он не из дешевых, однако качество и удовольствие начальника для меня было в приоритете. Уж лучше напрячься и купить лучшее, чем потом стыдиться дарить.

Смотрел я в первую очередь на срок выдержки - он обязательно должен варьироваться от 8 до 15 лет. Чем меньше он выдержан, тем, соответственно, меньше насыщены его вкусовые качества.

Также страна происхождения - в моем случае это Франция. В производстве используется виноград сорта Уни Бланк, который был собран на элитных участках региона Шампань.

Кроме этого я рекомендую для подарка начальнику такие марки коньяка:

HennessyVS (Хеннесси VS);

Кочари 5 лет;

Ной Традиционный 7 лет;

Kvint (Квинт) выдержанный 14 лет.

Какие критерии выбора

Выдержка. В странах СНГ привыкли считать возраст по количеству звёзд (3 звезды - 3-5 лет выдержки, 5 звёзд - 5-15 лет выдержки). Однако в Европе и США пользуются другой системой. Исходя из неё, коньяк с выдержкой 3-7 лет в названии будет иметь приставку VS; 7-20 лет - VSOP, а 20-50 лет - XO. Как я уже писал выше – чем выше выдержка, тем больше вкуса и аромата вобрал в себя коньяк из бочек. Цвет. Он зависит от времени выдержки и добавок (колеров), которые используют производители. Поэтому цвет должен быть, конечно, важным фактором, но не основным. Нормой считают оттенки коньяка, начиная от светло-пшеничного, заканчивая янтарным и красновато-дубовым. Обратите внимание на то, что в хорошем коньяке никогда не будет осадка или слегка мутного цвета. Если вы видите хоть что-то из этого, скорее всего, коньяк – подделка, была нарушена технология производства или условия хранения! Запах. В запахе коньяка должен отчетливо чувствоваться древесный дубовый аромат. Это из-за того, что качественные коньяки долго настаиваются именно в дубовых бочках до того, как их наконец разливают по бутылкам.

Конечно, на вкус и цвет коньяк может быть разным, однако если вы все-таки решили серьезно разобраться в этом вопросе, то должны знать основные критерии выбора. К ним относятся:

Также должны присутствовать дополнительные лёгкие ароматы: ваниль, яблоко, шоколад, орех и так далее. Их запах не должен быть химическим или слишком навязчивым. Если пахнет коньяк слишком резко спиртом, лучше оставьте его и перейдите к следующему варианту - так вы точно не попадёте впросак и не наткнётесь на фальшивку.

Вкус. Хороший, не поддельный коньяк не сушит гортань, не оставляет после себя слишком явного послевкусия. Добросовестные производители добавляют в коньяк дубильные вещества, которые делают его гораздо более мягким и слегка вязким. Вот совет, чтобы наверняка убедиться в качестве. Необходимо налить коньяк в бокал и несколько раз повернуть его, чтобы напиток коснулся стенок бокала. Если на них сначала жидкость сначала похожа на пленочку на молоке, а затем она собирается в капельки, то можете быть уверенными - коньяк качественный. Стоимость: как взвесить за и против По личному опыту скажу, что экономить не стоит- если вы уже решили приобрести такой подарок начальнику, то нужно приобретать качество, а стоит оно от 1000 рублей. Но цена зависит еще и от выдержки. Например, коньяк Courvoisier VS (Курвуазье VS) в сетевых магазинах стоит около 1850 рублей, а Courvoisier VSOP (Курвуазье VSOP) уже около 2200 рублей.

Такая высокая стоимость этого напитка обусловлена еще и дороговизной производства, ведь только для 1 литра коньяка требуется более 10 литров молодого вина. Процесс дистилляция ферментированного виноградного сока занимает много времени и требует много сил виноделов.

Согласитесь, начальник не тот человек, на подарке которому стоит экономить. Особенно если он еще и человек хороший.

Варианты упаковки

Упаковывать коньяк или нет - это сугубо индивидуальное решение, однако я считаю, что красивый презентабельный вил подарка никогда не бывает лишним.

Если вы не хотите заморачиваться, можно попросить работников магазина красиво запаковать коньяк в специальный пакет.

Хорошим дополнением к подарочному коньяку будут различные “аксессуары”, такие как карманная фляга для напитка, красивые бокалы или же деревянный бочонок, подчеркивающий древесный аромат подарка.

Чрезмерное употребление спиртного вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А как вы считаете, стоит ли дарить коньяк начальнику? Если да, то какой?