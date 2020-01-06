Как выбрать правильное вино для рыбы и морепродуктов из сотни бутылок на полке магазина

Для меня идеальный старый новый год с вином и морепродуктами проходит на побережье тёплого моря под небом тропиков. Это сугубо личное мнение автора, и я не рассчитываю на согласие большинства соотечественников.

Однако и снег за окном, фейерверки, зеленая елка также послужат потрясающим фоном для морской еды и виноградного нектара. Несмотря на то, что есть сочетание вина и рыбы считается классическим, полезно изучить пару тонкостей выбора.

Почему вино хорошо оттеняет вкус морепродуктов

Как правило, лучшее сочетание еды и вина — это вино по вкусу и еда, которую вы любите. По большей части вам обязательно понравится и то, и другое, независимо от того, что вы едите или пьете.

Во многом это связано с тем, что блюда из морепродуктов имеют нежный, тонкий вкус, который можно подавить жёсткими напитками высокой крепости или ярким пивом. Хотя я люблю пиво с креветками. Особенно летом.

Научно-обоснованного ответа на вопрос «почему вино оттеняет вкус морепродуктов» у меня нет. Я имею в виду, что нельзя сказать, например, так: «Морепродукты содержат вещество такое-то с химической формулой такой-то, а вино состоит из элементов таких-то. В соединении он воздействуют на вкусовые рецепторы средней части языка, что даёт сигнал мозгу к выработке гормона удовольствия».

Я не нашёл ничего подобного, потратив немало времени на исследование всевозможных источников. Если вы знаете ответ, не поленитесь написать его в комментарии. Буду благодарен.

Предлагаю собственные версии, почему морепродукты сочетаются с вином:

Специалисты в области гастрономии утверждают, что основное правило соединения напитка и блюда — равенство интенсивности вкуса. Вино и дары морских глубин имеют мягкий и нежный вкус, не «забивают» друг друга. Лёгкий контраст винной «кислинки» и сладкого мяса моллюсков или рыбы является тем самым ощущением, которое доставляет удовольствие. Такую же роль в дуэте с рыбой играет лимон. Оба продукта входят в знаменитую средиземноморскую кухню, признанную самой здоровой в Европе. Воды тёплых морей омывают побережья, засаженные виноградниками, и географическое «родство» пищи порождает гармоничный союз на обеденном столе. Это просто вкусно. И всё.

Эта пара является традиционной для итальянской кухни, которая давно полюбилась россиянам. Однако, например, в Японии, стране любителей морепродуктов, запивать вином их не принято.

Вино какой крепости лучше выбрать

Содержание алкоголя в винах находится в диапазоне 5,5-24%.

Крепость выбранного вина зависит от времени года, ситуации, погоды и ваших личных предпочтений. Учитывайте, что вино ниже 10%, как правило, лёгкое и сладкое. Если на этикетке крепость выше 15% — это креплёное вино.

Для любителей точных цифр: берите вино от 8 до 14%. Летом берите 8-10%, зимой соответственно 10-14%.

Красно вино

Основное правило — согласовать текстуру морепродуктов с букетом вина.

Легкие блюда из морепродуктов хорошо сочетаются с более легкими красными, такими как Grenache (Гренаш), Syrah (Сира) или легкий Pinot noir (Пино Нуар). Более тяжелые блюда из морепродуктов, такие как рыба-меч и тунец на гриле, хорошо выдерживают смелые красные вина, такие как Gamays (Гаме).

Категория легкого красного вина и светло-красные сорта хорошо сочетаются с лососем, тунцом, марлином, скумбрией, голубой рыбой или другой жирной, мясистой рыбой с ярким вкусом.

Кьянти со спагетти и соусом из моллюсков или осьминогом, тушёном в томатном соусе, прекрасен.

Будьте осторожны: избегайте сочетания красных вин и острых блюд из морепродуктов, вместе они дают неприятный металлический привкус из-за содержания железа в красном вине.

Rosé является хорошим выбором для супа из морепродуктов на томатной основе, например, cioppino или zuppa da pesce. И обратите внимание на цветовую гармонию красноватых оттенков!

Белое вино

Белое вино считают лучшим дополнением к рыбе из-за его высокой кислотности, которая украшает и оттеняет аромат даров моря подобно капле лимонного сока.

Креветки. Отварные целиком, салат или коктейль требуют простого вина типа Pinot (Пино), Sauvignon (Совиньон), Sémillon (Семильон), херес Fino (Фино ) или бокал Prosecco (Просекко). Коктейль из креветок подавайте с сухим рислингом или фруктовым розовым. Для блюд с чесноком предлагаю Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) и другие белые цитрусовые сорта. Лобстер — очень вкусное блюдо из морепродуктов. Несмотря на жёсткий панцирь, он, как правило, деликатный на вкус. Соедините его с прохладным Chablis (Шабли) и наслаждайтесь ужином. Морской окунь больше похож на стейк. Советую кислое, яркое белое вино, такое как PinotGris (Пино Гри), чтобы пробудить вкус рыбы, приготовленной в масле. Пузырьки в шампанском или другом игристом вине прекрасно подчёркивают солоноватость устриц. Устрицы, конечно, должны быть свежими. Как и желтохвост, угорь является еще одной классической рыбой сашими. Он мясистый и упругий — идеально подходит для аппетитного белого Бургундского. SauvignonBlanc (Совиньон Блан) содержит те же травянистые, отчётливые ноты, что и морские гребешки. Кроме того, кислотность вина приятно контрастирует с мягкостью и ароматом маленьких существ. Мускатные сорта, например, «Мускат Массандра», идеально подходят для морепродуктов — особенно тилапии. Форель часто солёная, но не слишком плотная. Хорошо сочетается с испанским ALBARINO (Альбариньо) или португальским Verdelho (Верделио). Эти сорта так же освежат вкус моллюсков и мидий. Краб обладает пикантным и сладковатым вкусом. Он раскроется еще ярче с Рислингом, имеющим сладкий и фруктовый аромат.

Вместо общих рекомендаций приведу конкретные сочетания, отвечающие всем требованиям высокой гастрономической моды:

Шампанское рекомендуется подавать с любым жареным деликатесом, поскольку его свежесть разбавляет плотность соли и масла.

В заключение добавлю, что рыбный стол и натуральный виноградный напиток не только создадут изысканную и праздничную атмосферу. Эти продукты входят в знаменитую средиземноморскую диету — застолье не обременит желудок и добавит энергии. Гуляйте, танцуйте, любите!

Напишите в комментариях, что из морепродуктов было у вас на столе в праздничную ночь? Какое вино вы купили?