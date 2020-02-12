Как выбрать вино для романтического ужина: инструкция для девушек от мужика

Недавно ко мне обратилась знакомая нашей семьи. Она решила на годовщину свадьбы с мужем сделать ему сюрприз и организовать романтичный вечер вдвоем. Договорилась с бабушкой, чтобы та забрала детей, приготовила красивое платье, составила меню. Но не может определиться с вином, которое подойдет. Я помог ей сделать выбор.

А сейчас поделюсь и с вами, дорогие мои дамы-подписчицы, своим, мужским взглядом на выбор алкоголя для вечера с любимым.

Какое бывает вино

Прежде всего вина разделяют по цветам:

В производстве используются преимущественно ягоды красного винограда. Чем дольше выдержка, тем светлее становится оттенок.

Красное вино идеально подходит к мясу. Если на романтический ужин с мужем планируются мясные блюда, подавать желательно именно красное вино.

Мои рекомендации:

Название Краткое описание К чему подавать Bordeaux (Бордо) Классическое французское вино, с изысканным терпким вкусом К жаркому Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон) Еще одно французское вино, густое, имеет очень сложный букет К курице с макаронами Chianti (Кьянти) Итальянское вино со специфическим, но изысканным ароматом и вкусом Подойдет и для сочного, дорогого стейка, и для обычного бургера Pinot Noir (Пино Нуар) Французское терпкое вино с неповторимым послевкусием Один из самых удачных вариантов, поскольку это вино подойдет ко всем блюдам и не позволит ошибиться с выбором алкоголя

Большинство таких вин производят из белого винограда. Некоторые сорта создаются из красных ягод, но с них обязательно снимают кожицу. Именно в ней содержится основной красящий пигмент.

Мои советы по выбору белых вин:

Название Краткое описание К чему подать Sauvignon Blanc (Совиньон Блан) Самое популярное французское белое вино, с приятным травяным ароматом К рыбе Chenin Blanc (Шенен Блан) Вино, произведенное в долине Луара (Франция), имеет сладковатый пряный вкус К легким блюдам, овощам, курице Gewuztraminer (Гюверцтраминер) Изысканное немецкое вино с пикантным букетом К острым блюдам и рыбе Riesling (Рислинг) Австрийское вино со сложным букетом, по вкусу немного напоминает мед К телятине, к блюдам восточной кухни

Также вина разделяют на сладкие, полусладкие, сухие, полусухие.

Чем отличается сухое от сладкого

В винограде содержится достаточное количество сахара. Во время брожения дрожжи превращают его в спирт. То есть виноградный сок становится винным. В производстве сухих вин дрожжи практически «насухо» перерабатывают сахар. Поэтому напиток получается с кислинкой. На литр сухого вина приходится не более 4 грамм сахара.

Сладкие вина называют десертными. Обладают легким, сладковатым вкусом. В них содержание сахара – не менее 45 грамм на литр.

Хочу отметить, что для сладкого вина нужна легкая закуска – фрукты, шоколад, орешки. Сухое вино хорошо дополняет рыбные и мясные блюда.

Какие страны производят вино

Стран-производителей достаточно много. Однако если хочется удивить и порадовать своего партнера, стоит выбрать элитное вино высокого качества.

Топ-3 стран, производящих лучшие вина:

Франция. Эта страна – на лидирующих позициях у сомелье. Именно там производят вина, которые признаны лучшими в мире. Речь идет о белом вине Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier (Леруа Домен Авеню Шевалье) и красном Domaine Leroy Chambertin Grand Cru (Домен Леруа Шамбертен Гранд Крю).Оба этих шедевра – творение мадам Lalou Bize-Leroy (Лалу Бизе-Леруа), легенды винодельческого дела Бургундии. Еще хочу обратить внимание на красное вино Chateau Haut Brion (Шато О Брион), которое относится к лучшим элитным винам мира. США. Америка прочно занимает второе место в рейтинге лучших стран, производящих элитный алкоголь. Именно США является главным конкурентом Франции по созданию вин с безупречным букетом. Особое внимание советую обратить на белое вино Kongsgaard Chardonnay Napa Valley (Конгсгаард Шардоне Долины Напа). Италия. В Италии производят изысканное вино с неповторимым ароматом и послевкусием. Лично я свой домашний бар не представляю без красного сухого вина Masseto, Toscana IGT (Массето).

При выборе алкоголя я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на французское, итальянское или американское вино. Но хочу напомнить, что элитные напитки будут стоить недешево.

Какое вино выбрать для романтического ужина

Перед тем, как выбрать вино, нужно предварительно составить меню на ужин. И уже на его основе подбирать напитки. Если будут преобладать мясные блюда, то лучше подойдет красное вино, если рыбные – белое.

Если же планируется легкий ужин, с виноградом, шоколадом и прочими атрибутиками романтики, то стоит выбрать более легкое вино, не кислое и не терпкое.

Желая угодить своему мужчине, не стоит забывать и о себе, дорогие девушки. Если вы категорически не приемлете сухое вино, не стоит приносить себя в жертву! Ведь романтический ужин подразумевает то, что оба влюбленных будут получать удовольствие. А искривленное лицо любимой от кислого вина вряд ли порадует партнера.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Как вариант – поставить на стол 2 бутылки или подобрать нейтральный вариант (например, полусухое или полусладкое).Итак, мой краткий мужской анализ по созданию идеального вечера с супругом завершен. Поделитесь, помогли ли вам мои рекомендации. Еще интересно прочитать ваши варианты выбора алкоголя для воплощения романтики с вашим партнером.