Как выбрать хороший виски в магазине у дома и может ли он продаваться по акции

Вот я раньше не понимал вкус виски. Да и вообще невдомек было, с чего это люди так его любят. Ну алкоголь – есть алкоголь. Что это ценник бешеный на него цепляют?

Возможно и дальше бы я недоумевал по этому поводу, если бы сам не попробовал настоящий хороший виски. Теперь я готов поделиться с вами, всеми премудростями выбора сего божественного напитка.

Страны, производящие виски

Шотландия. Считается родоначальницей производства виски. Когда именно появился этот напиток доподлинно неизвестно. Вкусовое разнообразие просто поражает. Делают напиток со вкусом изюма, меда, солода, ореховой скорлупы, древесины и многими другими. Есть и совсем необычные на мой взгляд: вы можете себе представить виски со вкусом ихтиоловой мази? Ирландия. По поводу первой страны, в которой появился виски, ирландцы спорят со своими «коллегами». Ведь именно Ирландия первая стала экспортировать виски. Возможно сейчас бы она была главной страной по объему продаваемого ей алкогольного напитка. Но экономический эмбарго, «прилетевший» от англичан сделал свое дело – поставки уменьшились, производство сократилось. Сейчас ирландцы снова вернулись на мировой рынок виски. США. Завезли и стали производить виски переселенцы из Исландии и Шотландии. Для производства сначала использовали рожь, но впоследствии заменили ее на кукурузу. Чисто американский подход к изготовлению виски, породил такой его сорт как «бурбон», который из-за сухого закона чуть было не канул в лету. Но спас напиток вновь возросший интерес к нему в европейских странах и в стране восходящего солнца. Канада. Производить в этой стране виски стали все те же эмигранты. Пока американцы страдали из-за сухого закона, предприимчивые канадцы производили алкоголь в неимоверных количествах. Сначала они гнали контрабандой в США дешевый, но некачественный виски, а потом стали завозить его легально. В канадский напиток добавляют нередко и другой алкоголь, поэтому вкус несколько изменен. Япония. Полюбив шотландский виски, японцы решили скопировать технологию производства и делать его в своей стране. Почти весь производимый виски выпивается самими японцами, поэтому экспорт его в другие страны минимален, что не способствует росту его популярности на мировом рынке. Возможно со временем все изменится, ведь японские компании следят за качеством своей продукции.

Вот 5 стран, производящих хороший качественный виски:

Виски сделанный в Шотландии на этикетке прописывается как Skotch whisky, в Ирландии – Irish whiskey. Если произведено в США или Канаде, название пишется не иначе как Bourbon.

Сейчас этот алкоголь производят и другие страны. Интересный вкус, например, у напитков из Франции, Германии, Австрии.

Страны Африки и Азии не отстают, но во многом их напитки назвать «виски» язык не поворачивается. Хотя есть довольно интересные виды и сорта виски и в этих странах.

Что входит в состав виски

В состав оригинального напитка входит не более 2-3 компонентов. В качестве основы идет зерновая культура.

В различных странах используют разные продукты. Это ячмень, рожь, пшеница, рис, кукуруза. Плюс для приготовления берут воду (в некоторых случаях исключительно родниковую). В американском варианте виски присутствует еще и сахар.

Ячмень придает напитку суховатый привкус, рожь делает алкоголь более терпким, даже горьким, кукуруза дает мягкий вкус. Но вкусовые качества во многом зависят и от того, в каких винокурнях был произведен виски.

Виски «по акции» может быть хорошим?

Так как технология производства напитка довольно сложная, купить дешево его не получится. Но это не означает, что качественное виски можно купить только за заоблачные цены.

В среднем стоимость «доступных» качественных напитков начинается в районе 5000 р. Все, что ниже тоже достойно внимания.

Но точно одно – виски стоить ниже 1000 р не может. Либо может, но это уже не виски, а какой-то другой напиток.

Вискарь может продаваться по акции, но не верьте в большие скидки, скорее всего с ним что-то не так.

Самый дорогой виски The Macallan от компании Lalique ушел с аукциона за 460 000$.

Лучшие сорта виски

Солодовый виски. Применяют ячмень для производства, поэтому на этикетке помещается дополнение к названию Malt. Односолодовый прописывается как Single Malt, смесь солодовых – Pure Malt или Blended Malt. Новичкам предлагаю попробовать Glenfiddich или Tullamore DEW. Меня совсем не впечатлил Red Label. Его «собрат» Black Label куда лучше. Зерновой виски. На бутылке, точнее на ее этикетке должна быть надпись Grain. Для производства используют пшеница и рожь. В чистом виде увидеть, а точнее попробовать виски навряд ли удастся, но зерново-солодовый виски найти не трудно. Говорят, Teeling Single Grain неплох. Довелось ли вам его попробовать? Мне интересно ваше мнение. Бурбон. Для изготовления виски используют кукурузное сусло. Искать этот напиток нужно под названием Bourbon. Самый знаменитый напиток Jack Daniels обладает особым вкусом и ароматом. Jim Beam для любителей напитков покрепче. Купажированный виски. Это смесь солодовых и зерновых сусел. Blended whisky наиболее популярный сорт, потому как стоит не дорого. Отмечу виски Teachers Highland Cream, который вобрал в себя необычное сочетание вкусов. Ну а тем, кто предпочитает вкус помягче, рекомендую попробовать Chivas Regal Revolve.

Если исходное сырье для приготовления виски у каждой страны свое, то принцип изготовления у них общий – перегонка зернового сусла. По-другому называется дистилляцией. Различают несколько сортов этого крепкого напитка:

О виски можно говорить бесконечно. Ну а я намеренно не упомянул названия всех наиболее достойных марок этого напитка.

Хочу спросить у вас, как называется ваш любимый виски? Поделитесь своими впечатлениями о напитке.