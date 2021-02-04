Срок годности, этикетка и пузырьки в бутылке: делюсь своими лайфхаками на что смотреть при выборе водки в магазине

Я много раз слышал от друзей, да и по телевизору, что в магазинах люди частенько натыкаются на так называемую паленую водку. Под этот термин подходит продукт, который был сделан подпольно. Меня лично такая перспектива пугает, я не хочу покупать такую водку.

Страх больше заключается не в том, что она произведена нелегально, а в том, что процесс приготовления никто из государственных служб не контролировал.

То есть, она может быть приготовлена из чего угодно, и отравиться ею легче легкого. Поэтому я решил поразмышлять, как же правильно выбрать водку в простом магазине за углом.

Технология изготовления водки

Буду объяснять простым языком, без особой терминологии, чтобы каждый мог понять процесс производства. Для изготовления спирта для водки используется только растительное сырье. А именно зерновые культуры, свекла и картофель.

Полученный спирт затем просто разбавляют водой до того момента, пока получаемая жидкость не будет нужного градуса. Воду используют максимально мягкую, лучше всего подходит родниковая.

Она еще дополнительно проходит несколько этапов очистки. Готовая смесь спирта и воды также проходит фильтрацию, например, через активированный уголь.

Производство водки.

У этого продукта в России есть ГОСТ и ТУ. Правила в них периодически менялись и дополнялись, однако, основные элементы оставались неизменными. Например, что для приготовления водки требуется только этиловый спирт из растительного сырья.

Процент содержания алкоголя должен варьироваться от 37 % до 56 %. Вода должна проходить вышеупомянутую обработку.

Если в обычную водку добавляются ароматизаторы или другие добавки, то она уже будет квалифицироваться как «особая водка». Я считаю этих правил вполне достаточно, чтобы получался действительно качественный продукт.

Что интересно, слово «водка» упоминалось еще в польских писаниях XV века.

Какой стране отдать предпочтение при выборе водки

Если быть честным, то много стран выпускают хорошую водку. Но что меня больше всего огорчило, так это отсутствие российского бренда в списке лучших производителей. Хотя и не могу сказать, что в России её не умеют делать. Есть несколько производителей, которых можно похвалить.

Касаемо конкретных стран, то можно сказать следующее. Большую популярность снискала водка из Финляндии и Швеции. Им не уступают страны восточной Европы, например, Польша, Украина, Литва. Хочу отметить несмотря на отличие в ценах часто качество бывает примерно одинаково хорошим.

Думаю, на цену могут влиять разные критерии. Например, производители проводят разное количество фильтраций разных же видов. Чем их больше, тем и цена может быть выше. Также, наверное, на цену влияет сырье. Например, на Украине растут свои зерновые культуры, а вот финнам и шведам приходится закупать у других, что, естественно, дороже.

Важно! Если брать производителей из одной страны (то есть, они в одинаковых условиях), то чем водка будет дороже, тем она, скорее всего, и качественнее.

На что обратить внимание при выборе водки в магазине

Есть несколько правил, которые я учитываю при выборе водки. Я провожу детальный визуальный осмотр, на который, кстати, не потребуется много времени. Первое, на что нужно посмотреть, это срок годности. У настоящей водки он не должен быть более 1 года.

Крышка на бутылке должна быть хорошо закручена, не болтаться. Естественно, на ней должна быть акцизная марка со всеми нужными печатями. Этикетки на бутылке должны быть наклеены ровно, без скосов.

Нормальные производители не экономят на этикетках и печатях, поэтому если этикетка из плохой бумаги, а печать тусклая и нанесена криво, то такую водку лучше не брать. На самой этикетке должна быть вся нужная информация: срок годности, дата розлива, ГОСТ, место производства.

Акцизная марка в России.

Есть еще один совет: бутылку можно перевернуть вверх дном и потрясти её. Если образуются маленькие пузырьки, которые быстро исчезают, то это хорошо. Если пузырьки объемные, долго не исчезают, появляется пена, то это плохо.

Важно! Подделка может просочиться даже в специализированные магазины.

Лучшие марки водки, которые можно купить в современных городских магазинах

Я предложу свои три варианта, которые будут относиться к разным ценовым категориям. Начнем с самой дорогой. Это, безоговорочно, должна быть водка Smirnoff. Изначально бренд был создан в Российской Империи, но теперь он принадлежит британской компании.

Они знают толк в производстве элитного алкоголя. Это, наверное, самая мягкая на вкус водка. Это привело к тому, что она широко используется в качестве ингредиента для алкогольных коктейлей. Стоит бутылка примерно 1500 руб.

Smirnoff.

К средней ценовой категории я бы отнес Finlandia за 700-1000 руб. Это отличный финский производитель. У них много вариантов водки с разнообразными добавками. То же самое касается и Absolut из Швеции. Технологии производства у них хоть и отличаются, но они одинаково хороши на вкус.

Finlandia. Absolut.

К бюджетному варианту можно отнести «Хортицу». Эта украинская компания производит относительно дешевую, но качественную водку. 300 рублей вам вполне хватит, чтобы купить бутылку. Но не думайте, что это единственный вариант, есть много других марок, которые тоже заслуживают внимания.

Хортица.

Я, кстати, недавно узнал, что «водка» - это нерусское слово или, точнее сказать, не только русское. Мне бы было очень интересно узнать как можно больше фактов по этому поводу. Как вообще сложилось так, что используется именно этот термин? Если вам есть что рассказать, то, пожалуйста, дайте нам всем знать.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!