Какие блюда лучше всего сочетаются с водкой, а какие с коньяком

Есть у меня один знакомый, которого я называю «гастрономический извращенец» из-за того, что его любимая закуска к водке – торт, а к коньяку селедка с чесноком.

Возможно, есть такие же как он любители смешения вкусов, но на мой взгляд подобное гастрономическое варварство не дает насладиться вкусом ни еды, ни напитков. Поэтому, я считаю, что нужно правильно сочетать спиртное с едой.

И так как я предпочитаю пить алкоголь покрепче (водка и коньяк), то именно про особенности сочетания этих напитков с едой я и расскажу.

Вкус каких блюд подчеркивает водка

В умеренных количествах водка способна подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки почти любой пищи. Такой горячительный напиток сочетается практически со всеми популярными блюдами, однако, лучше всего он подходит к русской кухне. Всю закуску к водке можно разделить на 3 группы:

  1. Питательная. Сюда можно отнести первые и вторые горячие блюда, которые отлично снимают неприятное послевкусие и жжение во рту после выпитой рюмки.
  2. Обволакивающая. К данной группе относятся салаты, закуски и соусы, употребляемые после наступления ощущения насыщения. Именно на этом этапе закрепляются вкусовые ощущения.
  3. Омывающая. К ним относятся соленья и маринады, которые прекрасно освежают вкус и подготавливают организм к новому приему водки.

По моему мнению, 40-градусный напиток лучше всего подходит ко вкусу следующих блюд:

  • сало;
  • ветчина, колбаски;
  • селедка с маринованным луком;
  • бутерброды с икрой;
  • винегрет;
  • холодец;
  • солянка.

Также ко всему вышеперечисленному можно добавить квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры и грибы. Попробовав такое сочетание, как водка и соленья, больше не захочется экспериментировать с другими блюдами.

Важно! В процессе употребления водки из организма вымываются соли. Соленья и маринады помогают восстановить водно-солевой баланс, улучшая усвоение спиртов.

Вкус каких блюд подчеркнет коньяк

Коньяк – это изысканный напиток, который прекрасен сам по себе и практически не нуждается в закуске. Однако в сочетании с некоторой едой он может вызвать настоящий «гастрономический оргазм».

Мнение о том, что коньяк лучше всего сочетается с лимоном - ошибочно. Лимонная кислота напрочь заглушает вкус напитка.
Тем, кто употребляет хороший, дорогой коньяк, я советую выбрать такую пищу:

  • тарталетки с икрой;
  • бутерброды с паштетом;
  • сырная, мясная нарезка;
  • фрукты (груши, виноград);
  • нежирное мясо;
  • морепродукты;
  • грибы;
  • черный шоколад.

Также коньяк неплохо подчеркнет вкус блюд с орехами, маслинами и красной икрой.

Блюда, для которых подойдут и водка, и коньяк

Если вы хотите накрыть универсальный стол, подходящий и к водке, и к коньяку, то советую обратить внимание на следующие продукты:

  • мясо;
  • рыба, морепродукты;
  • сыр, колбасы;
  • икра.

Лучше всего приготовить такие блюда:

  • шашлык;
  • бутерброды, тарталетки;
  • канапе;
  • сырно-ореховые шарики;
  • медальоны из говядины;
  • запеченное мясо и рыба.
Обратите внимание! Несмотря на то, что и в каком количестве находится на столе, не стоит злоупотреблять крепким спиртным, иначе тогда вы не только не почувствуете вкус еды, но и будете на утро страдать от жесткого похмелья.

С какой едой не стоит пить водку и коньяк

Для того чтобы о застолье остались только приятные воспоминания, лучше всего не совмещать водку с конфетами, пирожными, тортами и прочими сладостями, потому что такое сочетание вызывает проблемы с печенью и гарантирует тяжелое похмелье на утро.

Крепкий алкоголь плохо сочетается и с такими продуктами:

  • острые закуски;
  • жирное мясо;
  • свежие помидоры;
  • дыня;
  • арбуз.

Употребляя коньяк, избегайте пряных и слишком ароматных блюд, которые перебивают запах спиртного.

А чем вы предпочитаете закусывать водку и коньяк? И был ли негативный опыт сочетания алкоголя с определенными продуктами?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!

