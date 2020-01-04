Есть у меня один знакомый, которого я называю «гастрономический извращенец» из-за того, что его любимая закуска к водке – торт, а к коньяку селедка с чесноком.

Возможно, есть такие же как он любители смешения вкусов, но на мой взгляд подобное гастрономическое варварство не дает насладиться вкусом ни еды, ни напитков. Поэтому, я считаю, что нужно правильно сочетать спиртное с едой.

И так как я предпочитаю пить алкоголь покрепче (водка и коньяк), то именно про особенности сочетания этих напитков с едой я и расскажу.

Вкус каких блюд подчеркивает водка

Питательная. Сюда можно отнести первые и вторые горячие блюда, которые отлично снимают неприятное послевкусие и жжение во рту после выпитой рюмки. Обволакивающая. К данной группе относятся салаты, закуски и соусы, употребляемые после наступления ощущения насыщения. Именно на этом этапе закрепляются вкусовые ощущения. Омывающая. К ним относятся соленья и маринады, которые прекрасно освежают вкус и подготавливают организм к новому приему водки.

В умеренных количествах водка способна подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки почти любой пищи. Такой горячительный напиток сочетается практически со всеми популярными блюдами, однако, лучше всего он подходит к русской кухне. Всю закуску к водке можно разделить на 3 группы:

По моему мнению, 40-градусный напиток лучше всего подходит ко вкусу следующих блюд:

сало;

ветчина, колбаски;

селедка с маринованным луком;

бутерброды с икрой;

винегрет;

холодец;

солянка.

Также ко всему вышеперечисленному можно добавить квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры и грибы. Попробовав такое сочетание, как водка и соленья, больше не захочется экспериментировать с другими блюдами.

Важно! В процессе употребления водки из организма вымываются соли. Соленья и маринады помогают восстановить водно-солевой баланс, улучшая усвоение спиртов.

Вкус каких блюд подчеркнет коньяк

Коньяк – это изысканный напиток, который прекрасен сам по себе и практически не нуждается в закуске. Однако в сочетании с некоторой едой он может вызвать настоящий «гастрономический оргазм».

Мнение о том, что коньяк лучше всего сочетается с лимоном - ошибочно. Лимонная кислота напрочь заглушает вкус напитка.

тарталетки с икрой;

бутерброды с паштетом;

сырная, мясная нарезка;

фрукты (груши, виноград);

нежирное мясо;

морепродукты;

грибы;

черный шоколад.

Тем, кто употребляет хороший, дорогой коньяк, я советую выбрать такую пищу:

Также коньяк неплохо подчеркнет вкус блюд с орехами, маслинами и красной икрой.

Блюда, для которых подойдут и водка, и коньяк

мясо;

рыба, морепродукты;

сыр, колбасы;

икра.

Если вы хотите накрыть универсальный стол, подходящий и к водке, и к коньяку, то советую обратить внимание на следующие продукты:

Лучше всего приготовить такие блюда:

шашлык;

бутерброды, тарталетки;

канапе;

сырно-ореховые шарики;

медальоны из говядины;

запеченное мясо и рыба.

Обратите внимание! Несмотря на то, что и в каком количестве находится на столе, не стоит злоупотреблять крепким спиртным, иначе тогда вы не только не почувствуете вкус еды, но и будете на утро страдать от жесткого похмелья.

С какой едой не стоит пить водку и коньяк

Для того чтобы о застолье остались только приятные воспоминания, лучше всего не совмещать водку с конфетами, пирожными, тортами и прочими сладостями, потому что такое сочетание вызывает проблемы с печенью и гарантирует тяжелое похмелье на утро.

Крепкий алкоголь плохо сочетается и с такими продуктами:

острые закуски;

жирное мясо;

свежие помидоры;

дыня;

арбуз.

Употребляя коньяк, избегайте пряных и слишком ароматных блюд, которые перебивают запах спиртного.

А чем вы предпочитаете закусывать водку и коньяк? И был ли негативный опыт сочетания алкоголя с определенными продуктами?

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!