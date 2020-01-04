Есть у меня один знакомый, которого я называю «гастрономический извращенец» из-за того, что его любимая закуска к водке – торт, а к коньяку селедка с чесноком.
Возможно, есть такие же как он любители смешения вкусов, но на мой взгляд подобное гастрономическое варварство не дает насладиться вкусом ни еды, ни напитков. Поэтому, я считаю, что нужно правильно сочетать спиртное с едой.
И так как я предпочитаю пить алкоголь покрепче (водка и коньяк), то именно про особенности сочетания этих напитков с едой я и расскажу.
Вкус каких блюд подчеркивает водкаВ умеренных количествах водка способна подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки почти любой пищи. Такой горячительный напиток сочетается практически со всеми популярными блюдами, однако, лучше всего он подходит к русской кухне. Всю закуску к водке можно разделить на 3 группы:
- Питательная. Сюда можно отнести первые и вторые горячие блюда, которые отлично снимают неприятное послевкусие и жжение во рту после выпитой рюмки.
- Обволакивающая. К данной группе относятся салаты, закуски и соусы, употребляемые после наступления ощущения насыщения. Именно на этом этапе закрепляются вкусовые ощущения.
- Омывающая. К ним относятся соленья и маринады, которые прекрасно освежают вкус и подготавливают организм к новому приему водки.
По моему мнению, 40-градусный напиток лучше всего подходит ко вкусу следующих блюд:
- сало;
- ветчина, колбаски;
- селедка с маринованным луком;
- бутерброды с икрой;
- винегрет;
- холодец;
- солянка.
Также ко всему вышеперечисленному можно добавить квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры и грибы. Попробовав такое сочетание, как водка и соленья, больше не захочется экспериментировать с другими блюдами.
Важно! В процессе употребления водки из организма вымываются соли. Соленья и маринады помогают восстановить водно-солевой баланс, улучшая усвоение спиртов.
Вкус каких блюд подчеркнет коньяк
Коньяк – это изысканный напиток, который прекрасен сам по себе и практически не нуждается в закуске. Однако в сочетании с некоторой едой он может вызвать настоящий «гастрономический оргазм».
Мнение о том, что коньяк лучше всего сочетается с лимоном - ошибочно. Лимонная кислота напрочь заглушает вкус напитка.Тем, кто употребляет хороший, дорогой коньяк, я советую выбрать такую пищу:
- тарталетки с икрой;
- бутерброды с паштетом;
- сырная, мясная нарезка;
- фрукты (груши, виноград);
- нежирное мясо;
- морепродукты;
- грибы;
- черный шоколад.
Также коньяк неплохо подчеркнет вкус блюд с орехами, маслинами и красной икрой.
Блюда, для которых подойдут и водка, и коньякЕсли вы хотите накрыть универсальный стол, подходящий и к водке, и к коньяку, то советую обратить внимание на следующие продукты:
- мясо;
- рыба, морепродукты;
- сыр, колбасы;
- икра.
Лучше всего приготовить такие блюда:
- шашлык;
- бутерброды, тарталетки;
- канапе;
- сырно-ореховые шарики;
- медальоны из говядины;
- запеченное мясо и рыба.
Обратите внимание! Несмотря на то, что и в каком количестве находится на столе, не стоит злоупотреблять крепким спиртным, иначе тогда вы не только не почувствуете вкус еды, но и будете на утро страдать от жесткого похмелья.
С какой едой не стоит пить водку и коньякДля того чтобы о застолье остались только приятные воспоминания, лучше всего не совмещать водку с конфетами, пирожными, тортами и прочими сладостями, потому что такое сочетание вызывает проблемы с печенью и гарантирует тяжелое похмелье на утро.
Крепкий алкоголь плохо сочетается и с такими продуктами:
- острые закуски;
- жирное мясо;
- свежие помидоры;
- дыня;
- арбуз.
Употребляя коньяк, избегайте пряных и слишком ароматных блюд, которые перебивают запах спиртного.
А чем вы предпочитаете закусывать водку и коньяк? И был ли негативный опыт сочетания алкоголя с определенными продуктами?
Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Берегите себя!