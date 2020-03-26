Какие бокалы нужно иметь в доме, чтобы можно было подать любой алкоголь

Недавно меня отвлек от работы звонок жены. Оказалось, что она присмотрела какие-то «жутко миленькие» бокалы. Когда я спросил ее, для чего они, то услышал поистине исчерпывающий ответ: «Для всего. И вообще, они просто красивые!».

Ну как тут поспоришь. Я не буду говорить, что у нас дома уже собрана огромная коллекция различных стопок, бокалов, рюмок. Жена у меня почти не пьет алкоголь, но мое увлечение изучением этой темы повлияло и на нее. Она таким образом поддерживает меня.

Я подумал, а есть ли бокалы, которые подойдут ко всему. Ведь не у всех есть возможность покупать посуду для каждого напитка, который захотелось попробовать.

Из чего принято пить крепкий алкоголь

Когда я только начинал интересоваться различными тонкостями, связанными с употреблением алкоголя, то с удивлением узнал, что форма бокалов для тех или иных напитков выбрана не случайно.

Она обусловлена температурой употребления напитка, площадью его контакта с воздухом и так далее. Давайте попробуем разобраться, какие бокалы нужно иметь, чтобы правильно подать любой алкоголь.

Наиболее крепкие напитки пьются небольшими глотками, а значит, для них нужны соответствующего размера бокалы. Для водки предусмотрены рюмки (маленькие бокалы с ножкой) и стопки различного объема.

Как правило, они расширяются к верхней части (чтобы запах резко не ударял в нос, а успевал рассеиваться). В них же можно подавать крепкие ликеры и горькие настойки.

Для бренди и коньяка существуют снифтеры – специальные бокалы с зауженным верхом. В них также хорошо подавать виски без добавок (колы и льда). Чем уже верх, тем сильнее концентрация аромата напитка.

Виски принято подавать в бокалах без ножек с толстыми дном и стенками. Это либо тумблеры, либо, так называемые, рокс-бокалы. Они используются при подаче виски со льдом, колой и другими добавками. Объем тумблеров для виски обычно составляет 200-250 мл.

Из чего принято пить слабый алкоголь

Игристые вины подаются в бокалах, не позволяющих газу быстро выветриться. Конструктивные особенности – вытянутая форма, зауженный верх. В основном это бокалы флют. Также они имеют длинную ножку, чтобы можно было не соприкасаться руками с основной частью бокала. Это помогает сохранить напиток прохладным.

Красное вино раскрывается при более высокой температуре, бокалы с ним допускается обхватывать ладонями. Обычно они имеют достаточно большой объем (300-400 мл), шарообразную форму (с расширением по центру). Так вино сохраняет аромат и равномерно прогревается.

Мы не привыкли видеть, чтобы красные вина подавались в бокалах без ножки, но это вполне допустимо и удобно, ножка в данном случае не играет основную роль.

Пиво обычно пьется в больших объемах, поэтому бокалы для его подачи вмещают 500-700 мл. Их форма, как правило, изогнутая, что позволяет комфортно обхватывать ладонью большой и тяжелый стакан, либо бывает предусмотрена ручка.

Бокалы для коктейлей, пожалуй, имеют больше всего разновидностей: расширенные вверху и суженные, с ручками и без, широкие и узкие, круглые и цилиндрические. Все зависит от вида коктейля.

Наиболее часто используются два типа: классический коктейльный бокал (треугольной формы, расширенный вверху) и бокал для тропических коктейлей (удлиненный, изогнутой формы, с короткой ножкой).

Можно ли подобрать универсальные бокалы для всех видов алкоголя

Подобрать один набор универсальных бокалов для всех типов алкоголя очень сложно. Мне, например, не удалось это сделать. Хотя бы потому, что пиво никак не получится пить из чего-то, кроме классического пивного стакана или кружки.

На мой взгляд, наиболее универсальны небольшие тумблеры. Из них можно пить и крепкие напитки, и некоторые коктейли. Однако вино в тумблере будет быстро терять аромат.

Я считаю, что в каждом доме должен быть свой идеальный набор бокалов. Если вы и ваши друзья редко пьете вино, а предпочитаете крепкий алкоголь и коктейли, то вам необходимо выбрать стопки и бокалы для миксов (шоты или лонги).

Если вы отдаете предпочтение вину, а пиво пьете редко и только в пабах, то нет смысла приобретать бокалы объемом более 200-300 мл.

Как выбрать и сколько нужно бокалов для алкоголя в доме

Подбирая бокалы для дома, можно остановиться на трех комплектах.

Первый – для крепкого алкоголя. Лучше взять среднего объема снифтеры, в которые можно налить и коньяк, и виски, и водку.

Второй – для вина. Советую остановиться на бокалах на длинной ножке со слегка зауженным верхом. Отлично, если они будут немного округлой формы. В таких бокалах можно подать и обычные, и игристые вина.

Третий – для пива. Хороший набор классических пивных стаканов всегда пригодится.

Бокалы для коктейлей – опциональная вещь. Мало кто готовит в домашних условиях коктейли, поэтому без них вполне можно обойтись или при необходимости заменить их обычными стаканами для сока.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

А какие бокалы для алкоголя вы считаете наиболее универсальными?